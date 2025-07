Cum arată componența Ligii 2, sezonul 2025-2026: nume grele la start! Când are loc tragerea la sorți a programului

Două echipe din România au fost excluse din liga secundă. FRF a făcut anunțul oficial. Este vorba despre FC U Craiova, formația patronată de Adrian Mititelu, și

FC U Craiova și Gloria Buzău, excluse din liga a doua!

Aproape că în fiecare sezon cluburile din România au mari probleme la startul sezonului, iar componența ligii secunde va fi una diferită față de cea preconizată la finalul stagiunii precedente. FC U Craiova și Gloria Buzău au fost excluse din campionat și vor evolua în al treilea eșalon din cauza problemelor financiare.

Adrian Mititelu: „Suntem la mâna Federației acum”

Echipa din Bănie are probleme serioase. FC U Craiova a primit o depunctare de nu mai puțin de 34 de puncte, iar viitorul se anunță unul sumbru pentru Totuși, după anunțul FRF, omul de afaceri a anunțat un nou plan.

„O să fac ceea ce trebuie să fac. O să punem actele. Noi am făcut contestație, văd că ei nu au mai ținut cont de asta. Ce să mai zic? O să merg mai departe în justiție. Am un plan, am luat în calcul varianta asta. Noi mergem mai departe pe linia noastră, cu justiția, cu Parchetul.

Suntem la mâna Federației acum. Noi nu avem de ales. O să continuăm activitatea sportivă, dar nu depinde de noi unde continuăm”, a precizat Adrian Mititelu, finanțatorul FC U Craiova, conform

Dacă va evolua în liga a treia, Universitatea Craiova va pleca de la start cu un deficit de 34 de puncte, lucru care face aproape imposibilă o eventuală promovare rapidă înapoi în al doilea eșalon. De partea cealaltă, Gloria Buzău este aproape de desființare, după ce a pierdut sprijinul financiar din partea autorităților locale.

Componența Ligii 2

5 echipe care au promovat din Liga 3, în urma jocurilor de baraj:

ACS FC Bacău

CS Dinamo București

CS Tunari

CSM Olimpia Satu Mare

CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud

Două echipe au retrogradat din Superliga:

Poli Iași

Sepsi

15 dintre cele 20 de echipe care au evoluat în sezonul precedent al competiției Liga 2:

Steaua București

SC FC Voluntari SA

ACSM Reșița

ACS FC Corvinul Hunedoara 1921

AFC Metalul Buzău

FC Bihor Oradea

AFC ASA Tg. Mureș

CSM Slatina

ACSM Ceahlăul Piatra Neamț

CSC 1599 Șelimbăr

CS Afumați

CS Concordia Chiajna

AFC Chindia Târgoviște

Echipele care le iau locul în Liga 2 celor de la Gloria Buzău și FC U Craiova:

CSC Dumbrăvița

AFC Câmpulung Muscel 2022

Când se trage la sorți țintarul pentru liga a doua

Tragerea la sorți a țintarului pentru noul sezon de Liga a doua este programată marți, 22 iulie, de la ora 14. FANATIK vă va ține la curent cu desfășurarea evenimentului. Pe site-ul nostru veți putea vedea programul complet al meciurilor din noua stagiune a eșalonului secund.