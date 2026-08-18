Cum arată componența seriilor din Liga a 3-a a României și când va avea loc tragerea la sorți a programului

Cu două săptămâni înainte de startul Ligii a III-a, Federația Română de Fotbal a dezvăluit cum vor arăta cele 8 serii. Fiecare serie este formată din 12 echipe, iar la final doar 5 dintre cele 96 de formații vor promova în Liga a II-a. Totodată, s-a anunțat și când va avea loc tragerea la sorți a programului.
Marți, 18 august, Federația Română de Fotbal a anunțat componența celor 8 serii din noul sezon de Liga a III-a a României. În total, 96 de echipe se vor lupta pentru promovarea în divizia secundă, însă la final doar cinci dintre acestea vor reuși această performanță. Printre formațiile din Liga a III-a regăsim echipele secunde ale mai multor cluburi din SuperLiga României, precum FCSB, Dinamo, U Craiova, Oțelul, Sepsi și FC Voluntari. Seriile arată în felul următor:
Joi, 20 august, de la ora 15:00, Federația Română de Fotbal va stabili programul meciurilor din Liga a III-a. Competiția va avea, la fel ca în SuperLiga și Liga a II-a, două faze: sezon regulat și play-off/play-out. În fiecare serie, cele 12 echipe vor juca între ele tur-retur, iar după cele 22 de etape, primele 4 clasate vor intra în play-off.
Se vor forma alte patru serii cu echipele calificate astfel: seria 1 cu seria 2, seria 3 cu seria 4, seria 5 cu seria 6 și seria 7 cu seria 8. Fiecare dintre cele 4 echipe dintr-o serie va juca încă 8 meciuri, tur-retur cu fiecare dintre primele 4 echipe din seria alăturată.
La începutul play-off-ului, echipele vor intra doar cu punctele obținute împotriva celorlalte 3 formații calificate, iar la final echipele de pe primele locuri din fiecare dintre cele 4 serii se vor califica direct. De asemenea, cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al cincilea loc de promovare.
Locurile 5-12 din fiecare serie intră în play-out și vor juca între el doar tur, adică încă 7 meciuri. Ultimele două clasate (locurile 7 și 8) retrogradează direct în Liga a 4-a, împreună cu alte 5 echipe de pe locul 6, în funcție de clasamentul general.