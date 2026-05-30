Cum arată cele mai frumoase soții și prietene ale jucătorilor finalistei Ligii Campionilor, PSG. Ele sunt ”jumătățile” vedetelor Kvaratskhelia, Nuno Mendes și Joao Neves

Pe Marquinhos, Kvaratskhelia sau Nuno Mendes îi cunoaște toată suflarea fotbalistică. Cum arată însă cele mai frumoase soții și prietene ale starurilor finalistei Ligii Campionilor, PSG.
Adrian Baciu
30.05.2026 | 16:30
Cele mai frumoase soții și prietene ale jucătorilor de la PSG. Sursa foto: X / Hepta / colaj Fanatik
Starurile deținătoarei Ligii Campionilor, PSG, echipă care joacă la Budapesta pe 30 mai pentru apărarea trofeului, au parte de veritabile frumuseți alături de care își împart viața de zi cu. În cele ce urmează vom vedea care sunt cele mai frumoase soții și prietene ale jucătorilor finalistei UEFA Champions League.

Cine este Nitsa Tavadze, soția lui Kvaratskhelia

PSG – Arsenal este finala UEFA Champions League din sezonul 2025 – 2026. Englezii s-au calificat în ultimul act după ce au eliminat-o pe Atletico Madrid în semifinale, scor 2-1 la general (1-1 și 1-0). De cealaltă parte, parizienii antrenați de Luis Enrique au trecut de Bayern Munchen în aceeași fază, scor 6-5 la general (5-4 și 1-1).

Duelul care închide sezonul Ligii Campionilor, programat pe 30 mai la Budapesta, propune și o ”luptă” a frumuseții. În acest material vom arunca o privirea asupra celor mai frumoase soții și prietene ale jucătorilor campioanei en-titre din Liga Campionilor, PSG. Cu cine își împart viața de zi cu zi Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Marquinhos sau Joao Neves.

Nitsa Tavadze, 24 de ani, este soția lui Khvicha Kvaratskhelia, 25 de ani. Aceasta a studiat medicina la facultate. Cei doi tineri s-au cunoscut printr-un prieten comun în 2021. Din cauza studiilor solicitante ale Nitsei, cei doi își scriau și se sunau, întâlnindu-se în timpul liber sau când Kvaratskhelia venea la națională. Când Nitsa nu avea cursuri, mergea la Napoli să vadă meciurile fostei echipe a soțului ei. În 2023, s-au căsătorit la istorica mănăstire Samtavro din Mtskheta, sărbătorind cu tradiții, costume și obiceiuri georgiene.

Cine sunt partenerele de viață ale starurilor Nuno Mendes, Marquinhos și Joao Neves

Madalena Aragao, prietena lui Joao Neves, 21 de ani, este actriță și model portughez. În vârstă de 20 de ani, ea apare des la evenimente majore. Mulți o consideră una dintre cele mai frumoase și carismatice iubite ale jucătorilor din lotul actual al lui. Madalena este în relație cu Joao Neves din 2024. Ea a debutat în actorie la 10 ani și este o bloggeriță populară. S-a mutat la Paris pentru a fi alături de iubit după transferul de la Benfica. Cei doi sunt foarte activi pe rețelele sociale.

Un alt portughez de la PSG, Nuno Mendes, 23 de ani, are alături o altă frumusețe. E vorba de Thalyta (Talita) Silva, un model și un influencer din Brazilia. Talita este foarte activă pe Instagram, unde are zeci de mii de urmăritori. Postează adeseori conținut despre modă, frumusețe, călătorii și lifestyle. A devenit mult mai vizibilă după relația cu Nuno Mendes. Au apărut public împreună începând din 2025.

Cu cine își împart viața Balonul de Aur, Ousmane Dembele și fundașul Marquinhos

Deținătorul Balonului de Aur din 2025, Ousmane Dembele, 29 de ani, este căsătorit cu Rima Edbouche. Vorbim de un influencer marocano-franceză. Este o apariție discretă dar elegantă. Sunt căsătoriți din 2021 și au împreună o fetiță, născută în septembrie 2022.

Fundașul de fier de la PSG, Marquinho, 32 de ani, este căsătorit cu Carol Cabrino. Aceasta e o cunoscută influencerița braziliană de 32 de ani. Cei doi au împreună trei copii (Maria – 8 ani, Enrico – 6 ani, Martina – 3 ani).

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
