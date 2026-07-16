Cum arăta, de fapt, lumea când Anglia era campioană mondială. Americanii luptau în Vietnam, abia apărea Star Trek, iar România interzicea avorturile ca să ajungă la 30.000.000 de oameni

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Visul insularilor de a deveni campioni mondiali după o pauză de 60 de ani s-a spulberat după eșecul în fața Argentinei. În rândurile următoare vă vom arăta așa cum era lumea în 1966, anul de grație al naționalei Angliei.

Ce se întâmpla în lume acum 60 de ani când Anglia devenea campioană mondială

Ziua de 30 iulie 1966 va rămâne în istorie ca ziua în care trofeul Cupei Mondiale a ajuns pentru prima dată în mâinile englezilor. Din păcate, a fost și ultima dată pentru ei, deși șanse au mai existat. Ultima dintre ele chiar la actuala ediție, când au fost foarte aproape de accederea în finală, dar .

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Ca să îți aduci aminte de controversata victorie a Angliei în fața Germaniei de Vest, scor 4-2, în finala de pe Wembley din ’66, ar trebui ca acum să ai măcar 70 de ani. Nu sunt mulți care se pot lăuda că au prins acele vremuri, așa că haideți să vedem cum arăta lumea când britanicii sărbătoreau titlul mondial.

Și pentru că actuala ediție a turneului final se desfășoară în SUA, să începem chiar de la locul faptei. Acum 60 de ani, peste Ocean, aveau loc demonstrații de amploare împotriva războiului din Vietnam, care însă a continuat să facă victime. Iar proiectul Gemini al NASA era finalizat după zece lansări cu echipaj uman.

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Atacul sângeros care a zguduit Statele Unite

Pastorul Martin Luther King conducea un marș pentru drepturile civile în Chicago, iar numeroase revolte rasiale izbucneau în Statele Unite ale Americii. De asemenea, se lansau celebrele filme Batman și Star Trek.

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Charles Whitman, lunetist în marina americană, comitea unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate. El a urcat în turnul Universității din Texas și a deschis focul, ucigând 14 persoane și rănind alte 31.

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Accident nuclear în Spania

Pe bătrânul continent, chiar în Anglia, unde se desfășura Cupa Mondială, aveau loc mai multe evenimente importante. La celebrul eveniment Earls Court Radio Show din Londra se lansau televizoarele în miniatură, iar într-o suburbie a capitalei era montat primul bancomat.

Trupa Beatles continua să domine lumea muzicală odată cu lansarea albumului Revolver care făcea furori la radio, iar Regina Elisabeta a II-a și a soțului ei, prințul Philip, participau, la Nassau, la o demonstrație a forțelor de poliție din Bahamas. În același timp, Uniunea Sovietică reușea să aterizeze un vehicul pe Lună, iar moda din Italia cunoștea un avânt uriaș.

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În Spania avea loc accidentul nuclear de la Palomares, iar Indira Ghandi devenea prim-ministrul Indiei. În China, Mao Zedung lansa conceptul de ”marea revoluție culturală proletară”, iar Turcia era lovită de un cutremur devastator soldat cu 2.394 de morți și peste 10.000 răniți.

Nicolae Ceaușescu, decizii dure în România

Anul 1966 a fost unul care a jucat un rol important în viitorul României. Dictatorul Nicolae Ceaușescu își dorea ca populația țării să ajungă la 30 de milioane și dădea decretul care interzicea avortul provocat. Se schimba legislația și în privința divorțurilor, o căsătorie putând să fie întreruptă doar în cazuri excepționale și cu costuri uriașe.

BNR punea în circulație nouă monedă de 1 leu, iar la sfârșitul anului era dată în funcțiune hidrocentrala Vidraru. Se lansa filmul ”Răscoala”, Nichita Stănescu publica volumul de poezie ”11 elegii”, iar .