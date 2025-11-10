Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă de studii

ADVERTISEMENT

Studiază la celebra universitate Stanford, iar acum a dezvăluit cum arată, de fapt, o zi din viața sa. Gimnasta Ana Maria Bărbosu s-a stabilit de curând în Statele Unite ale Americii, după ce a renunțat la România pentru o bursă de studii.

Cum trăiește gimnasta Ana Maria Bărbosu în SUA

Ana Maria Bărbosu beneficiază de o bursă în valoare de 100.000 de dolari. Gimnasta din România a luat decizia să plece din țara natală în urmă cu câteva luni, reușind să se integreze destul de bine la traiul din America.

Se află departe de familie și cei dragi, dar asta nu o împiedică să se focuseze pe carieră. Într-o filmare de pe social media le-a arătat tuturor în ce fel își desfășoară existența peste Ocean, unde se bucură de sprijin.

Tânăra gimnastă a plecat la o facultate de prestigiu, fiind focusată pe cursuri. Adolescenta care nu lipsește de la universitate, cu toate că are un program încărcat. Se trezește în fiecare dimineață extrem de devreme.

Rutina sa este una strictă și foarte ordonată. Prin urmare, Ana Maria Bărbosu este prezentă la 06:30 la primul antrenament de la gimnastică. Petrece o oră și jumătate în sală, unde se antrenează pentru următoarele competiții.

După ce face mișcare și exerciții specifice sportului pe care îl practică merge la următoarea activitate. Pedalează pe bicicletă până la facultate, unde ia micul dejun și merge la două cursuri. Acestea încep la ora 09:30 și se încheie la ora 13:00.

Ulterior, gimnasta din România se pregătește din nou de sală. face încă un antrenament și se întoarce la facultate, pentru alte cursuri. Rutina sa zilnică se termină în jurul orei 22:00.

Yay, my first daily vlog

De ce a plecat Ana Maria Bărbosu în Statele Unite

În urmă cu câteva luni, Ana Maria Bărbosu anunța că a luat decizia să plece la Stanford. A făcut acest pas din dorința de a demonstra că este mai mult decât o gimnastă talentată. În plus, a luat în calcul și alte șanse care s-ar putea ivi în traiectoria sa.

De asemenea, sportiva a dezvăluit că a ales să meargă peste Ocean pentru a primi o educație de clasă mondială. Prin această decizie importantă tânăra și-a îndeplinit un vis pe care îl avea de foarte multă vreme.

„Vizita la Stanford m-a umplut de emoție și m-a convins că acesta este locul unde pot deveni cea mai bună versiune a mea. Am întâlnit deja oameni extraordinari atât în sală, cât și în afara ei, de la care știu că am atâtea de învățat.

Sunt nerăbdătoare să dau tot ce am mai bun echipei pentru a putea lupta pentru titlul de la Campionatul Național NCAA.

Sunt cu adevărat recunoscătoare pentru această oportunitate unică în viață de a-mi petrece următorii patru ani în mediul prestigios al Stanford-ului. Abia aștept să sun acasă din campusul Stanford!”, scria Ana Maria Bărbosu, pe , în aprilie.