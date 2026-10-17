Cum arată, de fapt, vânzările de mașini electrice. China accelerează, iar SUA încetinește producția 

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Mașinile electrice se numără printre preferatele oamenilor care nu doresc să dea mulți bani pe combustibil. Vânzările acestui segment de autoturisme este unul care accelerează în China, în timp ce în SUA producția încetinește. Europa se clasează la mijloc.

Vânzările de autoturisme electrice, în funcție de regiuni

Anul 2025 a fost unul de bun augur pentru producătorii care s-au concentrat pe . Producția și vânzarea acestora a cunoscut o adevărată expansiune, însă lucrurile stau diferit în funcție de continent. Piața mondială traversează în momentul de față o schimbare notabilă în această direcție. Astfel, evoluțiile sunt diferite.

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O analiză arată că la finalul lunii august 2026, în China, 65,2% din vehiculele noi vândute erau complet electrice. În Europa procentul a urcat la 33,7%, la polul opus situându-se Statele Unite ale Americii. În această zonă s-au înregistrat vânzări destul de mici în segmentul electric. Potrivit , este vorba de un procent de 7,3% vehicule electrice în primele opt luni ale anului.

Unul dintre aspectele pe care cumpărătorii le-au luat în calcul la achiziție a fost rețeaua de încărcare. Aceasta s-a dezvoltat destul de mult în ultimii ani. Datele Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) arată că vânzările mondiale de automobile electrice au depășit 20 de milioane de unități, în creștere cu aproximativ 20% față de anul anterior.

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China a reprezentat cea mai mare parte a pieței, cu peste 13 milioane de automobile electrice vândute. Europa se află la mijloc între cele două continente și încearcă să țină pasul cu numărul autovehiculelor aflate în trafic. Din păcate, problema majoră este birocrația specifică unei economii capitaliste. Cifrele arată, prin urmare, o diferență majoră. În SUA dezvoltarea segmentului electric are un alt ritm, producătorii fiind nevoiți să reevalueze investițiile și volumele planificate, pe fondul unei cereri mai puțin previzibile. Costurile ridicate și interesul oamenilor pentru mașinile electrice sunt alte impedimente de care se lovesc cei din industria americană.

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China, lider pe piața mașinilor electrice

se detașeză considerabil când vine vorba de mașinile electrice. Producătorii își consolidează poziția de lider datorită numărului mare de modele fabricate în această zonă. În plus, industria este susținută de producătorii locali și de o competiție puternică a prețurilor. De asemenea, se află pe primul loc la tranziția către mobilitatea electrică și pentru că producătorii beneficiază de mai multe avantaje. Printre cele mai cunoscute se numără o industrie dezvoltată la capitolul baterii, lanțuri de aprovizionare extinse și o ofertă diversificată, de la modele accesibile până la mașini din segmentele premium.

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Totodată, un alt factor care contribuie la această accelerare este reprezentat de concurența dintre mărcile chinezești. Această competiție a pus presiune asupra prețurilor și a accelerat lansarea unor modele noi. Pentru cumpărători concurența se traduce prin mai multe variante și opțiuni de cumpărare, iar pentru industrie înseamnă reducerea marjelor de profit. Lupta pentru cota de piață se poate intensifica.

În aceeași notă, China este liderul absolut și pentru că a ajuns la 24,2 milioane de sesiuni de încărcare înregistrate. Rețeaua de puncte de încărcare are în momentul de față o capacitate instalată de 262 GW. Numărul de sesiuni de încărcare a crescut cu 39,6% față de anul anterior. Așadar, au fost înregistrate 5,16 milioane de stații publice și 19,06 milioane de stații private.

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Mai mult, peste 180.000 sunt conexiuni de mare putere, acoperirea la nivel de unitate teritorială ajungând la 98,6%. În paralel, constructorii chinezi își extind prezența internațională, în special pe piețele europene. Această expansiune îi determină să construiască fabrici pe teritoriul european sau să își adapteze oferta la preferințele cumpărătorilor din fiecare țară.

Un ritm încetinit pentru SUA. Își ajustează producția

În Statele Unite ale Americii dezvoltarea segmentului electric este diferită de cea din China. Ritmul de dezvoltare al pieței este influențat de costuri, cerere și schimbările de politică publică. În acest context, industria auto își adaptează planurile de producție la o piață care nu mai evoluează uniform și chiar încetinește.

Constructorii americani și-au ajustat producția sau chiar au amânat unele proiecte. Schimbarea calendarului de lansare a anumitor modele este o altă decizie care indică că mașinile electrice sunt în declin. Producătorii nu pot corela capacitatea de producție cu cererea efectivă chiar dacă autoritățile au implementat diferite reglementări pentru emisii și stații încărcare, dar și stimulente financiare.

Diferențele dintre China și SUA demonstrează că piața mașinilor electrice trebuie analizată luând în calcul mai mulți indicatori. Numărul de automobile vândute, ponderea electricelor înmatriculate și capacitatea de producție sunt măsuri diferite, dar care de multe ori nu evoluează în același ritm sau direcție.

Care este situația în Europa

În Europa cea mai mare piață de vehicule electrice se găsește în Germania. În această țară autoritățile s-au concentrat pe rețeaua de încărcare, care a crescut de nouă ori în ultimii șapte ani. În prezent, ajunge la 209.139 puncte de încărcare, din care 26% sunt stații rapide care acoperă 74% din capacitatea instalată, respectiv 9,1 GW.

Pe de altă parte, Olanda are cel mai rapid ritm de implementare a rețelei de încărcare, cu 1.600 de puncte de încărcare instalate în fiecare lună din 2025. Din păcate, concurența producătorilor chinezi și ajustările constructorilor americani are efecte și pe teritoriul european atât asupra prețurilor, cât și a investițiilor și strategiei mărcilor care încearcă să câștige cotă de piață.

În aceeași măsură, evoluția cererii europene depinde foarte mult de accesibilitatea automobilelor, infrastructura de încărcare și politicile adoptate la nivel național și european. În concluzie, piața mașinilor electrice nu evoluează într-o singură direcție. Cu toate acestea, vânzările sunt satisfăcătoare pentru fiecare națiune în parte.