Cum arată Dan Petrescu după 11 luni de luptă cu boala! Antrenorul este prezent în tribune la FC Voluntari – FC Botoșani. Foto exclusiv

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Dan Petrescu (58 de ani) se simte din ce în ce mai bine după momentele dificile prin care a trecut. Fostul antrenor al lui CFR Cluj s-a confruntat cu probleme grave de sănătate și a pierdut foarte mult în greutate în urma tratamentelor, însă în prezent arată mult mai bine. El a fost prezent pentru prima dată la un meci de fotbal după foarte mult timp, mai exact el a asistat la meciul dintre FC Voluntari și FC Botoșani, jucat pe Stadionul „Anghel Iordănescu”.

Vești îmbucurătoare despre Dan Petrescu! Fostul antrenor al lui CFR Cluj, prezent la FC Voluntari – FC Botoșani

Noul sezon din SuperLiga României a început și a adus o veste foarte bună iubitorilor de fotbal. Dan Petrescu, membru al „Generației de Aur” și unul dintre antrenorii importanți ai României, a fost prezent în tribune la meciul dintre FC Voluntari și FC Botoșani.

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Față de momentele din iarnă, cu multe kilograme în minus,

Dan Petrescu a mai apărut public în urmă cu două săptămâni

Semnele că Dan Petrescu se simte mult mai bine au apărut din urmă cu câteva săptămâni, când mai multe persoane apropiate de el, printre care și Mihai Stoica, au povestit că fostul antrenor de la CFR Cluj se simte și arată mult mai bine.

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Mai mult decât atât, el a apărut recent pentru prima dată în mediul online după câteva luni. Dan Petrescu s-a fotografiat alături de Gabriel Cojocaru, antrenorul și președintele Clubului Sportiv Barracuda Câmpina, la Bazinul Didactic de Înot de la Cornu, acolo unde fiica sa merge să înoate atunci când merge în vizită la bunici.