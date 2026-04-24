Cum arată, de fapt, prima legitimație de fotbalist a lui Gică Hagi. Cele 4 cifre norocoase

Gică Hagi a revenit în mod oficial pe banca primei reprezentative de fotbal a României. Luni, 20 aprilie 2026, într-o conferință de presă organizată la Casa Fotbalului, tehnicianul de 61 de ani a fost prezentat în calitate de nou selecționer al ”tricolorilor”. În emisiunea „Oldies but Goldies”, Horia Ivanovici şi Andrei Vochin au avut o incursiune în trecut și au prezentat mai multe lucruri și evenimente interesante din cariera „Regelui”. Cum arăta prima legitimație de fotbalist a lui Gică Hagi.

Episodul cu numărul 48 al emisiunii „Oldies but Goldies” a fost unul dedicat celui mai mare fotbalist din pe care l-a dat România în istoria sa: Gică Hagi. Recent, „Regele” a fost instalat oficial pe banca echipei naționale, iar acest moment nu putea să nu fie tratat așa cum se cuvine de emisiunea de colecție marca FANATIK. Săptămânal, Horia Ivanovici şi Andrei Vochin readuc în memoria publicului, prin povești și dezvăluiri de colecție, personajele și momentele deosebite ale sportului românesc.

. Cu acest prilej, în emisiunea „Oldies but Goldies” a avut loc o „deplasare” în timp către începuturile carierei de jucător a actualului selecționer. Andrei Vochin a prezentat prima legitimație de fotbalist a lui Gică Hagi. Aceasta datează din anul 1983.

„Este prima lui legitimație. Mai degrabă cred că e prima legitimare la nivel de seniori, de zona asta (n.r. prima legitimație de fotbalist adevărat)”, a spus Vochin. Cel mai bun jucător din istoria fotbalului românesc evolua la acea vreme la Sportul Studențesc. Hagi venise în „Regie” de la Farul Constanța, echipă la care a și debutat în Divizia A, la 17 ani.

Cele 4 cifre norocoase din legitimația lui Gică Hagi

Pe această legitimație a lui Gică Hagi se mai văd unele detalii extrem de interesante. Vedem acolo: Gheorghe Hagi, fiul lui Iancu și al Chiraţei, născut pe 5 februarie 1965, în comuna Săcele, județul Constanța, primea de la Federația Română de Fotbal legitimația numărul 97.515, eliberată pe 19 august 1983. În această serie de cifre vedem cele patru – 9751 – care par să-i fi adus un noroc imens în carieră „Regelui”.

Și literele din aparte. Andrei Vochin spune că însuși Gică Hagi își vede numele ca pe un acronim: ”Hagi ar însemna H de la hărnicie, A de la Ambiție, G de la Generozitate și I de la Iuțime. În cariera lui, literele ar putea să însemna și altceva, A ar putea însemna și Agresivitate pentru că el a fost și ca jucător și ca antrenor un tip cu acea agresivitate a antrenorului.

Gică Hagi iubește acronimele. La clubul său, la Farul Constanța, cărțile sale de strategie, de viziune, sunt împachetate în ceva litere. Chiar și la instalarea la echipa națională a vorbit de cei 3 P. E vorba de Posesie, Presiune și Personalitate. El învăluie toate ideile lui în astfel de acronomime. Îi plac și cifrele”, remarca jurnalistul.

Care a fost prima menționare a lui Hagi în presa din România

În cadrul emisiunii „Oldies but Goldies” s-a vorbit și despre prima menționare a numelui lui Hagi în presa din România. Se întâmpla pe data de 7 septembrie 1976. Atunci, Gică Hagi, la doar 11 ani, lua parte la turneul ”Cupa Speranțelor”. Acesta era legitimat la echipa Pescărușul Constanța.

”Prima menționare a numelui lui Hagi avea loc în anul 1976, în ziarul Sportul, la un turneu numit Cupa Prietenia. Hagi evolua atunci la echipa Pescărușul Constanța”, afirmă Andrei Vochin.