Cum arată cea mai ciudată pisică din lume. Midas s-a născut cu 4 urechi

Midas este cea mai ciudată pisică din lume, fiind născută cu 4 urechi. Este vedetă în mediul online și are deja sute de mii de urmăritori pe Instagram.

Cum arată pisicuța Midas, cea care s-a născut cu 4 urechi

Midas s-a născut cu două urechi în plus, dar este perfect sănătoasă și a suferit o mutație genetică, motiv pentru care are patru urechi.

Stăpâna ei vrea să-i încurajeze pe oameni să adopte animale care nu sunt perfecte. Midas este o pisicuță adorabilă și care iubește să se joace cu “frații” ei labrador, Zeyno (14 ani) și Suzy (12 ani).

Mama lui Midas este o pisică maidaneză și a născut-o pe ea și pe cei 6 frați ai ei într-o grădină. Deși are această malformație, Midas are auzul perfect și nu are probleme de sănătate, potrivit .

Deși mama lui Midas este maidaneză, ea are trăsături similare cu rasa Albastru de Rusia. Pe piept are o pată albă în formă de inimă.

În ce țară se află pisicuța cu 4 urechi

Midas trăiește în Turcia alături de stăpâna ei, Canis, de partenerul ei și de pe care aceștia le au.

Este o pisică “jucăușă, dar prietenoasă” și își petrece ziua dormind, iar noaptea trează, după cum a declarat stăpâna ei, conform sursei citate anterior.

Felina s-a acomodat destul de repede în locuința stăpânei. Are jucăriile ei și obișnuiește să doarmă pe umărul sau pe pieptul lui Canis.

Un veterinar a examinat-o și a declarat că auzul ei este perfect, chiar dacă s-a născut cu o pereche de urechi în plus.

Midas, pisica născută cu 4 urechi, vedetă pe Instagram

Canis a decis să-i facă o pagină de Instagram pisicuței pentru a încuraja cât mai multe persoane să adopte animale imperfecte, dar iubitoare, așa cum este Midas, care a devenit rapid vedetă pe platforma de socializare.

“Bună, Sunt o pisică perfect sănătoasă, născută cu 4 urechi. Nu am deloc probleme cu auzul.”, este descrierea pe care stăpâna lui Midas a ales-o pentru pagina de , care are deja peste 312.000 de urmăritori.

În doar trei săptămâni, Midas a reușit să strângă 20.000 de urmăritori, iar numărul acestora crește în fiecare zi.