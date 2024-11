Cum arăta Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, în urmă cu 15 ani. Este de nerecunoscut

Noi detalii ies la iveală despre unul dintre cele mai populare și controversate cupluri din prezent, Călin Georgescu, cel care a câștigat turul 1 al prezidențialelor, și soția sa, Cristela Georgescu. Dacă despre acesta se cunosc deja o mulțime de informații, despre femeia alături de care are trei copii, mai puțin.

Cum arăta Cristela Georgescu în urmă cu peste un deceniu

Cristela Georgescu are 54 de ani și . I-a dăruit lui Călin Georgescu doi copii, pe Petru și Pavel, dar l-a crescut ca pe fiul său biologic și pe Cosmin, băiatul politicianului dintr-o căsnicie anterioară.

Soția lui Călin Georgescu are o varietate de studii. A terminat economie și finanțe, iar vreme de peste 15 ani a activat în domeniul banking-ului, al management-ului executiv, al public speaking-ului și a făcut și voluntariat în educație.

Însă, după ce s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, . Și-a construit un drum în domeniul sănătății naturale și încearcă să fie o inspirație pentru oamenii care trec prin greutăți similare cu ale sale.

Cristela Georgescu arată impecabil la cei 54 de ani ai săi. Este o femeie foarte elegantă și are o siluetă suplă. De altfel, dincolo de problemele de sănătate care au determinat-o să fie atentă la rutina zilnică și să se mențină în formă, pare că dintotdeauna a avut trăsături fizice frumoase. Dovadă sunt fotografii cu ea din urmă cu peste 15 ani.

Cristela Georgescu: ”La 34 de ani mi s-a spus că mai am de trăit trei luni”

Așa cum apare pe Cristela Georgescu este specializată în ”sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică, terapii de echilibrare energetică”. Totodată, a scris cărți precum: ”Diversificarea pur și simplu”, ”Simplu. Versuri hrănitoare” și este co-autor al cărții ”Nu hrăni cancerul”.

Soția lui Călin Georgescu mai susține că are certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educație din New York, prestigioasa Universitate Cornell-Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție ”Dr. T. Colin Campbell”, American Association for Drugless Practitioners și Școala Internațională de Detoxifiere Regenerativă.

În plus, Cristela Georgescu a ținut diferite conferințe despre cum să ne alimentăm echilibrat, încât să ne hrănim corpul și mintea. Ea susține că din clipa când a făcut o modificare a rutinei alimentare și s-a bazat pe credința în Dumnezeu, destinul i-a surâs, deși medicii nu-i mai dădeau nicio șansă.

”La 34 de ani mi s-a spus că mai am de trăit trei luni. Medicina a ridicat din umeri și m-a trimis acasă. Un medic cu credință în Dumnezeu, care nu era ortodox, dar pentru care am primit binecuvântare de la părintele duhovnic, m-a ajutat să înțeleg că atunci când ai credință nu poți să ieși decât biruitor. Eu am umblat prin valea umbrei morții”, a spus Cristela Georgescu în filmulețele sale din mediul online.