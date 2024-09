FCSB a avut parte de un start de vis în faza principală a UEFA Europa League și . Campioana României a fost susținută pe Arena Națională de peste 34.000 de spectatori.

Cum arată clasamentul din Europa League după prima etapă. FCSB visează la primăvara europeană

FCSB și s-a impus de o manieră categorică în duelul cu Riga FS, formația din Letonia. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a marcat nu mai puțin de patru goluri în poarta adversarei, într-un meci în care Darius Olaru a strălucit din nou pentru FCSB.

cu primul său gol în tricoul celor de la FCSB, iar . După pauză , care a închis partida cu două goluri frumoase.

Victoria le dă un moral excelent roș-albaștrilor, care ocupă poziția a doua după prima etapă de Europa League. Doar Ajax a obținut un succes mai categoric în prima etapă, 4-0 contra turcilor de la Beșiktaș. Lazio s-a impus și ea cu scorul de 3-0 în fața celor de la Dynamo Kiev.

Primele opt echipe au asigurată prezența în optimile de finală ale competiției, în timp ce formațiile care sunt clasate pe locurile 9-24 au de jucat un baraj pentru faza optimilor. Manchester United a fost surpriza neplăcută a primei etape, englezii remizând pe teren propriu cu Twente.

Rezultatele primei etape din Europa League

Fenerbahce – Royale Union SG 2-1 (Soyuncu 26, AG Burgess 82 – Sykes 90+3)

Malmo – Rangers 0-2 (Bajrami 1, McCausland 76)

Ajax – Beșiktaș 4-0 (Fitz-Jim 31, Godts 51, 73, Taylor 55)

AS Roma – Athletic Bilbao 1-1 (Dovbyk 32 – Paredes 85)

Sporting Braga – Maccabi Tel Aviv 2-1 (Bruma 88, 90+5 – Davida 30)

FCSB – RFS 4-1 (Bîrligea 8, Ștefănescu 32, Olaru 58, 69 – Lipuscek 23)

Eintracht Frankfurt – Viktoria Plzen 3-3 (Ekitike 38, Dina Ebimbe 62, Kristensen 67 – Sulc 41, Adu 86, Jemelka 90+3)

Lyon – Olympiakos 2-0 (Cherki 65, Benrahma 71)

Tottenham – Qarabag 3-0 (Johnson 12, Sarr 53, Solanke 68)

Bodo/Glimt – FC Porto 3-2 (Hogh 15, Hauge 40, 62/ Samu 8, Gul 90)

AZ Alkmaar – Elfsborg 3-2 (van Bommel 44, 50, Parrott 74 / Ouma 23, Hedlund 53)

Anderlecht – Ferencvaros 2-1 (Verschaeren 61, Dolberg 67 pen. / Traore 87)

Dinamo Kiev – Lazio 0-3 (B. Dia 5, 35, Dele-Bashiru 34)

Galatasaray – PAOK Salonic 3-1 (Baba 48 aut., Yunus 75, Icardi 90+5 / Konstantelias 67)

Ludogorets – Slavia Praga 0-2 (Jurasek 38, Chytil 65)

Manchester United – Twente 1-1 (Eriksen 35 / Lammers 68)

Midtjylland – Hoffenheim 1-1 (Osorio 41 / Moerstedt 90)

Nice – Real Sociedad 1-1 (Rosario 45 / Barrenetxea 18)

Daniel Bîrligea, mesaj emoționant după ce a marcat în FCSB – RFS 4-1: „Sunt aici să demonstrez că merit să fiu aici”

Daniel Bîrligea avut nevoie de mai puțin de 90 de minute pentru a marca primul său gol la FCSB. După ce a fost scos la pauza meciului cu Petrolul, atacantul brăilean a dat lovitura în primul act al duelului cu RFS. În minutul 8, Bîrligea a deschis scorul cu campioana Letonei.

„E o fericire imensă să dau pentru aceste goluri. Sunt aici să demonstrez că merit să fiu aici. Ne ajută să avem moralul ridicam pentru campionat și următoarele meciuri.

Am pășit pe gazon să le fac fericite pe mama și iubita mea, care sunt la stadion, și am vrut să arăt că nu sunt cel din meciul trecut. Chiar dacă nu am avut multe ocazii”, a declarat Daniel Bîrligea la .