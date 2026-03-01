Cum arată clasamentul după meciurile directe între cele 6 echipe din play-off. Dinamo nu e pe podium!

După Dinamo – FC Argeș 0-1, play-off-ul SuperLigii a fost stabilit. Cum arată clasamentul după meciurile directe dintre primele 6 formații din ierarhie după 29 de etape.
FANATIK a analizat rezultatele directe dintre echipele aflate pe loc de play-off după 29 de etape disputate. Interesant este că regăsim pe podium echipe diferite față de clasamentul din superLiga.
De menționat este faptul că etapa 30 din SuperLiga ne va aduce în prim-plan două meciuri între echipele aflate în top 6. Mai exact, este vorba despre CFR Cluj – Dinamo și Rapid – Universitatea Craiova.
Pe pozițiile 5 și 6 din clasamentul meciurilor directe între ocupantele locurilor de play-off le regăsim pe CFR Cluj, echipă ce a ajuns la 10 victorii consecutive după succesul în fața Farului, și U Cluj.
Ambele formații au acumulat 9 puncte din înfruntările cu rivalele din play-off. CFR Cluj are un avantaj în acest clasament, formația din Gruia putând urca în ierarhie după partida de etapa viitoare cu Dinamo.
Total: 9 puncte adunate
Total: 9 puncte adunate
Dinamo se află pe locul 4 în ierarhie în clasamentul rezultatelor directe. „Câinii” au adunat 12 puncte și a contat decisiv înfrângerea cu FC Argeș din etapa a 29-a din SuperLiga.
Rezultate Dinamo cu echipele din top 6:
Total: 12 puncte adunate
FC Argeș, cea care a trimis-o pe FCSB în play-out după victoria cu Dinamo, se află pe locul 4 în acest clasament. Piteștenii au un punct în plus față de echipele din Cluj.
Rezultatele FC Argeș cu echipele din play-off:
Total: 13 puncte adunate
Pe primele două poziții se află Universitatea Craiova și Rapid. Oltenii au 17 puncte, pe când elevii lui Costel Gâlcă au adunat 15 puncte. Decisiv va fi meciul din etapa a 30-a din SuperLiga.
Rezultate Rapid cu rivalele din top 6:
Total: 15 puncte adunate
Rezultate U Craiova cu echipele din play-off:
Total: 17 puncte adunate
Clasamentul final arată astfel: