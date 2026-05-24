Cum arată, de fapt, Arena Națională după concertul lui Max Korzh. Imaginile reale au fost publicate la 24 de ore după eveniment

Imagini de la Arena Națională după concertul rapperului Max Korzh. Cum arată, de fapt, cel mai mare stadion din România după evenimentul de sâmbătă, 23 mai.
Mihai Dragomir
24.05.2026 | 21:16
Cum arată, de fapt, Arena Națională. Imagini după concertul rapperului Max Korzh. Sursa Foto: Colaj FANATIK / Facebook Primăria Municipiului Bucureşti.
Arena Națională a găzduit sâmbătă, 23 mai, concertul rapperului belarus Max Korzh. Ministerul de Interne, dar și Jandarmeria Română, au anunțat duminică, 24 mai, că unele clipuri video apărute pe rețelele de socializare și prezentate drept scene reale cu dezastrul din urma concertului artistului sunt false. Care este starea reală a celui mai mare stadion din România.

Cum arată Arena Națională după concertul lui Max Korzh

Arena Națională a făcut pauză de la fotbal în luna mai, trimițând echipele din Capitală pe alte stadioane precum Ghencea, în cazul FCSB-ului, sau „Arcul de Triumf”, în cazul lui Dinamo. Cea mai mare arenă din țară a găzduit mai multe concerte și evenimente artistice precum concertul trupei Metallica, de pe 13 mai sau concertul rapperului belarus Max Korzh, pe 23 mai.

Deși sâmbătă, startul concertului lui Max Korzh a fost marcat de un incendiu, rezolvat rapid de pompieri, pe rețelele sociale au apărut mai multe clipuri video prezentate drept urmările dezastruoase ale manifestației rapperului pe Arena Națională. Autoritățile au transmis că este vorba de informații false, iar Primăria Municipiului Bucureşti a postat fotografii reale cu situația stadionului a doua zi, duminică, 24 mai. „Imagini false! Arena Națională nu a fost distrusă, așa cum s-a propagat pe unele conturi de pe rețelele de socializare. Tinerii aflați aseară la concertul lui #MaxKorzh s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului. Jandarmeria Română a transmis că imaginile care anunțau dezastrul de la București nu sunt din România”, se arată pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Bucureşti.

Comunicatul MAI în legătură cu situația Arenei Naționale

Redăm în cele ce urmează comunicatul MAI în legătură cu videoclipurile descrise drept false. „Imaginile și informațiile care circulă în spațiul online și sunt prezentate ca fiind de la evenimentul desfășurat ieri sunt false și nu au legătură cu activitatea desfășurată în București. Evenimentul găzduit de Arena Națională s-a desfășurat în condiții normale, fără incidente deosebite. Pentru siguranța participanților, peste 5.000 de colegi din structurile Ministerului Afacerilor Interne au acționat pe întreaga durată a activităților, iar măsurile de ordine publică au fost monitorizate inclusiv cu sprijinul elicopterului MAI”, a explicat MAI.

Mesajul lui Max Korzh pentru România

La un moment dat, în timpul show-ului de sâmbătă seară, rapperul Max Korzh s-a adresat mulțimii prezente prin intermediul unui translator. Acesta a transmis în limba română cuvintele rostite de cântăreț, care a spus că a fost încântat de țara noastră, dar și de oamenii întâlniți. „Aș vrea să adresez populației din România câteva cuvinte. Este minunat că nu avem probleme la momentul actual. Mulțumim mult pentru primire! Sunt aici de două săptămâni și nu am întâmpinat nicio problemă și nicio persoană rea.

Are un vibe superb țara asta. Noi, când am ales țara pentru concert, nu am fost niciodată în România, dar am simțit că va fi marfă. Sunt foarte mulți oameni minunați și țara e mare, dar noi nu avem nevoie de toți. Avem nevoie de cei mai pozitivi și cei mai energici oameni de-ai voștri”, a spus, printre altele, artistul.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
