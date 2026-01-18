Sport

Cum arată clasamentul golgheterilor din SuperLiga după reușita lui Karamoko în Dinamo – U Cluj. „Câinii”, postare virală: „Graficianul e în vacanță”

Karamoko a deblocat tabela de pe Arena Națională în confruntarea cu U Cluj. Cum arată topul golgheterilor din SuperLiga și cum a celebrat Dinamo reușita fotbalistului.
Mihai Dragomir
18.01.2026 | 22:03
Cum arata clasamentul golgheterilor din SuperLiga dupa reusita lui Karamoko in Dinamo U Cluj Cainii postare virala Graficianul e in vacanta
Karamoko a marcat, iar Dinamo s-a amuzat în mediul online. Sursa Foto: Sport Pictures.
Dinamo și U Cluj joacă în etapa cu numărul 22 din SuperLiga. Scorul a fost deschis de Karamoko, iar francezul a urcat în ierarhia golgheterilor. Cum l-au prezentat „câinii” în mediul online.

Pe ce loc se află Mamadou Karamoko în topul golgheterilor din SuperLiga

Dinamo a revenit în SuperLiga după cantonamentul de iarnă din Antalya. „Câinii” au primit vizita celor de la U Cluj, iar prima repriză a fost intensă, în ciuda gerului din Capitală.

În minutul 41 al meciului de pe Arena Națională, tabela a fost dezghețată de Karamoko. Fotbalistul lui Dinamo a fost găsit singur în careu de către Soro, iar atacantul a tras tare după o preluare foarte bună. Cu această reușită, francezul a făcut încă un pas către top 10 al golgheterilor SuperLigii din acest sezon, care arată astfel:

  1. Alex Dobre (Rapid București) — 12 goluri
  2. Jovo Lukić (Universitatea Cluj) — 11 goluri
  3. Florin Tănase (FCSB) — 10 goluri
  4. Valentin Costache (UTA Arad) — 8 goluri
  5. Sebastian Mailat (FC Botoșani) — 8 goluri
  6. Andrei Cordea (CFR Cluj) — 8 goluri
  7. Ricardo Matos (FC Argeș) — 7 goluri
  8. Paulinho (Oțelul Galați) — 7 goluri
  9. Ștefan Băiaram (Universitatea Craiova) — 6 goluri
  10. Nsimba (Universitatea Craiova) — 6 goluri
  11. Alexandru Ișfan (Farul Constanța) — 6 goluri
  12. Karamoko (Dinamo) — 6 goluri

Dinamo, metodă inedită de a prezenta reușita lui Karamoko

La scurt timp după reușita lui Karamoko, Dinamo a distribuit în mediul online, așa cum se obișnuiește, o postare cu marcatorul și minutul. De data aceasta, „câinii” au apelat la ceva mai inedit decât de obicei, motivând că graficianul e „plecat”. Rezultatul? chiar acesta:

Cum s-a adaptat Karmoko în România. Francezul vrea titlul cu Dinamo

Ajuns la Dinamo în vara anului trecut, Karamoko a spus că nu i-a fost prea ușor să schimbe echipa. El a fost adus din Ungaria, de la Ujpest, iar acum este dispus să îi ajute pe „câini” să pună mâna pe titlu.

„Pentru mine nu a fost ușor să schimb echipa, dar sunt obișnuit să mă adaptez, am fost la mai multe formații în carieră. Echipa este valoroasă, mă ajută mult în fiecare zi, sunt foarte fericit să fiu la Dinamo. 

Știu că Dinamo nu a mai luat titlul de mult, eu cred că putem să ne batem la campionat. Nu se știe niciodată ce se întâmplă, dar sunt foarte fericit aici și dacă pot să stau aici mai mulți ani atunci o să fie bine. Îmi doresc să câștig titlul în acest sezon!”, a declarat Karamoko la SUPER GALA FANATIK 2025.

  • 26 de ani are Karamoko
