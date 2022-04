Cum arată Darius Bulzan, contorsionistul de la Românii au Talent, după operaţia de schimbare de sex şi ce nume poartă acum: “A fost un chin pe viu”

Contorsionistul Darius Bulzan a devenit cunoscut în urmă cu nouă ani, după participarea la Românii au talent, atunci când avea doar 14 ani. I-a impresionat pe jurați cu numărul său, având o flexibilitate aparte. Între timp, Darius și-a făcut operație de schimbare de sex.

Cum arată Darius Bulzan, contorsionistul de la Românii au Talent, după operația de schimbare de sex

În prezent, Darius Bulzan poartă numele de Daria Jane și spune că s-a simțit întotdeauna o femeie în corpul unui bărbat. Din acest motiv, la 19 ani, a decis să-și facă .

„Sincer nu pot să spun că mă simt într-un fel negativ când mă uit retrospectiv la perioada dinainte de tranziţie. A fost într-adevăr o dramă perioada schimbărilor, 17-19 ani, dar în rest am amintiri foarte frumoase. Indiferent că lumea mă ştia ca băiat sau ca fată, nu îmi reneg acele amintiri, fiindcă până la urmă eram tot eu.”, a explicat Daria Jane pentru

La liceu a început deja să-și facă unghiile și să-și schimbe stilul vestimentar, moment în care colegii au devenit răutăcioși. Avea câteva prietene care îi susțineau alegerea, însă cei din alte clase o agresau pe holurile de la liceu.

„Am avut prietene în liceu care mă susţineau. Problema a fost sincer cu copiii de la alte clase care mă agasau pe holurile liceului, în special cei de clasa V-VIII. Uneori veneau în clasă şi aruncau cu obiecte în mine, mă filmau peste tot, am nişte amintiri foarte urâte de acolo, şi de altfel a fost şi primul impact cu transfobia.”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Părinții Dariei au divorțat atunci când ea avea doar câteva luni. Cu toate acestea, tânăra nu consideră că lipsa unei figuri paterne în viața sa i-a influențat dezvoltarea.

Daria Jane a fost crescută de mama și de bunica ei, care au susținut-o indiferent de alegerile pe care le-a făcut. Mama tinerei a mers la terapie la un moment dat pentru a înțelege mai bine această transformare.

„Nu a reacţionat niciodată urât totuşi, a fost şi este o mamă exemplu când vorbim de empatie, înţelegere şi susţinere.”, a mai spus vloggerița.

Daria Jane, despre operație

Daria Jane a mai explicat faptul că din copilărie a avut probleme în a-și accepta . Tânăra a mers la psiholog și la psihiatru de-a lungul timpului, crezând că are o problemă.

Operația de schimbare de sex a făcut-o în Thailanda, după ce a primit aprobările medicale de care avea nevoie. Tânăra este conștientă că sunt multe persoane reticente atunci când vine vorba despre acest subiect.

La 16 ani, Darius a decis că vrea să-și facă operația cu orice preț. Astfel, Daria a plecat în Thailanda, alături de mama ei, acolo unde a suportat o intervenție chirurgicală dureroasă.

„Psihic nu am fost pregătită de durerea pe care am trăit-o acolo, am mers tipic go with the flow, chiar inconştientă. Niciun regret totuşi, şi aş merge şi mâine din nou dacă ar fi să trec din nou prin asta pentru a trăi împăcată cu mine.”, a declarat tânăra.

După operație, Daria a întâmpinat probleme cu sonda urinară, din cauza uretrei inflamate. A fost nevoită să suporte alte săptămâni de chin din cauza complicațiilor produse după intervenția chirurgicală.

„Problema a rămas la sondă, fiindcă doctorul mi-a spus că uretra mea era inflamată şi preferă să nu scoată sonda cum o face de obicei, după 6 zile, ci o să o lase până în a 12-a zi. Când mi-a scos-o atunci, din păcate a fost tot prea inflamată şi au fost nevoiţi să reinsereze una nouă, pe care să o mai ţin încă 2-3 săptămâni.

A fost un chin pe viu. Două sonde nu intrau deloc. La a 3-a au zis că trebuie să mă adoarmă şi să mă transporte la un spital pentru a-mi insera o sondă prin stomac.

Acela a fost momentul când, nu ştiu cum, am reuşit să mă relaxez în aşa fel încât o sondă să poată ajunge unde trebuie prin uretră. Am văzut mai mult sânge ca oricând atunci. A fost horror. (…)”, a mai spus Daria Jane.

Ce a urmat după operație

Nici lunile care au urmat după operația de schimbare de sex nu au fost simple. Daria a urmat niște proceduri medicale standard care i-au provocat un adevărat disconfort.

„În primele 6-12 luni după vaginoplastie trebuie urmată o rutină de dilatare vaginală cu nişte dilatatoare medicale. Eu am făcut asta timp de 6 luni, de 2 ori pe zi, cu îngrijirea de rigoare. A fost un chin, nu neapărat din cauza durerii, dar timpul pierdut, disconfortul, hormonii care îmi erau iniţial daţi peste cap.”, a mai povestit vloggerița.

O altă problemă a fost reintegrarea în societate în urma operației. Deși fizic se simțea bine și totul începea să fie normal, problemele au venit din punct de vedere legal.

„Am fost primită cu întârzierile de rigoare ale statului român, iar procesul meu de schimbare al actelor a durat cam un an. A fost o aşteptare grea, dat fiind faptul că aveam toate actele posibile.

Cel mai mult m-a iritat faptul că, deşi aveam acte doveditoare de la clinica din Thailanda care specifica prezenţa operaţiei de vaginoplastie, legislaţia română prevedea nevoia specificării operaţiei şi de către un medic ginecolog român.

Mi se pare şi în prezent de neînţeles, însă sincer sunt bucuroasă că am scăpat de toate aspectele birocratice. Am obţinut ulterior ce trebuia.”, a explicat Daria Jane.

Tânăra are peste opt intervenții chirurgicale, printre care și o rinoplastie și scoaterea mărului lui Adam. A investit 80.000 de euro în operații de-a lungul timpului.

Daria Jane a lansat cartea Sex – Schimbare, putere, identitate. Acolo vorbește despre experiența operației și tranziția unei femei transgender.