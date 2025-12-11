Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după FCSB – Feyenoord 4-3 și U Craiova – Sparta Praga 1-2. Ce s-a întâmplat după golul din prelungiri al lui Tănase

ADVERTISEMENT

FCSB a întors incredibil scorul cu Feyenoord pentru a doua victorie din grupa de Europa League, scor 4-3, iar seara europeană a fost astfel salvată. Universitatea Craiova cedase în Conference League cu Sparta Praga. România pierde totuși o poziție în clasamentul coeficienților. Golul marcat de Tănase nu a fost suficient pentru a rămâne peste Ungaria.

România cade pe locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA. FCSB – Feyenoord 4-3 nu a fost suficient pentru a ne ține peste Ungaria

Ungaria are o singură reprezentantă rămasă în Europa, pe Ferencvaros, care însă scoate puncte pe bandă rulantă. Campioana ultimilor șapte ani din Ungaria a învins-o pe Rangers, scor 2-1, și a ajuns la 14 puncte în grupa de Europa League. Are șanse foarte mari să prindă top 8 și să meargă direct în optimile de finală.

ADVERTISEMENT

Victoria lui Ferencvaros ajută Ungaria să ajungă la 25,187 puncte coeficient și să urce pe locul 22. Ungaria este avantajată că a avut un sezon european cu mai puține echipe la start între acești ultimi 5 ani pe care se realizează ierarhia. Astfel că victoria lui Ferencvaros cântărește ceva mai mult decât cea a FCSB. România are coeficient 25,00 și cade pe locul 23.

20. Israel – 27,500 puncte

21. Croația – 25,375 puncte

22. Ungaria – 25,187 puncte

23. România – 25,00 puncte

24. Serbia – 23,875 puncte

25. Ucraina – 23,256 puncte

26. Azerbaidjan – 22,250 puncte

27. Slovenia – 22,218 puncte

28. Slovacia – 21,875 puncte

29. Bulgaria – 19,875 puncte

Serbia ține pasul cu România datorită unei noi victorii obținute de Steaua Roșie Belgrad. Azerbaidjan, Slovenia, Slovacia și Bulgaria pierd teren

Serbia punctează și ea după ce Steaua Roșie a mai bifat un succes în Europa League. Formația din Belgrad s-a impus cu 1-0 în Austria, cu Sturm Graz și aduce 0,5 puncte și pentru Serbia, care ajunge la 23,875. A punctat și Ucraina, prin Șahtar Donețk, victorie cu 2-0 contra lui Hamrun. În vreme ce Dinamo Kiev a cedat 1-2 cu Fiorentina.

ADVERTISEMENT

Azerbaidjan, Slovacia și Slovenia rămân pe locurile 26, 27, respectiv 28, după ce nu au reușit să puncteze în această săptămână europeană. În vreme ce Bulgaria ia 0,250 puncte după Ludogoreț – PAOK Salonic 3-3 Astfel că avantajul României față de acestea crește. Peste o săptămână, Universitatea Craiova joacă ultimul meci din faza grupei din Conference League, cu AEK Atena. , ambele în ianuarie. Cele două reprezentante ale României încă .

ADVERTISEMENT

Dinamo Zagreb – FCSB, meci extrem de important și în clasamentul coeficienților. România poate trece peste Croația

România încă poate să urce în clasamentul coeficienților și le poate depăși în următoarea perioadă pe Ungaria și Croația. Un meci crucial în acest sens va fi Dinamo Zagreb – FCSB, în luna ianuarie. Croația a punctat joi prin Rijeka, victorioasă împotriva celor de la Celje, scor 4-3. Dinamo Zagreb, în schimb, a pierdut pe propriul teren cu Betis, scor 1-3.

Locul 20 în clasamentul coeficienților rămâne o țintă foarte greu de atins, chiar dacă Israel nu prea face puncte în acest sezon european. Maccabi Tel Aviv a pierdut și joi, 1-4 cu Stuttgart, și are doar 1 punct în grupa de Europa League. Dar Israel păstrează un avans mare, cu 27,500 puncte.