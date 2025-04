Cum arată, de fapt, satul fantomă din Statele Unite. Are numele de România și pe mulți i-a fascinat. Cât costă o casă în zonă

Satul fantomă din SUA care se numește România. Este o zonă izolată, cu foarte puțini locuitori, case abadnonate și străzi pietruite. Doi cunoscuți vloggeri, Andreea și Ion, au mers să viziteze acest loc.

Satul american, numit România

Localitatea se află în statul Pennsylvania, foarte aproape de . Acolo locuiesc foarte puțini oameni, iar zona este extrem de liniștită. Cei doi vloggeri au rămas șocați de faptul că nu au reușit să găsească o cazare în statul România.

Cuplul originar din a ajuns în această zonă din Statele Unite ale Americii după un drum destul de lung. Creatorii de conținut au luat trenul din Chicago până în Washington D.C. Au călătorit timp de 18 ore, iar din capitală au închiriat o mașină.

„Am luat trenul din Chicago până în Washington D.C. 18 ore am călătorit, iar din capitală am închiriat o mașină și am condus până aici vreo trei ore și jumătate. Dar nu am găsit cazare în statul România, pentru că nu găsești așa ceva. (…)

Toată experiența asta ne oferă o imagine a Americii rurale pe care doar în filme o vezi. În realitate, turiștii nu prea ajung aici. Ne apropiem de statul România. Mai avem 12 minute și deja am intrat pe un drum de țară. Peisajul e ca în România. Eu zic că suntem undeva între Cacica și Botoșana, din Bucovina, unde am crescut noi. Oricum, statul în sine este destul de izolat De aceea probabil că nici nu există asfalt și de aceea e bine să vii vara aici dacă vrei să-l vezi”, spun Andreea și Ion, pe canalul lor de YouTube „HaiHui în doi”.

În același timp, cei doi vloggeri au aflat că niciun locuitor nu știe nimic despre țara noastră, chiar dacă localitatea poartă același nume. De asemenea, îți poți cumpăra o casă cu doar 1 dolar.

Acest lucru este posibil în momentul în care proprietarii nu își plătesc taxele, timp de 3-4 ani. Astfel, statul american scoate casa la vânzare și oricine o poate cumpăra, chiar și cu 1 dolar.

Touși, dacă te decizi să faci acest pas, ești nevoit să plătești taxa de proprietate pe care nu au achitat-o foștii proprietari. De asemenea, vei prelua și creditul la bancă, în cazul în care există, se mai arată în vlog.