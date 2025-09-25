Cum arată castelul somptuos al lui Nicolas Sarkozy de care fostul președinte francez se desparte după condamnarea la închisoare. Din ce făcea bani în ultimii ani, împreună cu soția lui

Nicolas Sarkozy va renunța, de nevoie, la viața de luxă care l-a consacrat, căci fostul președinte francez a fost condamnat la închisoare, urmând să își ia rămas-bun de la castelul pe care îl deține la poalele Alpilor, aceasta fiind doar una din proprietățile valoroase pe care le are.

Castelul de lux de care Nicolas Sarkozy se desparte pentru 5 ani. Fostul președinte va dormi în spatele gratiilor, după ce s-a obișnuit cu un trai de rege

Între vii și livezi de măslini, Nicolas Sarkozy și Carla Bruni petrec an de an, o bună perioadă de timp, într-unul din cele mai spectaculoase locuri din zona Alpilles, la castelul d’Estoublon. Paradisul provensal, descris de fostul șef de stat ca propriul său Eden, căci impresionează prin grădinile sale majestuoase, a devenit loc de refugiu pentru controversatul politician, unde se ocupă de proiectele sale viticole și se bucură de liniște.

Atunci când nu se află la Paris sau la Cap Negre, Sarkozy și soția lui preferă să petreacă timp la renumitul castel situat în Bouches-du-Rhone, între Arles și Avignon, pe domeniul de 300 de hectare care impresionează prin frumusețile naturale și istoria încărcată de artă. Într-un interviu acordat de Bruni în anul 2023 pentru Paris Match, nevasta fostului președinte francez se arăta extrem de îndrăgostită de Estoublon, pe care l-a descoperit împreună cu partenerul ei în pandemie, în anul 2020.

Estoublon, un domeniu care aduce profit soților Bruni-Sarkozy. Nevasta fostului șef de stat are propria marcă de vin

Fostul cuplu prezidențial a cumpărat acel domeniu în 2020, alături de Stephane Courbit, fondatorul Lov Group, și Jean-Guillame Prats, un antreprenor cunoscut în industria vinului. Proprietarii au adus un suflu nou castelului deschis și publicului, unde se produce vin de calitate și ulei de măsline,

Părăsit în anul 1970, domeniul și-a recăpătat strălucirea grație lui Ernest Schneider, ex-directorul general al Breitling. Castelul dispune de zece dormitoare, bibliotecă, sală de cinema, studio de fitness și tapițerii de lux. În exterior, castelul se extinde între vii, livezi de măslini și o grădină de permacultură, și îi întâmpină pe curioși cu o piscină încălzită și plimbări cu un Citroen 2CV vintage.

În timp ce Sarkozy se ocupa de castel, Carla Bruni și-a găsit o adevărată pasiune pentru vița de vie. Împreună cu Anais Maillet, de profesie oenolog, a participat de la bun început la toate etapele producției de vin. Au realizat chiar un rose devenit emblematic: Roseblood, o licoare cu arome florale.

La Paris, Sarkozy stă într-un cartier de lux: are vecini din lumea bună franceză

Nicolas Sarkozy trebuie să renunțe, așadar, la luxul în care și-a construit o nouă viață după ce a părăsit , în urma verdictului pe care l-a primit din partea judecătorilor, găsit vinovat în dosarul finanțării campaniei sale prezidențiale din 2007, acesta primind bani de la fostul dictator libian Muammar Gaddafi.

Castelul Estoublon nu este singura proprietate de lux la care Sarkozy va visa de acum înainte din spatele gratiilor. trăia, până acum, liniștit în arondismentul XVI din Paris, alături de Carla și fiica lor, Giulia. Mai exact, Sarkozy locuiește în vila Montmorency, o reședință bine securizată, evaluată la milioane de euro.

În zona pariziană de lux au locuit sau locuiesc o serie de personalități marcante din Franța precum Isabelle Adjani, Sylvie Vartan, Vincent Bollore sau Alain Afflelou. Pe lângă vila din Paris, soții Sarkozy mai dețin o casă la Cap Negre, în Var, cunoscută sub Chateau Faraghi. Locuința aparține, în acte, mamei Carlei Bruni, cântăreața Marisa Borini, și e folosită ca loc de reuniune pentru familie.

Sarkozy, bani murdari de la Gaddafi

Fostul președinte al Franței a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru „conspirație criminală”, acuzat că a fost finanțat în mod ilegal de Gaddafi. În declarațiile pe care le-a făcut pentru presa franceză, după ce a aflat că va face pușcărie, președintele care s-a aflat în fruntea Hexagonului între anii 2007 și 2012 a spus că decizia instanței este o încălcare gravă a statului de drept și că va dormi cu capul sus, cu demnitate, în detenție.