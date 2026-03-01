Cum arată, de fapt, avionul fraților Dedeman, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. Aeronava de 9 milioane de euro poate transporta 8 persoane

ADVERTISEMENT

Frații Dedeman au reușit să se impună pe piața de afaceri. Au o avere uriașă, businessuri peste hotare și un avion evaluat la suma de 9 milioane de euro. Cum arată, de fapt, aeronava ce poate transporta 8 persoane.

Ce avion de lux dețin frații Pavăl, patronii Dedeman

Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, Dragoș și Adrian Pavăl, știu cum să iasă în evidență. În lumea business sunt printre cei mai buni, dând lovitură după lovitură. Recent, .

Au cumpărat Carrefour și acum doresc să se extindă în străinătate. Pentru a ajunge peste hotare ușor și rapid, cei doi afaceriști și-au achiziționat un avion de lux. Nu au stat pe gânduri și au luat o aeronavă de ultimă generație.

Mai exact, este vorba de un Embraer EMB-505 Phenom 300E, fabricat în anul 2022. Avionul este înmatriculat YR-DDN, fiind folosit pentru zboruri charter business VIP. Mai mult decât atât, este o aeronavă ușoară.

Avionul deținut de frații Pavăl este realizat de producătorul aerospațial brazilian Embraer. Totodată, este certificat pentru operațiuni cu un singur pilot și poate transporta mai multe persoane. La bord pot urca până la 8 pasageri.

Cum arată aeronova fraților Pavăl

Frații Pavăl au dorit să vină cu o notă personală legat de avionul pe care-l folosesc pentru deplasările peste hotare. Cei care l-au surprins înainte de a decola de pe Aeroportul Avram Iancu Cluj au observat un detaliu unic.

Aeronava afaceriștilor români poartă sigla Dedeman. Imaginile au apărut pe pagina de Facebook intitulată , specializată în plane spotting. Specialiștii au mai transmis că modelul este unul impresionat.

Poate zbura până la o altitudine maximă de 13.716 metri. De asemenea, are o autonomie de aproximativ 3.723 de kilometri, ceea ce înseamnă 2.100 de mile nautice. Printre specificații se mai numără și cele două motoare Pratt & Whitney PW535E1.

Motoarele sunt realizate pentru a fi eficiente și fiabile. Frații Pavăl se bucură de un confort sporit în interior, având toate condițiile pentru un zbor lin și pentru o călătorie fără prea mari bătăi de cap. Și unde mai pui că timpul este foarte important pentru ei.

În altă ordine de idei, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, originari din Bootoșani, au toate motivele să prospere în afaceri. Au semnat un , într-un oraș cunoscut din România.