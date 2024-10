Cum arată, de fapt, prima Dacia Logan MCV făcută de ruși. Este electrică și e concepută de celebra fabrică Lada. Momentan, autoturismul nu este vândut în România, fiind comercializat doar în Republica Moldova.

Prin ce iese în evidență prima produsă în Rusia. Are baterie electrică și e realizată de cunoscuta uzină Lada. Modelul se numește Largus și este vândut pe teritoriul rus, deși Renault a plecat din țară din cauza războiului cu Ucraina.

Mașinile Dacia erau vândute până acum sub sigla Renault, însă s-a făcut o excepție în cazul MCV-ului. Acest lucru se datorează nevoii mărcii Lada, la care Renault deținea o participație majoritară, care a dorit să-și completeze gama.

Autoturismul are o autonomie care poate ajunge până la 420 de kilometri, conform oficialilor AvtoVAZ. Datele arată că mașina folosește două baterii, una dintre ele fiind de 45,7 kWh și care este plasată în locul rezervorului de benzină.

De asemenea, Lada Largus mai are o baterie de 15,3 kWh, care se găsește sub capota din față. Prima Dacia Logan MCV are un preț destul de mare pentru locuitorii din Rusia, având în vedere că salariul mediu net este de aproximativ 886 euro.

Ce preț are prima Dacia Logan MCV electrică, produsă în Rusia

Potrivit , costul acestei mașini electrice pleacă de la 28.400 de euro, mai mult decât cei 15.900 de euro ai versiunii de bază a lui Largus pe benzină. În altă ordine de idei, compania produce și versiunea furgonetă fără geamuri laterale.

Acest model are o singură baterie mare de 45,7 kWh, ceea ce înseamnă că autonomia maximă este de numai 320 de kilometri. Așadar, e-Largus Van poate avea o baterie frontală, însă aceasta este opțională și poate fi adăugată la cererea clientului.

Lada a transmis că puterea maximă a lui e-Largus în varianta pentru persoane este de 163 de cai putere, doar că numai într-un anumit mod de rulare. În aceste condiții, puterea nominală a motorului este de numai 68 de cai putere.

Cu toate acestea fabrica din Rusia anunță că accelerația de la 0 la 100 km/h durează mai puțin de 10 secunde. Prima Dacia Logan MCV oferă cea mai sprintenă accelerație, deși viteza maximă nu este foarte mare, ci de aproximativ 145 km/h.