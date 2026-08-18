Cum arată componența seriilor din Liga a 3-a a României și când va avea loc tragerea la sorți a programului

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Cu două săptămâni înainte de startul Ligii a III-a, Federația Română de Fotbal a dezvăluit cum vor arăta cele 8 serii. Fiecare serie este formată din 12 echipe, iar la final doar 5 dintre cele 96 de formații vor promova în Liga a II-a. Totodată, s-a anunțat și când va avea loc

Care sunt cele 96 de echipe ce vor lua startul în Liga a III-a în sezonul 2026/2027

Marți, 18 august, Federația Română de Fotbal a anunțat componența celor 8 serii din noul sezon de Liga a III-a a României. În total, 96 de echipe se vor lupta pentru promovarea în divizia secundă, însă la final doar cinci dintre acestea vor reuși această performanță. Printre formațiile din Liga a III-a regăsim Oțelul, Sepsi și FC Voluntari. Seriile arată în felul următor:

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Seria 1: Bradul Putna, CSM Paşcani, KSE Târgu Secuiesc, Viitorul Oneşti, CSM Vaslui, AFC Odorheiu Secuiesc, ACS USV Iaşi, CSM Adjud, Aerostar Bacău, CS Gheorgheni, FC Bacău 2, Ceahlăul Piatra Neamț,

Seria 2: Corona Braşov, Carpaţi Covasna, Olimpic Zărneşti, Tricolorul Breaza, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2, ACS Mediaş, ACS Muscelul Aro Câmpulung, CSO Băicoi, Kids Tâmpa Brașov, Inter Stars Sibiu, CSM Săcele, CSO Teleajenul Vălenii de Munte,

Seria 3: Viitorul Corbeanca, Progresul Drăgăneşti, Petrolul Berca, Flacăra Moreni, CS Blejoi, Voinţa Crevedia, CS Păuleşti, CSO Plopeni, Urban Titu, CSM Râmnicu Sărat, FC Pucioasa, CS Tunari,

Seria 4: Portul Constanţa, Sporting Lieşti, Agricola Borcea, Înainte Modelu, Dunărea Călăraşi, Unirea Braniştea, Progresul Fundulea, Recolta Gheorghe Doja, Axiopolis Cernavodă, Gloria Băneasa, CS Agigea, SC Oţelul Galați 2,

Seria 5: Oxigen Bucureşti, Omega Sport, Cetatea Turnu Măgurele, Inter Ilfov, FCSB 2, CSM Alexandria, Progresul Spartac, Progresul Mogoşoaia, Dunărea Giurgiu, ACS Axi Arena, Dinamo 2, FC Voluntari 2,

Seria 6: Petrolul Hîrtieşti, CS Drobeta Turnu Severin, Minerul Lupeni, Universitatea Craiova 2, Jiul Petroşani, Vulturii Fărcăşeşti, Academica Balş, ACS Oltul Curtişoara, CSM Târgu Jiu, FC Păușești Otăsău, Unirea Bascov, ACSO Filiaşi,

Seria 7: AFC Nera Bogodinţ, CSM Deva, Știința Poli Timişoara 2, Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, Viitorul Arad, Unirea Sântana, CSC Ghiroda şi Giarmata Vii, Progresul Pecica, ACS CIL Blaj, CSU Alba Iulia, CS Timişul Şag,

Seria 8: Academica Recea, Transilvania Sport Academy, Sănătatea Cluj, SCM Zalău, Minaur Baia Mare, Unirea Tăşnad, Crişul Sântandrei, Lotus Băile Felix, CSM Sighetu Marmației, CS Bihorul Beiuş, Viitorul Cluj, Unirea Dej.

Când are loc tragerea la sorți a programului și care va fi sistemul competițional

Joi, 20 august, de la ora 15:00, Federația Română de Fotbal va stabili programul meciurilor din Liga a III-a. Competiția va avea, la fel ca în SuperLiga și Liga a II-a, două faze: sezon regulat și play-off/play-out. În fiecare serie, cele 12 echipe vor juca între ele tur-retur, iar după cele 22 de etape, primele 4 clasate vor intra în play-off.

Se vor forma alte patru serii cu echipele calificate astfel: seria 1 cu seria 2, seria 3 cu seria 4, seria 5 cu seria 6 și seria 7 cu seria 8. Fiecare dintre cele 4 echipe dintr-o serie va juca încă 8 meciuri, tur-retur cu fiecare dintre primele 4 echipe din seria alăturată.

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La începutul play-off-ului, echipele vor intra doar cu punctele obținute împotriva celorlalte 3 formații calificate, iar la final echipele de pe primele locuri din fiecare dintre cele 4 serii se vor califica direct. De asemenea, cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al cincilea loc de promovare.

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Locurile 5-12 din fiecare serie intră în play-out și vor juca între el doar tur, adică încă 7 meciuri. Ultimele două clasate (locurile 7 și 8) retrogradează direct în Liga a 4-a, împreună cu alte 5 echipe de pe locul 6, în funcție de clasamentul general.