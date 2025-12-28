Cum arată, de fapt, o zi din viața lui David Popovici. Programul infernal pe care îl execută fără comentarii

ADVERTISEMENT

David Popovici este cel mai bun înotător român din istorie, iar acesta arată de fiecare dată că performanța poate fi obținută doar cu multă muncă. Rezultatele sale îi inspiră pe toți din țară, însă programul „Rechinului” este foarte dificil de menținut.

Cum arată, de fapt, o zi din viața lui David Popovici

David Popovici este dovada vie că orice sportiv, în ciuda condițiilor, poate face performanță la cel mai înalt nivel. Totuși, nu oricine poate menține rutina pe care o are înotătorul zilnic.

Mai exact, ziua lui David Popovici începe la ora 5:30 dimineața și se termină la 22:30. Înotătorul parcurge două sesiuni de antrenament în bazin, sală, refacere, criosaună, stretching și masaj în intervalul în care este treaz. Mai mult de atât, mâncarea și odihna sunt atent monitorizate.

„(n.r. – Cum arată o zi obișnuită de antrenament?) Am mai vorbit despre asta, mă trezesc devreme, pe la 5:30. Primul antrenament e în apă, urmat de sesiune în sală, apoi refacere, criosaună, stretching, masaj.

Alimentația e atent gândită, la fel și odihna. După amiaza e a doua sesiune de bazin sau de tehnică. Ziua se termină în jur de 22:30, cu 7-8 ore de somn obligatorii. E un ritm care pare repetitiv, dar pentru mine e deja o rutină”, a spus David Popovici, conform .

Unde a petrecut David Popovici Crăciunul

David Popovici se află într-o perioadă de liniște, preajma sărbătorilor însemnând antrenamente mai puține și timp câștigat alături de cei dragi. , însă

„Cu familia, acasă. Asta îmi dă liniște. E momentul în care nu mai sunt sportivul care se trezește la 5:30, ci doar David. Am nevoie de timpul ăsta pentru a mă reîncărca”, a mai spus David Popovici, conform sursei amintite mai sus.