Cum arată controversatul portar Carlos, la 20 de ani de la sfertul UEFAntastic Steaua – Rapid. Foto

Carlos Fernandes (46 de ani), portarul care a fost titular pentru FCSB (cunoscută în acel moment ca Steaua) în ambele manșe ale sfertului UEFAnstatic contra Rapidului, a revenit în România pentru a lua parte la reeditarea jocului. Cum arată acum goalkeeper-ul care a îmbrăcat tricoul roș-albastru în perioada 2006-2007.

Carlos a sosit în România în ianuarie 2006, de la gruparea portugheză Boavista, și l-a înlocuit în poarta „roș-albaștrilor” pe bielorusul Vasili Hamutovski. Portarul a evoluat în Ghencea până în vara lui 2007, însă a rămas în memoria fanilor români mai ales pentru greșelile comise în meciuri foarte importante ale echipei antrenate în acel moment de Cosmin Olăroiu.

Erorile lui Carlos au jucat un rol decisiv în . Echipa a ajuns în acea fază însă după faimoasa „dublă” din sferturi contra Rapidului, în care Carlos a primit un singur gol. Portarul a revenit în România în 2026 pentru a evolua alături de foștii coechipieri în . Fotbalistul care a reprezentat Angola la nivel internațional are în continuare faimoasele plete prin care ieșea în evidență ca jucător.

Cine este Carlos Fernandes

Născut la Kinshasa în Zair (actuala Republică Democratică Congo), Carlos Alberto Fernandes s-a format la clubul portughez Vilafranquense și a mai jucat pentru Campomaiorense, Amora, Felgueiras și Boavista înainte de a sosi în 2006 în România. După un sezon și jumătate în fotbalul românesc și 37 de meciuri jucate în tricoul „roș-albastru”, a revenit la Boavista, iar mai apoi a evoluat pentru 11 formații din 4 țări.

În mare măsură, acesta a jucat în ligile inferioare portugheze, însă a avut experiențe și în Iran, Turcia și Angola. S-a retras în 2022, la vârsta de 42 de ani. În perioada 2009-2012, Carlos a evoluat pentru naționala Angolei, fiind eligibil datorită bunicii sale. Portarul a strâns 16 selecții, fiind prezent la două ediții ale Cupei Africii pe Națiuni, în 2010 și 2012.