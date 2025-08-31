Sport

Cum arată Crina Abrudan, fosta prezentatoare a știrilor sportive de la Antena 1, în costum de baie. Imagini de senzație din vacanța în Grecia

Crina Abrudan a prezentat o bună perioadă de timp știrile sportive de la Antena 1. De altfel ea este cunoscută și pentru relația cu Gabi Popescu.
Valentina Vladoi
31.08.2025 | 10:15
Cum arata Crina Abrudan fosta prezentatoare a stirilor sportive de la Antena 1 in costum de baie Imagini de senzatie din vacanta in Grecia
Crina Abrudan, imagini de senzația din Grecia. Sursă foto: Facebook /colaj Fanatik

Crina Abrudan are 47 de ani, dar nu își arată deloc vârsta. Iar cea mai concretă dovadă o reprezintă imaginile postate de fosta prezentatoare a știrilor sportive de la Antena 1. Aceasta arată impecabil.

Crina Abrudan, în vacanță în Grecia

Crina Abrudan a renunțat la televiziune de ceva timp, iar în urmă cu câțiva ani a decis să îți deschidă o cu totul altă afacere. Mai exact, vedeta a cumpărat un spaţiu pe care l-a amenajat special pentru copii.

Între timp, alte detalii despre activitatea sa nu mai sunt cunoscute. Pe de altă parte, se pare că vedeta nu pierde deloc timpul și are grijă de ea și în același timp știe și cum să se relaxeze.

Recent, aceasta a fost în vacanță în Grecia și a publicat și mai multe imagini incendiare de acolo. Crina Abrudan arată impecabil în costum de baie și parcă anii nici măcar nu au trecut peste ea.

De altfel imaginile publicată de vedetă au adunat sute de aprecieri. Nu puțini sunt cei care au lăudat-o pentru aparițiile sale și nu este nici prima oară când se întâmplă așa ceva.

Vedeta îți ține departe de ochii curioșilor viața amoroasă

Menționăm faptul că în 2017, Crina Abrudan s-a căsătorit cu Gabi Popescu. Chiar și așa, când vine vorba de viața personală și cea amoroasă, vedeta este cât se poate de discretă. Acesta este și motivul pentru care cei doi nu au fost zăriți atât de des împreună.

Pe de altă parte, la un moment dat, aceasta și-a deschis sufletul și a spus câte ceva despre căsnicia ei. Fosta prezentatoare tv spune că într-adevăr, sunt și momente în care cei doi ajung să se mai certe.

Secretul este însă modul în care reușesc să treacă peste aceste episoade. De altfel ea recunoaște că a învățat să se controleze și a înțeles că uneori pot exista nemulțumiri de ambele părți. Important este echilibrul.

„În general motivele (n.r. – de ceartă) vin de la femei, dacă îi asculți pe bărbați. Nu știu de la ce vin, habar n-am. Mă întreb dacă nu există femeie care să fie deranjată că bărbatul își lasă lucruri prin casă.

Și pe el îl deranjează la mine lucruri, sunt convinsă, dar important este să trecem peste, adică în momentul în care te enervează ceva și te deranjează ceva am învățat să mă abțin și să mă controlez, să-mi mut gândul către altceva și să stau vreo 5 minute și e mai bine”, spunea acum ceva timp Crina Abrudan pentru Spynews.

