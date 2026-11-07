Cum arată casca lui Antonelli pentru Marele Premiu al Braziliei! Omagiu adus unui nume legendar

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Kimi Antonelli și-a îndeplinit principalul obiectiv din Formula 1, însă nu va lăsa garda jos pentru ultimele patru curse din sezonul competițional 2026. Oprirea din Brazilia va fi una cu totul specială pentru italian, întrucât va concura pentru prima dată din postura de campion mondial, chiar acasă la Ayrton Senna. De aceea, pilotul celor de la Mercedes își va etala o cască nouă, menită să-i poarte noroc în cursa de duminică și să-i amintească încă o dată de idolul său.

Omagiul adus eroului său

Brazilienii prezenți la Interlagos în weekendul 6-8 noiembrie îl vor putea distinge mai ușor pe cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. Kimi Antonelli, , va purta un nou design pe casca sa.

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Noua piesă a pilotului din Bologna reprezintă un omagiu adus eroului său, nimeni altul decât regretatul Ayrton Senna. Predomină culoarea galbenă, care este înconjurată de inserțiile albastre și verzi.

Pe spatele căștii se poate observa designul marcă înregistrată Senna, completat pe lateral de steagul Braziliei. Pe folia care acoperă vizorul, mai exact la cele două capete, se regăsește drapelul național al Italiei.

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Chiar și combinezonul lui Antonelli va avea o altă coloristică. Numai că acest detaliu nu are nicio legătură cu omagiul adus lui Senna. Cei de la Mercedes își vor promova unul dintre sponsori, prin costume de culoare violet.

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Kimi Antonelli nu va fi singurul pilot al weekendului cu un design modificat al căștii de protecție. Max Verstappen, Lewis Hamilton și Pierre Gasly vor onora și ei moștenirea lăsată de Senna, pe traseul din orașul său natal.

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O nouă vizită la mormântul marelui campion

Antonelli nu și-a ascuns niciodată simpatia pentru cel ce a fost Ayrton Senna. Chiar dacă nu l-a prins în viață pe triplul campion mondial, Kimi a vrut mereu să-i salute cariera prin rezultate pozitive și prin momente de neuitat.

Cum Senna era originar din São Paulo, orașul care găzduiește în continuare Marele Premiu al Braziliei, italianul în vârstă de 20 de ani a vizitat din nou locul în care este înmormântat idolul său.

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De această dată, Kimi a fost însoțit de întreaga sa familie: tatăl Marco, mama Veronica și sora Maggie. Notabil poate fi că și-a făcut apariția într-un tricou similar precum cel purtat de Ayrton în 1994.

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Înaintea cursei braziliene, Antonelli a fost invitat acasă la familia Senna pentru a-i fi răsplătită performanța stabilită în weekendul precedent. El a avut onoarea de a urca în monopostul Lotus pilotat de marele campion la jumătatea anilor ’80.

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