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Reporterii FANATIK, prezenți în Anglia pentru partida dintre Brighton și Universitatea Craiova, din Conference League, au luat la pas străzile orașului situat pe malul Canalului Mânecii. Dincolo de fotbal și de atracțiile turistice, Brighton impresionează prin arhitectura clădirilor, dar și prin prețurile piperate ale locuințelor.

Cum arată casele din Brighton

Casele construite în stil victorian, fațadele din cărămidă, ferestrele generoase și locuințele înșiruite, specifice orașelor britanice, fac parte din farmecul orașului Brighton. Clădirile cu fațade albe, balcoane din fier forjat și elemente arhitecturale elegante sunt întâlnite în special în apropierea falezei. Pe străzile mai înguste ale orașului se regăsesc numeroase case lipite unele de altele, unele colorate diferit, cu mici curți în față și uși vopsite în diferite culori. Însă, cei care își doresc să devină proprietari în orașul în care Universitatea Craiova va evolua joi seară trebuie să scoată sume impresionante din buzunar.

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Potrivit datelor publicate pe 18 noiembrie 2026 de Oficiul Național de Statistică din Marea Britanie (ONS), prețul mediu al unei era, în luna septembrie, de 412.000 de lire sterline. Un apartament costă, în medie, 298.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 340.000 de euro, în timp ce prețurile caselor individuale se apropie de un milion de euro.

Iată care sunt prețurile medii ale locuințelor, în funcție de tipul acestora:

Apartamente – 298.000 de lire sterline;

Case înșiruite – 481.000 de lire sterline;

Case cuplate (duplex) – 555.000 de lire sterline;

Case individuale – 865.000 de lire sterline.

Spre comparație, la nivelul întregului Regat Unit, prețul mediu al unei locuințe era de 273.000 de lire sterline. Astfel, proprietățile din sunt, în medie, cu aproximativ 51% mai scumpe.

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Cât costă să stai cu chirie în Brighton

Nici cei care aleg să locuiască în chirie nu scapă ieftin. Conform aceleiași surse, chiria medie lunară în Brighton&Hove era, în octombrie 2026, de 1.823 de lire sterline, adică aproximativ 2.080 de euro. Cu alte cuvinte, o persoană care locuiește cu chirie în orașul de la malul Canalului Mânecii plătește, în medie, aproape 25.000 de euro pe an, fără a lua în calcul facturile la utilități.

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