SuperLigii, după o pauză de opt ani are loc duminică, 30 martie, de la ora 20:30. , “câinii” având o revanşă de luat.

Cum arată cifrele din Derby de România: „În sfârșit, a trecut peste marea rivală!”

După înfrângerile suferite pe linie în ultimii ani, Steaua / FCSB a preluat conducerea la capitolul victorii în meciuri directe. Andrei Vochin a făcut bilanţul în emisiunea “Oldies but Goldies”:

“Am să încep prin a spune că dacă vom totaliza palmaresul Steaua / FCSB vs. Dinamo, palmaresul Steaua / FCSB este, în sfârşit, peste cel al lui Dinamo. Şi vă spun şi de ce.

Multă vreme, din 1948 până în anii noştri, Dinamo era singura echipă din România care avea palmares pozitiv în campionat cu Steaua / FCSB. Ce s-a întâmplat la Dinamo în ultima perioadă de timp a făcut ca FCSB să câştige mai multe meciuri.

Practic, au trecut peste Dinamo la acest capitol. În SuperLiga României sunt 154 de meciuri. 51 de victorii Steaua, 54 de egaluri şi 49 de victorii Dinamo. Deci este un echilibru.

“Per total trofee, Steaua / FCSB are 62, respectiv 34 Dinamo”

În Cupa României, din 30 de meciuri, 18 au fost câştigate de Steaua, trei de egalitate şi nouă câştigate de Dinamo. Steaua a fost multă vreme şi este şi acum echipa cu cele mai multe trofee în Cupa României.

În Supercupa României este egalitate, au fiecare o Supercupă câştigată în meci direct, 1-1. Iar în Cupa Ligii, că mai este şi această competiţie, Dinamo are două victorii din două meciuri.

Per total este un mic avantaj pentru Steaua/FCSB îl au în faţa celor de la Dinamo. Şi la capitolul trofee, lucrurile stau asemănător, tot Steaua / FCSB este în faţă şi aici contează foarte mult cele două mari trofee europene: Liga Campionilor din 1986 şi Supercupa Europei, în 1987.

La trofee, în SuperLiga României, Steaua / FCSB are 27 de trofee, numărul lui Olaru vs. 18. La Cupa României 24 vs. 13, la Supercupa României 7 vs. 2, la Cupa Ligii 2 vs. 1, Liga Campionilor şi Suercupa 1-0. Per total trofee, Steaua / FCSB are 62, respectiv 34 Dinamo“, a dezvăluit Andrei Vochin la “Oldies but Goldies”.