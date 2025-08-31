Cum arată, de fapt, soacra lui Adrian Mutu. Mama soției sale, Sandra, are o siluetă de invidiat

Adrian Mutu nu mai are nevoie de nicio prezentare. La cei 46 de ani are o carieră uriașă în fotbal și o familie cu care se mândrește. Iată cum arată, de fapt, sportivului, care este mai mare cu 8 ani decât „Briliant”. Femeia are o siluetă de invidiat.

Cum arată soacra lui Adrian Mutu, Mariana Bachici

Mariana Bachici, soacra lui Adrian Mutu, nu iese în lumina reflectoarelor. Preferă să fie discretă și să nu se expună public prea mult. Cu toate acestea, mama Sandrei Bachici atrage toate privirile atunci când apare în fotografiile de familie.

Femeia în vârstă de 53 de ani are o siluetă de invidiat, care le face invidioase chiar și pe tinere. Are o frumusețe aparte, păstrându-și naturalețea de-a lungul timpului. Într-o declarație, aceasta a dezvăluit ce face pentru a se menține în formă.

Secretul aspectului său fizic are legătură cu tratamentele pe care le efectuează. Reușește să întoarcă toate privirile, deși de câțiva ani a devenit bunică. În plus, nu a recurs la nicio operație estetică pentru a avea o piele impecabilă.

De asemenea, este atentă la alimentație și face cu plăcere lucrurile pe care le adoră, cum ar fi să-și petreacă timpul în compania nepotului său, Tiago.

„Am multă grijă de mine, fac masaje multe, mănânc sănătos. Sunt fericită și liniștită acum, pentru că sunt lângă ce iubesc cel mai mult pe lumea asta: copiii, nepoțelul, ginerele, cuscrii.

Într-un cuvânt, familia!”, a spus soacra lui Adrian Mutu, Mariana Bachici, în urmă cu ceva vreme relatează . Femeia a renunțat la traiul din orașul natal, Timișoara, pentru a fi mai aproape de fiica și de nepotul său.

Ce spune Adrian Mutu despre relația cu soacra sa

Mariana Bachici s-a stabilit în București în perioada pandemiei, fiind de un real ajutor pentru Sandra și Adrian Mutu. Fostul fotbalist are numai cuvinte de laudă pentru soacra sa, care s-a mutat în apropierea locuinței lor, în Pipera.

Sportivul și femeia care este mai mare decât Briliant cu 8 ani au o relație frumoasă. Cei doi se înțeleg de minune, vedeta precizând că aceasta gătește foarte bine. Unul dintre felurile de mâncare pe care le adoră constă în ficăței.

„Cu soacra actuală, da, am (n.r. o relație bună). Cel mai mult îmi place, atunci când gătește, sunt ficățeii, face niște ficăței extraordinari. Nu știu, cred că e rețeta ei.

Părinții și socrii s-au mutat la București de un an, de când cu pandemia, stau lângă noi. Vin pe la noi mai mereu, ne înțelegem perfect. Mama-soacră e mână de fier în familie. Rezolvă tot!”, a spus Adrian Mutu, conform .

Adrian Mutu, detalii despre relația cu soția sa

Fostul fotbalist este la al treilea mariaj. Adrian Mutu a cunoscut-o pe actuala parteneră de viață la scurtă vreme după ce a divorțat de Consuelo. Frumoasa brunetă i-a dăruit două fete care au rămas în grija mamei.

În 2014 sportivul avea să o întâlnească pe Sandra Bachici, care îi captase atenția cu câțiva ani în urmă. I-a remarcat frumusețea aparte pe când avea doar 15-16 ani. Se întâmpla în anul 2010, la momentul respectiv fiind însurat.

La acea vreme actuala a lui Adrian Mutu fusese numită Miss România. De când sunt împreună cei doi parteneri de viață sunt de nedespărțit. Formează un cuplu de peste 10 ani, perioadă în care a venit pe lume și fiul lor, Tiago.

„Suntem foarte fericiți. Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos.

Pe Tiago vreau să îl duc la fotbal peste un an. De la doi ani a pus piciorul pe minge, sper să mă moștenească. Îmi place să gătesc, mă relaxează. Țin minte că am pierdut odată un meci și am gătit cinci feluri, de nervi.

Făcusem ardei umpluți și ciorbă de perișoare, până la cinci dimineața am stat. Se umpluse frigiderul. Eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată”, a dezvăluit Adrian Mutu în podcastul lui Cătălin Măruță.

Câți copii are, de fapt, Adrian Mutu

Sportivul, supranumit Briliantul, are o carieră impresionantă, fiind cunoscut și pentru relațiile amoroase. De-a lungul timpului s-a iubit numai cu femei frumoase. Prima căsnicie a fost alături de Alexandra, actriță de meserie și care locuiește în Italia.

Frumoasa blondină i-a dăruit un băiat pe nume Mario. Ulterior, fotbalistul s-a căsătorit cu Consuelo, în timpul mariajului venind pe lume două fete, Maya și Adriana. Povestea dintre cei doi a avut loc în perioada 2005-2013.

În prezent, Adrian Mutu este însurat cu Sandra Bachici și au împreună un fiu. Tiago. Băiatul apare frecvent în imaginile de pe social media, petrecând numeroase vacanțe alături de surorile și fratele mai mare.

În aceeași notă, sportivul consideră că este normal și civilizat să fie prezent la marile evenimente din viața copiilor săi. De la acestea nu lipsește soția sa, Sandra, care are o legătură apropiată cu Mario, dar și fetele vedetei.

Cum se înțeleg copiii lui Adrian Mutu

„Da (are o relație frumoasă cu toți copiii, n. red.). Mario nu mai e rebel, e ok. Face 22 de ani și el. Începe încet, încet, să se așeze. Fetele, trebuie să vedem. Cea mare are graduation (absolvire, n. red.), party, etc.

Termină (liceul, n. red.) și trebuie să mergem. E și ziua ei pe 11, face 18 ani. Da, mergem (în Republica Dominicană, n. red.). Trebuie să mergem toți, să fim alături de ea. Mergem toți.

Eu, cu Sandra, cu Tiago, cu Mario. Nu trebuie să fim toată lumea lângă ea? Gândește-te, eu am o relație cu Sandra de aproape 10 ani. E normal ca și copiii mei… Sandra s-a înțeles de la început cu fetele.

Erau mici ele, aveau opt ani…”, i-a spus sportivul în urmă cu ceva vreme lui Horia Ivanovici, în emisiunea FANATIK Superliga. Tot atunci a publicat pe social media o poză în care apare alături de cei patru copii.