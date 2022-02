Cum arată și cu ce se ocupă copiii lui Bobby din Dallas. Actorul Patrick Duffy, mândru de băieții săi

Patrick Duffy (72 de ani), interpretul lui Bobby din “Dallas”, are doi copii, iar unul dintre aceștia a jucat în renumitul serial.

Padraic Terrence Duffy (48 de ani) și Conor Duffy (42 de ani) au fost influențați de meseria tatălui lor, care le-a trezit interesul pentru artă.

Serialul “Dallas”, difuzat în perioada 1978 – 1991, i-a adus un succes răsunător actorului Patrick Duffy. Acesta a jucat și în serialul “Step by Step” (1991 – 1998), dar și în seria filmelor “The Atlantis Man”.

ADVERTISEMENT

Cum arată și cu ce se ocupă copiii lui Bobby din Dallas

avea doar 21 de ani atunci când a cunoscut-o Carlyn Rosse, o fostă balerină. Deși era cu zece ani mai în vârstă decât el, acest lucru nu a fost un obstacol în relația lor.

Cei doi s-au căsătorit în 1974, iar primul lor fiu s-a născut în același an. În 1980 a venit pe lume și al doilea fiu, Conor. Cei doi au fost împreună timp de 43 de ani până în 2017, atunci când Carlyn Rosse a fost răpusă de cancer, la 78 de ani.

ADVERTISEMENT

“În această zi în urmă, cu şase luni, inima mi s-a oprit, dar trăiesc aşa cum îşi doreşte ea. Vom fi împreună pentru totdeauna. Vă mulţumesc pentru dragoste şi îngrijorare.”, a scris actorul la șase luni după moartea soției, scrie .

Pdraic Terrence, fiul cel mare al renumitului actor, a absolvit Universitatea Princeton în 1996. După absolvire, acesta a lucrat în diverse teatre din Los Angeles, cum ar fi The Echo Theatre, Theatre of Note, The Met Theatre şi Ensemble Studio Theatre.

ADVERTISEMENT

În prezent, Padraic este director al Teatrului Sacred Fools din Los Angeles. Printre piesele sale notabile se numără “The Illustrious Birth of Padraic T. Duffy”, “Feet” și “The Mechanical Rabbit”.

De asemenea, Padraic Terrence este pasionat și de scris. În 2009 a scris piesa “Me, You, a Bag & Bamboo”, dar și cartea “Daddy Drinks”, despre creșterea copiilor, în colaborare cu cinci dintre prietenii săi. Este căsătorit din 2009 cu actrița Emily Kosloski și au împreună doi copii.

ADVERTISEMENT

Conor Duffy a apărut și el în serialul Dallas

Fiul cel mic al lui Patrick Duffy, Conor, a debutat în lumea cinematografică încă din copilărie, atunci când a interpretat rolul micuțului JR Ewing.

Este absolvent al Universității din Washington și a studiat și la Gaiety School of Acting din Dublin, Irlanda. A apărut în câteva filme de-a lungul carierei, printre care “The Mick and Good Girls”, “Arrested Development”, “Falling in Love with the Girl Next Door” și în serialul “Superstore”.

ADVERTISEMENT

Conor Duffy este căsătorit din 2006 cu producătoarea TV Emily Cutler. Au împreună doi copii, o fată (Fiona Lee) și un băiat (Maxwell Robert).

Actorul Patrick Duffy iubește din nou, după moartea soției sale

Din 2020, (66 de ani). Relația lor a primit “aprobare” și din partea copiilor actorului, care s-au bucurat pentru fericirea tatălui lor, potrivit .

Actorul a catalogat relația drept “o poveste de dragoste din vremea COVID-ului”, pentru că nu au putut sta în aceeași cameră timp de aproape patru luni. În tot acest timp au vorbit zilnic.

Dacă nu ar fi fost pandemia de coronavirus, Linda a spus că nu ar fi putut sta zilnic trei ore pe Zoom pentru a vorbi.

“Nu am căutat dragostea, dar ea m-a găsit.”, spunea Patrick Duffy despre relația cu Linda Purl, despre care spune că este cel mai frumos lucru care i s-a întâmplat.

Cei doi urmează să apară într-un thriller, “Catch Me If You Can”.