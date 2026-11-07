Sport

Cum arată casca lui Antonelli pentru Marele Premiu al Braziliei! Omagiu adus unui nume legendar

Ciprian Necula
07.11.2026 | 10:19
Cum arata casca lui Antonelli pentru Marele Premiu al Braziliei Omagiu adus unui nume legendar
ULTIMA ORĂ
Cum arată noul design al căștii lui Kimi Antonelli, pentru Marele Premiu al Braziliei. Italianul îi va aduce un omagiu idolului său! Foto: Hepta
În weekendul Marelui Premiu de Formula 1 al Braziliei, Kimi Antonelli va purta o nouă cască, în ediție-limitată. Aspectul acesteia este unul spectaculos, ce-l va motiva pe tânărul campion mondial să obțină un nou succes categoric.
ADVERTISEMENT

Kimi Antonelli și-a îndeplinit principalul obiectiv din Formula 1, însă nu va lăsa garda jos pentru ultimele patru curse din sezonul competițional 2026. Oprirea din Brazilia va fi una cu totul specială pentru italian, întrucât va concura pentru prima dată din postura de campion mondial, chiar acasă la Ayrton Senna. De aceea, pilotul celor de la Mercedes își va etala o cască nouă, menită să-i poarte noroc în cursa de duminică și să-i amintească încă o dată de idolul său.

Omagiul adus eroului său

Brazilienii prezenți la Interlagos în weekendul 6-8 noiembrie îl vor putea distinge mai ușor pe cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. Kimi Antonelli, al cărui nume este cu totul altul de fapt, va purta un nou design pe casca sa.

ADVERTISEMENT

Noua piesă a pilotului din Bologna reprezintă un omagiu adus eroului său, nimeni altul decât regretatul Ayrton Senna. Predomină culoarea galbenă, care este înconjurată de inserțiile albastre și verzi.

Pe spatele căștii se poate observa designul marcă înregistrată Senna, completat pe lateral de steagul Braziliei. Pe folia care acoperă vizorul, mai exact la cele două capete, se regăsește drapelul național al Italiei.

ADVERTISEMENT
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea...
Digi24.ro
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”

Chiar și combinezonul lui Antonelli va avea o altă coloristică. Numai că acest detaliu nu are nicio legătură cu omagiul adus lui Senna. Cei de la Mercedes își vor promova unul dintre sponsori, prin costume de culoare violet.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
Digisport.ro
Gigi Becali și-a schimbat complet viața

Kimi Antonelli nu va fi singurul pilot al weekendului cu un design modificat al căștii de protecție. Max Verstappen, Lewis Hamilton și Pierre Gasly vor onora și ei moștenirea lăsată de Senna, pe traseul din orașul său natal.

ADVERTISEMENT

O nouă vizită la mormântul marelui campion

Antonelli nu și-a ascuns niciodată simpatia pentru cel ce a fost Ayrton Senna. Chiar dacă nu l-a prins în viață pe triplul campion mondial, Kimi a vrut mereu să-i salute cariera prin rezultate pozitive și prin momente de neuitat.

Cum Senna era originar din São Paulo, orașul care găzduiește în continuare Marele Premiu al Braziliei, italianul în vârstă de 20 de ani a vizitat din nou locul în care este înmormântat idolul său.

ADVERTISEMENT

De această dată, Kimi a fost însoțit de întreaga sa familie: tatăl Marco, mama Veronica și sora Maggie. Notabil poate fi că omul recordurilor din Formula 1 și-a făcut apariția într-un tricou similar precum cel purtat de Ayrton în 1994.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ESPN F1 (@espnf1)

Înaintea cursei braziliene, Antonelli a fost invitat acasă la familia Senna pentru a-i fi răsplătită performanța stabilită în weekendul precedent. El a avut onoarea de a urca în monopostul Lotus pilotat de marele campion la jumătatea anilor ’80.

  • 20 de ani are Kimi Antonelli
  • Șapte plecări din pole position a reușit până acum
  • Nouă victorii a înregistrat în cariera sa, toate în 2026
Reacție dură a lui Costel Orac după FC Argeș-Dinamo 2-1: „Nu ar fi...
Fanatik
Reacție dură a lui Costel Orac după FC Argeș-Dinamo 2-1: „Nu ar fi meritat nici egalul!”
Meciul Corvinul – FCSB care a produs ruptura dintre Gigi Becali și antrenor....
Fanatik
Meciul Corvinul – FCSB care a produs ruptura dintre Gigi Becali și antrenor. „Scoate-l din echipă!”
Petrolul sfidează problemele financiare! Cum vrea Ricardo Sousa să ducă echipa în play-off
Fanatik
Petrolul sfidează problemele financiare! Cum vrea Ricardo Sousa să ducă echipa în play-off
Tags:
Ciprian Necula
Ciprian Necula
Ciprian Necula este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat în presa sportivă în anul 2024 și în prezent îndeplinește și rolul de comentator în cadrul Campionatului Național de Karting.
Parteneri
Fenomenal! Nu Lucescu, nu Ienei. Cine a fost cel mai mare antrenor român...
iamsport.ro
Fenomenal! Nu Lucescu, nu Ienei. Cine a fost cel mai mare antrenor român din istorie. A revoluționat efectiv naționala Franței
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!