Cum arată clasamentul după meciurile directe între cele 6 echipe din play-off. Dinamo nu e pe podium!

Cum arată clasamentul după meciurile directe din sezonul regular între echipele din play-off. FC Argeș, surpriza plăcută în ierarhie. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
01.03.2026 | 21:55
Cum arată clasamentul rezultatelor directe dintre echipele calificate în play-off. Foto: Colaj Fanatik
După Dinamo – FC Argeș 0-1, play-off-ul SuperLigii a fost stabilit. Cum arată clasamentul după meciurile directe dintre primele 6 formații din ierarhie după 29 de etape.

Cum arată clasamentul după meciurile directe între echipele din play-off

FANATIK a analizat rezultatele directe dintre echipele aflate pe loc de play-off după 29 de etape disputate. Interesant este că regăsim pe podium echipe diferite față de clasamentul din superLiga.

De menționat este faptul că etapa 30 din SuperLiga ne va aduce în prim-plan două meciuri între echipele aflate în top 6. Mai exact, este vorba despre CFR Cluj – Dinamo și Rapid – Universitatea Craiova.

CFR Cluj și U Cluj, la egalitate de puncte

Pe pozițiile 5 și 6 din clasamentul meciurilor directe între ocupantele locurilor de play-off le regăsim pe CFR Cluj, echipă ce a ajuns la 10 victorii consecutive după succesul în fața Farului, și U Cluj.

Ambele formații au acumulat 9 puncte din înfruntările cu rivalele din play-off. CFR Cluj are un avantaj în acest clasament, formația din Gruia putând urca în ierarhie după partida de etapa viitoare cu Dinamo.

Rezultate U Cluj cu formațiile din play-off:

  • U Cluj – Universitatea Craiova: 1-2 / 0-0 – 1 punct
  • U Cluj – CFR Cluj: 2-2 / 2-3 – 1 punct
  • U Cluj – Rapid: 0-0 / 2-0: 4 puncte
  • U Cluj – Dinamo: 0-1 / 0-1: 0 puncte
  • U Cluj – FC Argeș: 0-1 / 3-1: 3 puncte

Total: 9 puncte adunate

Rezultate CFR Cluj cu rivalele din top 6:

  • CFR Cluj – Universitatea Craiova: 2-3 / 1-1 – 1 punct
  • CFR Cluj – U Cluj: 2-2 / 3-2 – 4 puncte
  • CFR Cluj – Rapid: 1-1 / 3-0 – 4 puncte
  • CFR Cluj – Dinamo: 1-2 – 0 puncte, un meci rămas de disputat
  • CFR Cluj – FC Argeș: 0-2 / 0-3 – 0 puncte

Total: 9 puncte adunate

Dinamo nu prinde podiumul

Dinamo se află pe locul 4 în ierarhie în clasamentul rezultatelor directe. „Câinii” au adunat 12 puncte și a contat decisiv înfrângerea cu FC Argeș din etapa a 29-a din SuperLiga.

Rezultate Dinamo cu echipele din top 6:

  • Dinamo – U Cluj: 1-0 / 1-0: 6 puncte
  • Dinamo – FC Argeș: 0-0 / 0-1 – 1 punct
  • Dinamo – CFR Cluj: 2-1 – 3 puncte, un meci rămas de disputat
  • Dinamo – Universitatea Craiova: 2-2 / 1-1: 2 puncte
  • Dinamo – Rapid: 0-2 / 1-2: o puncte

Total: 12 puncte adunate

FC Argeș, pe locul 3 în clasament

FC Argeș, cea care a trimis-o pe FCSB în play-out după victoria cu Dinamo, se află pe locul 4 în acest clasament. Piteștenii au un punct în plus față de echipele din Cluj.

Rezultatele FC Argeș cu echipele din play-off:

  • FC Argeș – U Cluj: 1-0 / 1-3: 3 puncte
  • FC Argeș – CFR Cluj: 2-0 / 3-0 – 6 puncte
  • FC Argeș – Universitatea Craiova: 1-3 / 1-2: 0 puncte
  • FC Argeș – Dinamo: 0-0 / 1-0 – 4 puncte
  • FC Argeș – Rapid: 0-2 / 0-2: 0 puncte

Total: 13 puncte adunate

Universitatea Craiova, lider! Rapid se menține aproape

Pe primele două poziții se află Universitatea Craiova și Rapid. Oltenii au 17 puncte, pe când elevii lui Costel Gâlcă au adunat 15 puncte. Decisiv va fi meciul din etapa a 30-a din SuperLiga.

Rezultate Rapid cu rivalele din top 6:

  • Rapid – FC Argeș: 2-0 / 2-0: 6 puncte
  • Rapid – Dinamo: 2-0 / 2-1: 6 puncte
  • Rapid – CFR Cluj: 1-1 / 0-3 – 1 punct
  • Rapid – U Cluj: 0-0 / 0-2: 1 punct
  • Rapid – Universitatea Craiova: 2-2 – 1 punct, un meci rămas de disputat

Total: 15 puncte adunate

Rezultate U Craiova cu echipele din play-off:

  • Universitatea Craiova – U Cluj: 2-1 / 0-0 – 4 puncte
  • Universitatea Craiova – CFR Cluj: 3-2 / 1-1 – 4 puncte
  • Universitatea Craiova – Dinamo: 2-2 / 1-1: 2 puncte
  • Universitatea Craiova – FC Argeș: 3-1 / 2-1: 6 puncte
  • Universitatea Craiova – Rapid: 2-2 – 1 punct, un meci rămas de disputat

Total: 17 puncte adunate

Clasamentul final arată astfel:

  1. Universitatea Craiova – 17 puncte
  2. Rapid – 15 puncte
  3. FC Argeș – 13 puncte
  4. Dinamo – 12 puncte
  5. CFR Cluj – 9 puncte
  6. U Cluj – 9 puncte
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
