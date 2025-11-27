Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după U Craiova – Mainz 1-0 și Steaua Roșie – FCSB 1-0. Trecem peste Ungaria cu punctele aduse de olteni!

Universitatea Craiova a învins-o pe Mainz, scor 1-0, și România profită pentru a trece peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. FCSB a cedat la Belgrad și îi ajută pe sârbi să rămână aproape.
Gabriel Eșanu
28.11.2025 | 01:24
Cum arata clasamentul coeficientilor UEFA dupa U Craiova Mainz 10 si Steaua Rosie FCSB 10 Trecem peste Ungaria cu punctele aduse de olteni
SPECIAL FANATIK
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după U Craiova - Mainz 1-0 și Steaua Roșie - FCSB 1-0. Sursă foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a dat lovitura în etapa a 4-a din Conference League, victorie cu 1-0 în fața celor de la Mainz. Oltenii obțin astfel două puncte de coeficient care, la nivel de țară, înseamnă +0,5 pentru România. Și un loc câștigat, trecem peste Ungaria. FCSB a dezamăgit din nou, iar Serbia profită de victoria obținută de Steaua Roșie pentru a ține aproape de România.

România trece peste Ungaria după U Craiova – Mainz 1-0. Serbia ține și ea aproape de SuperLiga după Steaua Roșie – FCSB 1-0

24,50 de puncte are România în clasamentul coeficienților UEFA pe ultimele cinci sezoane. Cel mai optimist obiectiv ar fi locul 21, ocupat în prezent de Croația, cu 24,625 puncte. Pe locul 20 este Israel, care are un coeficient de 27,500, aproape imposibil de recuperat pentru România, chiar dacă Israelul nu adună puncte în acest sezon. Maccabi Tel Aviv, singura lor reprezentantă rămasă în Europa, are zero puncte după 5 etape în Europa League.

ADVERTISEMENT

România a urcat pe locul 22 în clasamentul coeficienților UEFA datorită punctelor aduse de olteni. Ungaria are 24,125, după ce Ferncvaros a remizat pe terenul lui Fenerbahce, și cade pe locul 23. Eșecul lui FCSB înseamnă că Serbia poate ține aproape de România. 23,375 puncte pentru sârbi, care sunt pe locul 24.

Cum arată clasamentul coeficienților UEFA în zona în care se află România

  • 20. Israel – 27,500 puncte. 1 din 4 echipe rămase în competițiile europene / +0 puncte în această săptămână
  • 21. Croația – 24,625 puncte. 2 din 4 / +0
  • 22. România – 24,00 puncte. 2 din 4 / +0,250
  • 23. Ungaria – 24,125. 1 din 4 / +0,125
  • 24. Serbia – 23,375 puncte. 1 din 4 / + 0,250
  • 25. Azerbaidjan 22,250. 1 din 4 / +0
  • 26. Slovenia 22,218. 1 din 4 / +0
  • 27. Ucraina 21,850. 2 din 4 / +0,250
  • 28. Slovacia 21,375. 1 din 4 / +0,250
  • 29. Bulgaria 19,125. 1 din 4 / +0,250

Deși cu două echipe încă în competițiile europene, România nu reușește să ia avans față de țările din această parte de clasament, care mai au o singură echipă. Doar Croația și Ucraina au tot câte două echipe. Croația nu a punctat în această etapă în Europa, după ce Dinamo Zagreb și Rijeka au fost ambele învinse.

ADVERTISEMENT
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere...
Digi24.ro
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”

Ungaria ia doar 0,125 puncte, după ce Ferencvaros a reușit să remizeze pe terenul lui Fenerbahce. Serbia ia 0,250 prin Steaua Roșie Belgrad și menține egală distanța față de România, care a punctat prin U Craiova. Nici Azerbaidjan nu punctează săptămâna asta, după ce Qarabag a pierdut la Napoli. Slovenia nu adună nici ea, după ce Celje a pierdut, în vreme ce Slovacia a luat 0,250 după victoria obținută de Slovan Liberec cu Rayo Vallecano. 0,250 puncte și pentru Bulgaria, prin Ludogoreț, la fel și pentru Ucraina, prin Șahtar.

ADVERTISEMENT
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție...
Digisport.ro
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova

Universitatea Craiova a adus cele mai multe puncte pentru România în acest sezon european. Ce ar însemna locul 21 UEFA pentru SuperLiga

După rezultatele de joi, Universitatea Craiova devine o adevărată locomotivă pentru SuperLiga în acest sezon european. 9 puncte au acumulat oltenii, dintre care 5 în faza ligii și 4 din preliminarii. FCSB rămâne cu 6,5 puncte acumulate, dintre care 4,5 în preliminarii. CFR Cluj contribuie cu 4 puncte, iar U Cluj cu 0,5 puncte.

Dacă România reușește să o depășească și pe Croația și să urce pe locul 21, campioana din SuperLiga ar putea fi avantajată. Ar putea să scape de turul 1 în ediția viitoare a preliminariilor Champions League. Primele 15 campionate trimit mai mult de o echipă în UCL, dar acest obiectiv este imposibil de realizat în viitorul apropiat.

ADVERTISEMENT
Elias Charalambous, ieşire fără precedent după FCSB – Steaua Roşie 0-1: „Este cel...
Fanatik
Elias Charalambous, ieşire fără precedent după FCSB – Steaua Roşie 0-1: „Este cel mai slab meci de când sunt aici!”. Şi-a certat jucătorii
Daniel Bîrligea, anunț despre viitorul său la FCSB după eșecul cu Steaua Roșie:...
Fanatik
Daniel Bîrligea, anunț despre viitorul său la FCSB după eșecul cu Steaua Roșie: „Sunt penibil”
Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – Steaua Roşie 0-1: „Nu mai am...
Fanatik
Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – Steaua Roşie 0-1: „Nu mai am încredere în echipa asta!” A pus tunurile pe o vedetă: „L-am lăudat tot timpul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
Parteneri
Vali Crețu și-a DISTRUS un coechipier după eșecul suferit de FCSB: 'Ăla doarme...
iamsport.ro
Vali Crețu și-a DISTRUS un coechipier după eșecul suferit de FCSB: 'Ăla doarme acolo, ce să facem?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!