Cum arată Cornelia, soția lui Miodrag Belodedici. Fostul mare fotbalist duce o viață discretă, iar imaginile cu cei doi sunt foarte rare

Miodrag Belodedici are 61 de ani și s-a căsătorit în mare secret cu soția sa, Cornelia. Se pare că evenimentul a avut loc acum ceva timp, însă cei doi au decis să țină totul doar pentru ei. Astfel, de abia recent, aceste detalii au ieșit la suprafață. Menționăm faptul că fotbalistul este discret și de altfel nu are nici conturi de socializare.

Cine este Cornelia, soția lui Miodrag Belodedici

Miodrag Belodedici și Cornelia sunt împreună de mai mulți ani. Totuși, căsătoria a fost ținută în mare secret. Într-un interviu acordat recent, cei doi au făcut câteva dezvăluiri neașteptate despre relația lor, dar și despre nuntă.

Cornelia Belodedici spune că a fost vorba despre un eveniment foarte intim. Astfel, doar apropiații au știut despre el. Totodată, ea a mai declarat că amândoi sunt născuți în Caraș Severin, drept urmare, au câteva lucruri în comun.

În același timp, soția lui Miodrag Belodedici susține că ambii preferă să fie discreți. Aceștia pun preț pe intimitatea vieții de cuplu și acesta este și motivul pentru care nu vor avea mai multe apariții publice în presă.

“Căsătoria noastră, atunci când a avut loc, a fost un eveniment foarte intim și nici după aceea nu au știut decât cei foarte apropiați. Oricum, nu a schimbat mare lucru, tot noi eram. Amândoi suntem născuți în Caraș Severin și suntem foarte legați de Banat. El, în zona Dunării, eu, în Banatul de munte.

Principalul lucru pe care ar trebui să îl stie lumea despre noi este că suntem foarte discreți și nu ne place ostentația. Intimitatea vieții de cuplu este esențială. Aceasta este prima noastră apariție publică în presă și probabil singura.

Apropo de discreție, m-am amuzat că anul trecut, când am mers împreună la dineul Generației de Aur, presa m-a numit ‘iubita lui Belodedici’. M-am simțit ca-n tinerețe (n.r: râde). Soțul meu încă este privit ca un ‘tip’ cu iubită, nu ca un bărbat cu nevastă (n.r: râde). Bravo lui!”, a declarat Cornelia Belodedici pentru .

Cum se înțeleg Cornelia și Miodrag Belodedici

Cornelia, soția lui Miodrag Belodedici, a dezvăluit că soțul ei nu vorbește acasă despre fotbal. În alte cercuri însă, acesta este un bun povestitor. Totodată, ea a mai recunoscut și faptul că cei doi se cunosc încă de când erau foarte tineri.

Iar discreția este punctul cheie. Miodrag Belodedici nu s-a lăudat niciodată și chiar și atunci când a bifat reușite impresionante în fotbal, acest lucru a fost unul cât se poate de normal pentru ei.

„Acasă nu vorbește despre fotbal. În diverse cercuri de prieteni, însă, devine un povestitor fabulos. (…) Chiar dacă ne cunoaștem de când eram foarte tineri, când a fost în vârful carierei, la Steaua Rosie Belgrad, la Campionatele Mondiale și Europene, nu eram împreună, așa încât nu știu cum era pe vremea aceea, când era campion „în exercițiu”.

Oricum nu se laudă niciodată cu ce a fost sau cu ce a realizat. Pentru el, totul a fost normal, de parcă e un fleac să câștigi Cupa Campionilor de două ori!”, a mai dezvăluit ea.

Miodrag Belodedici a mai fost căsătorit

Menționăm faptul că Miodrag Belodedici este în prezent la cea de a doua căsătorie. Fostul mare fotbalist a mai fost însurat cu Sandra Macovescu. și au divorțat în anul 2001.

Nu este clar când și-a refăcut viața amoroasă marele fotbalist. Un lucru este cert și anume că în prezent, Cornelia, soția lui Miodrag Belodedici este cea care îl face fericit.

Amintim faptul că Miodrag Belodedici a bifat o carieră de-a dreptul impresionantă în fotbal. În 1986, acesta a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua. Totodată, .

Câțiva ani mai târziu, în 1991 el a câștigat Cupa Campionilor Europeni şi cu Steaua Roşie Belgrad. În total, fostul mare fotbalist a evoluat în 53 de meciuri pentru naţionala României, pentru care a marcat 5 goluri.