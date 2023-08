Cum arată cel mai mare vas de croazieră. Imagini ireale de pe punte. Va fi lansat la apă în 2024

În anul 2024 va fi lansat cel mai mare vas de croazieră din lume, care este o adevărată inovație. Este de cinci ori mai greu decât Titanic, iar prețul unui bilet este uriaș.

Cel mai mare vas de croazieră din lume. Ce facilități oferă

Iccon of the Seas, , va fi lansată la începutul anului viitor. Pasagerii care se vor îmbarca la bordul acestei nave vor avea parte de o experiență inedită, deoarece are numeroase facilități și activități de divertisment.

Croaziera va fi lansată în ianuarie 2024 și este mai mare decât predecesorii săi. Are 250.800 de tone, fiind de cinci ori mai mare decât Titanic, care avea 50.210 tone.

Nava are 19 etaje și poate găzdui un număr de 5.610 pasageri, având un echipaj format din 2.350 de membri, care se vor asigura că toți cei prezenți la bord se vor bucura de o experiență de vis.

Totodată, cuprinde 40 de varuri, restaurante și piste de bowling. Pasagerii au la dispoziție, de asemenea, zeci de opțiuni atunci când vine vorba de mâncare.

Vorbim de 40 de modalități în care pot să experimenteze opțiunile disponibile, pentru că la bord sunt restaurante conduse de bucătari renumiți, precum și unele mai casual, pentru toate gusturile.

Vasul de croazieră are posibilități și pentru cei care vor să se distreze la cote maxime, pentru că dispune de șase tobogane, șapte piscine și nouă jacuzzi cu hidromasaj.

Opțiunile sunt multe și atunci când vine vorba de cazare, pentru că sunt mai multe cabine și apartamente pentru pasageri, care vor avea parte de confort și eleganță, în același timp.

Cât costă un bilet

Nava este una de lux și oferă atât de multe posibilități pentru pasageri. Astfel, prețurile de cazare nu sunt tocmai accesibile. Biletele încep de la 1.900 de dolari de persoană și pot să ajungă chiar până la 5.000 de dolari, notează .

Icon of the Seas reprezintă o adevărată inovație atunci când vine vorba de croaziere. Călătoria va fi una de neuitat pentru cei care vor cumpăra un bilet, chiar dacă prețurile sunt destul de mari. Insulele din marea Caraibilor vor fi prima destinație a vasului de croazieră.