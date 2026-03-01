Cum arată clasamentul după meciurile directe între cele 6 echipe din play-off. Dinamo nu e pe podium!

ADVERTISEMENT

După Dinamo – FC Argeș 0-1, play-off-ul SuperLigii a fost stabilit. Cum arată clasamentul după meciurile directe dintre primele 6 formații din ierarhie după 29 de etape.

Cum arată clasamentul după meciurile directe între echipele din play-off

FANATIK a analizat rezultatele directe dintre echipele aflate pe loc de play-off după 29 de etape disputate. Interesant este că regăsim pe podium echipe diferite față de clasamentul din superLiga.

ADVERTISEMENT

De menționat este faptul că etapa 30 din SuperLiga ne va aduce în prim-plan două meciuri între echipele aflate în top 6. Mai exact, este vorba despre CFR Cluj – Dinamo și Rapid – Universitatea Craiova.

CFR Cluj și U Cluj, la egalitate de puncte

Pe pozițiile 5 și 6 din clasamentul meciurilor directe între ocupantele locurilor de play-off le regăsim pe CFR Cluj, echipă ce a ajuns la 10 victorii consecutive după succesul în fața Farului, și U Cluj.

ADVERTISEMENT

Ambele formații au acumulat 9 puncte din înfruntările cu rivalele din play-off. CFR Cluj are un avantaj în acest clasament, formația din Gruia putând urca în ierarhie după partida de etapa viitoare cu Dinamo.

ADVERTISEMENT

Rezultate U Cluj cu formațiile din play-off:

U Cluj – Universitatea Craiova: 1-2 / 0-0 – 1 punct

U Cluj – CFR Cluj: 2-2 / 2-3 – 1 punct

U Cluj – Rapid: 0-0 / 2-0: 4 puncte

U Cluj – Dinamo: 0-1 / 0-1: 0 puncte

U Cluj – FC Argeș: 0-1 / 3-1: 3 puncte

Total: 9 puncte adunate

Rezultate CFR Cluj cu rivalele din top 6:

CFR Cluj – Universitatea Craiova: 2-3 / 1-1 – 1 punct

CFR Cluj – U Cluj: 2-2 / 3-2 – 4 puncte

CFR Cluj – Rapid: 1-1 / 3-0 – 4 puncte

CFR Cluj – Dinamo: 1-2 – 0 puncte, un meci rămas de disputat

CFR Cluj – FC Argeș: 0-2 / 0-3 – 0 puncte

Total: 9 puncte adunate

ADVERTISEMENT

Dinamo nu prinde podiumul

Dinamo se află pe locul 4 în ierarhie în clasamentul rezultatelor directe. „Câinii” au adunat 12 puncte și a contat decisiv înfrângerea cu FC Argeș din etapa a 29-a din SuperLiga.

Rezultate Dinamo cu echipele din top 6:

Dinamo – U Cluj: 1-0 / 1-0: 6 puncte

Dinamo – FC Argeș: 0-0 / 0-1 – 1 punct

Dinamo – CFR Cluj: 2-1 – 3 puncte, un meci rămas de disputat

Dinamo – Universitatea Craiova: 2-2 / 1-1: 2 puncte

Dinamo – Rapid: 0-2 / 1-2: o puncte

Total: 12 puncte adunate

FC Argeș, pe locul 3 în clasament

FC Argeș, , se află pe locul 4 în acest clasament. față de echipele din Cluj.

Rezultatele FC Argeș cu echipele din play-off:

FC Argeș – U Cluj: 1-0 / 1-3: 3 puncte

FC Argeș – CFR Cluj: 2-0 / 3-0 – 6 puncte

FC Argeș – Universitatea Craiova: 1-3 / 1-2: 0 puncte

FC Argeș – Dinamo: 0-0 / 1-0 – 4 puncte

FC Argeș – Rapid: 0-2 / 0-2: 0 puncte

Total: 13 puncte adunate

Universitatea Craiova, lider! Rapid se menține aproape

Pe primele două poziții se află Universitatea Craiova și Rapid. Oltenii au 17 puncte, pe când elevii lui Costel Gâlcă au adunat 15 puncte. Decisiv va fi meciul din etapa a 30-a din SuperLiga.

Rezultate Rapid cu rivalele din top 6:

Rapid – FC Argeș: 2-0 / 2-0: 6 puncte

Rapid – Dinamo: 2-0 / 2-1: 6 puncte

Rapid – CFR Cluj: 1-1 / 0-3 – 1 punct

Rapid – U Cluj: 0-0 / 0-2: 1 punct

Rapid – Universitatea Craiova: 2-2 – 1 punct, un meci rămas de disputat

Total: 15 puncte adunate

Rezultate U Craiova cu echipele din play-off:

Universitatea Craiova – U Cluj: 2-1 / 0-0 – 4 puncte

Universitatea Craiova – CFR Cluj: 3-2 / 1-1 – 4 puncte

Universitatea Craiova – Dinamo: 2-2 / 1-1: 2 puncte

Universitatea Craiova – FC Argeș: 3-1 / 2-1: 6 puncte

Universitatea Craiova – Rapid: 2-2 – 1 punct, un meci rămas de disputat

Total: 17 puncte adunate

Clasamentul final arată astfel: