Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Lovitură pentru tot fotbalul românesc! Ce șansă ratează SuperLiga

FCSB a pierdut în deplasare cu Dinamo Zagreb, scor 1-4, în etapa a șaptea a fazei principale din Europa League. Această înfrângere complică destul de mult calculele campioanei României vizavi de calificarea în play-off-ul competiției, dar acest deziderat încă mai poate fi atins în anumite condiții. În ultima rundă, echipa roș-albastră joacă pe Arena Națională cu Fenerbahce, pe data de 29 ianuarie.

Ce înseamnă pentru fotbalul românesc în general înfrângerea suferită de FCSB cu Dinamo Zagreb în Europa League

Pe de altă parte însă, eșecul de pe „Maksimir” ar putea să însemne o lovitură foarte dură pentru întreg fotbalul românesc. De mulți ani, campioana din SuperLiga, oricare a fost ea, nu a mai reușit să ajungă în faza principală din Champions League, așa cum este formatul competiției în prezent, sau în faza grupelor, cum era anterior. Iar poate motivul principal care a cauzat această situație este reprezentat de faptul că deținătoarea titlului de campioană în România intră deja de destul de mult timp în competiție încă din primul tur preliminar.

Această chestiune depinde în mod direct bineînțeles de clasamentul coeficienților UEFA pe campionate. Pentru ca această stare de fapt să se schimbe, este nevoie ca România să ajungă minim pe locul 22 în acest clasament. În acest scenariu, ar urma ca echipa care câștigă titlul de campioană în SuperLiga să scape de primul tur preliminar din Champions League și să intre în competiție direct din turul 2, ceea ce bineînțeles că ar mai crește puțin șansele la accederea în faza principală.

În prezent, România se luptă cu alte patru țări europene, Croația, Ungaria, Ucraina și Serbia, pentru două poziții care asigură scenariul de mai sus, 21 și 22, iar diferențele la nivel de coeficienți între ele erau foarte mici înaintea meciului Dinamo Zagreb – FCSB. Croația avea un coeficient de 25.906, cu două echipe aflate în continuare în acest sezon în competițiile continentale, Ungaria avea 25.187, cu o reprezentantă, România se situa cu 25.000, doar cu FCSB în continuare în competiții, Ucraina 24.412, cu o echipă, iar Serbia 23.875, de asemenea tot cu o singură echipă încă în competiții.

România pierde teren în lupta directă cu Croația, și nu numai, din clasamentul coeficienților UEFA și riscă să trimită campioana tot doar în primul tur preliminar din Champions League

Așadar, generează cu atât mai multe probleme pentru coeficientul României cu cât ea s-a produs bineînțeles în fața unui reprezentante a Croației, adversară directă a SuperLigii în această bătălie. Mai mult, Rijeka, cealaltă echipă croată aflată în continuare în competițiile europene, s-a calificat în play-off-ul din Conference League, deci va avea noi șanse să adune puncte, iar , având în mod evident șanse mai mari la calificarea mai departe.

De asemenea, Ferencvaros din Ungaria are șanse mari chiar să se califice direct în optimile de finală din Europa League, iar Șahtior Donetsk, reprezentanta Ucrainei, a ajuns deja în optimile din Conference League. Nu în ultimul rând, Steaua Roșie Belgrad are șanse mari în continuare să prindă play-off Europa League.

Așadar, este esențial ca FCSB să ajungă de asemenea acolo, pentru a mai putea aduna niște puncte la coeficientul de țară, în contextul în care diferențele au crescut deja, în primul rând față de Croația, după această înfrângere de la Zagreb. În caz contrar, se poate ajunge în situația în care reprezentantele țărilor aflate în concurență în prezent cu România să treacă toate mai departe în cupele europene, iar campioana din SuperLiga nu. Caz în care, în mod evident, campionatul nostru nu ar mai putea să spere la saltul atât de important din clasamentul coeficienților UEFA.

De ce e atât de important ca echipa care câștigă SuperLiga să meargă măcar în turul 2 preliminar din Champions League

În situația din prezent, în cazul în care campioana României este eliminată în primul tur, așa cum de altfel s-a și întâmplat în două rânduri în ultimii ani, cu CFR Cluj în sezonul 2022-2023 în fața lui Pyunik Erevan, și cu Farul Constanța în sezonul 2023-2024 în fața lui Sheriff Tiraspol, atunci echipa în cauză nu pică în Europa League, așa cum e cazul când vine vorba despre tururile următoare, ci ajunge direct în Conference League, în turul 2.

Așadar, pe lângă meciuri mai multe de disputat pentru a ajunge într-o competiție de rang inferior, se pierde tocmai șansa acumulării unor puncte în plus pentru coeficient prin avansarea cât mai mult într-o competiție superioară. În schimb, dacă o formație este eliminată în turul 2 preliminar din Champions League, atunci ea merge în turul 3 din Europa League. Iar dacă pierde și acolo tot ajunge în play-off-ul din Conference League. Ceea ce înseamnă bineînțeles șanse mai mari la accederea în faza principală a unei competiții europene, fie că este vorba despre Europa sau Conference League.

În plus, în mod evident, Champions League reprezintă în sine o miză mult mai mare decât celelalte competiții continentale pentru toate echipele din Europa, în primul rând din punct de vedere sportiv, dar, foarte important, și din perspectivă financiară.

Cum arată clasamentul coeficienților UEFA acum, după disputarea meciurilor de joi seară din Europa League

Croația a ajuns la un punctaj de 26.406 și se află pe locul locul 21. Ungaria este pe 22, cu un coeficient de 25.812. România în continuare pe 23, tot cu 25.000 bineînțeles. Serbia a trecut pe 24, peste Ucraina, poziția a 25-a acum, cu 24.687 față de 24.412.