Cum arată cel mai bun prim 11 de la CM 2026, după încheierea fazei grupelor. Leo Messi, Kylian Mbappe și revelația Vozinha se află printre jucătorii nominalizați!

ADVERTISEMENT

Faza grupelor de la CM 2026 s-a încheiat oficial în dimineața zilei de duminică, iar în acest moment, cunoaștem tabloul complet al 16-imilor de finală. Printre cei mai buni performeri din cadrul primelor 72 de partide disputate până în prezent se numără Lionel Messi, Kylian Mbappe și portarul Vozinha. Ba mai mult, francezii de la Footmercato au stabilit și cum arată echipa tip a turneului, în funcție de prestațiile jucătorilor din faza incipientă a competiției.

Cum arată cel mai bun prim 11 de la CM 2026, după încheierea fazei grupelor

Jurnaliștii francezi au analizat în detaliu performanțele tuturor celor 48 de țări prezente pe tabloul principal al Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic, iar printre cei mai remarcați fotbaliști se numără Leo Messi, și portarul Vozinha. Deși a ajuns la vârstă de 39 de ani, Messi continuă să impresioneze, acesta marcând în primele trei meciuri nu mai puțin de 6 goluri pentru naționala Argentinei, care a câștigat la pas grupa J, de unde au mai făcut parte Austria, Algeria și Iordania. De asemenea, nici Kylian Mbappe nu s-a lăsat mai prejos, fotbalistul lui Real Madrid izbutind să înscrie de patru ori și să ofere și o pasă decisivă in victoriile obținute de Franța împotriva primelor reprezentative din Norvegia, Senegal și Irak.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că cei care au realizat topul nu au uitat nici de , veteranul în vârstă de 40 de ani din poarta Insulelor Capului Verde, care a fost un adevărat zid în fața Spaniei, Uruguayului și Arabiei Saudite. Grație evoluțiilor sale solide dintre buturi, trupa lui Bubista a terminat pe locul al 2-lea în Grupa H, obținând astfel o calificare istorică în 16-imile de finală ale competiției, acolo unde o va întâlni chiar pe campioană mondială en-titre Argentina. Ceilalți opt jucători care se regăsesc în echipa tip a turneului după încheierea fazei grupelor sunt Daniel Munoz (Crystal Palace / Columbia), Dayot Upamecano (Bayern Munchen / Franța), Virgil Van Dijk (Liverpool / Olanda), Noussair Mazraoui (Manchester United / Maroc), Jude Bellingham (Real Madrid / Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United / Brazilia), Vinicius Jr (Real Madrid / Brazilia) și Michael Olise (Bayern Munchen / Franța).

Echipa-tip de la CM 2026, stabilită de Footmercato după încheierea fazei grupelor (4-2-3-1): Vozinha – Munoz, Upamecano, Van Dijk, Mazraoui – B. Guimaraes, Bellingham – Olise, Messi, Vinicius – Mbappe.

ADVERTISEMENT

Primele „șocuri” din fazele eliminatorii de la CM 2026

Bineînțeles că acest prim 11 va putea suferi modificări masive odată cu startul duelurilor eliminatorii. Primele dintre ele au fost deja decise, este vorba despre , unde avem parte deja de câteva meciuri extrem de interesante, cele mai sonore fiind Portugalia – Croația și Olanda – Maroc. De asemenea, tot în prima etapă eliminatorie, Brazilia va da piept cu Japonia, iar Belgia se va duela cu prima reprezentativă din Senegal.

ADVERTISEMENT

Ulterior, lucrurile vor deveni și mai încinse, deoarece în faza optimilor, se anunță două dueluri de foc. În ipoteza în care favoritele își vor respecta blazonul și vor trece de faza 16-imilor, ar urma să avem Franța – Germania, respectiv Portugalia – Spania și, în mod clar, odată ce vom avansa în turneu, astfel de dueluri vor deveni tot mai des întâlnite.

ADVERTISEMENT