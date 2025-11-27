Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după U Craiova – Mainz 1-0 și Steaua Roșie – FCSB 1-0. Trecem peste Ungaria cu punctele aduse de olteni!

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a dat lovitura în etapa a 4-a din Conference League, victorie cu 1-0 în fața celor de la Mainz. Oltenii obțin astfel două puncte de coeficient care, la nivel de țară, înseamnă +0,5 pentru România. Și un loc câștigat, trecem peste Ungaria. FCSB a dezamăgit din nou, iar Serbia profită de victoria obținută de Steaua Roșie pentru a ține aproape de România.

România trece peste Ungaria după U Craiova – Mainz 1-0. Serbia ține și ea aproape de SuperLiga după Steaua Roșie – FCSB 1-0

24,50 de puncte are România în clasamentul coeficienților UEFA pe ultimele cinci sezoane. Cel mai optimist obiectiv ar fi locul 21, ocupat în prezent de Croația, cu 24,625 puncte. Pe locul 20 este Israel, care are un coeficient de 27,500, aproape imposibil de recuperat pentru România, chiar dacă Israelul nu adună puncte în acest sezon. Maccabi Tel Aviv, singura lor reprezentantă rămasă în Europa, are zero puncte după 5 etape în Europa League.

România a urcat pe locul 22 în clasamentul coeficienților UEFA datorită punctelor aduse de olteni. Ungaria are 24,125, după ce Ferncvaros a remizat pe terenul lui Fenerbahce, și cade pe locul 23. Eșecul lui FCSB înseamnă că Serbia poate ține aproape de România. 23,375 puncte pentru sârbi, care sunt pe locul 24.

Cum arată clasamentul coeficienților UEFA în zona în care se află România

20. Israel – 27,500 puncte. 1 din 4 echipe rămase în competițiile europene / +0 puncte în această săptămână

21. Croația – 24,625 puncte. 2 din 4 / +0

22. România – 24,00 puncte. 2 din 4 / +0,250

23. Ungaria – 24,125. 1 din 4 / +0,125

24. Serbia – 23,375 puncte. 1 din 4 / + 0,250

25. Azerbaidjan 22,250. 1 din 4 / +0

26. Slovenia 22,218. 1 din 4 / +0

27. Ucraina 21,850. 2 din 4 / +0,250

28. Slovacia 21,375. 1 din 4 / +0,250

29. Bulgaria 19,125. 1 din 4 / +0,250

Deși cu două echipe încă în competițiile europene, România nu reușește să ia avans față de țările din această parte de clasament, care mai au o singură echipă. Doar Croația și Ucraina au tot câte două echipe. Croația nu a punctat în această etapă în Europa, după ce Dinamo Zagreb și Rijeka au fost ambele învinse.

Ungaria ia doar 0,125 puncte, după ce Ferencvaros a reușit să remizeze pe terenul lui Fenerbahce. Serbia ia 0,250 prin Steaua Roșie Belgrad și menține egală distanța față de România, care a punctat prin U Craiova. Nici Azerbaidjan nu punctează săptămâna asta, după ce Qarabag a pierdut la Napoli. Slovenia nu adună nici ea, după ce Celje a pierdut, în vreme ce Slovacia a luat 0,250 după victoria obținută de Slovan Liberec cu Rayo Vallecano. 0,250 puncte și pentru Bulgaria, prin Ludogoreț, la fel și pentru Ucraina, prin Șahtar.

Universitatea Craiova a adus cele mai multe puncte pentru România în acest sezon european. Ce ar însemna locul 21 UEFA pentru SuperLiga

După rezultatele de joi, în acest sezon european. 9 puncte au acumulat oltenii, dintre care 5 în faza ligii și 4 din preliminarii. , dintre care 4,5 în preliminarii. CFR Cluj contribuie cu 4 puncte, iar U Cluj cu 0,5 puncte.

Dacă România reușește să o depășească și pe Croația și să urce pe locul 21, campioana din SuperLiga ar putea fi avantajată. Ar putea să scape de turul 1 în ediția viitoare a preliminariilor Champions League. Primele 15 campionate trimit mai mult de o echipă în UCL, dar acest obiectiv este imposibil de realizat în viitorul apropiat.