Ștefan Borleanu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu a postat pe rețelele de socializare câteva imagini cu mama sa. Asta chiar dacă pe parcursul concursului, acesta a fost foarte discret când a venit vorba despre viața sa personală.

ADVERTISEMENT

Ștefan Borleanu este unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți din emisiune. Este de profesie bucătar și a impresionat încă din preselecții primind cuțitul de aur.

Cum arată cea mai specială femeie din viața lui Ștefan Borleanu de la Chefi la Cuțite

se mândrește cu mama sa, având o relație specială cu aceasta. Ștefan Borleanu a postat pe contul său de Instagram o fotografie alături de cea care i-a dat viață. Se poate observa imediat asemănarea dintre cei doi. Postarea a primit sute de aprecieri din partea fanilor.

Mama a fost cea care l-a susținut mereu în deciziile pe care le-a luat. În schimb, tatăl său a fost supărat după ce Ștefan Borleanu a decis să renunțe după 3 ani la Facultatea de Construcții, pentru a-și urma visul. Acela de a deveni bucătar.

ADVERTISEMENT

Nu a fost un drum ușor fiind nevoit să facă destule sacrificii. În 2017 a făcut cursuri de specializare, apoi a lucrat în diverse restaurante.

“În America am fost să lucrez la un restaurant destul de bun, cu produse super ok.

Acolo este un chef care a lucrat în New York, timp de 20 de ani, la un local cu trei stele Michelin.

ADVERTISEMENT

Deci am avut de la cine să învăț, să fur. Apoi am lucrat la un hotel de patru stele, m-a ajutat foarte mult și chestia asta. Am încercat să învăț cât mai mult (…).

Nu aspir la cuțitul de aur, nu vreau să-mi fac speranțe ca să am apoi deziluzii”, declara Ștefan Borleanu, pentru Antena 1.

ADVERTISEMENT

Ștefan Borleanu a primit cuțitul de aur

i-a impresionat pe chefi încă din preselecții. De altfel a și primit cuțitul de aur din partea lui Florin Dumitrescu, chiar dacă are mai puțin de trei ani de experiență în bucătărie.

“Chiar dacă el a fost puțin în dubii la început dacă să mi-l dea, mi-a spus să am încredere în mine, mi-a spus că îi place ce fac în farfurie și să o țin tot așa”, a declarat Ștefan Borleanu.