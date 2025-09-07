Cum arată, de fapt, viața unei soții de fotbalist în Arabia Saudită. Cele mai ascunse secrete au fost dezvăluite de soția fostului star de la Manchester City

Serialul „Married to the Game”, produs de Amazon Prime, dezvăluie cum arată, de fapt, viața unei soții de fotbalist în Arabia Saudită. Cele mai ascunse secrete au fost scoase la iveală de partenera fostului star de la Manchester City, Riyad Mahrez.

Cum arată viața unei soții de fotbalist în Arabia Saudită

Taylor Ward și-a amintit cum a trăit transferul partenerului de viață de la clubul din Marea Britanie la cel din Arabia Saudită, în anul 2023. Riyad Mahrez a spus în cel fel trăiește o soție de fotbalist în această țară.

Frumoasa blondină a trăit un moment neplăcut când a aflat că sportivul a semnat un contract avantajos în această parte a lumii. Tânăra în vârstă de 27 de ani, care este însărcinată pentru a doua oară, a dezvăluit totul în documentarul Married to the Game.

În producția de la Amazon Prime a povestit că a izbucnit în lacrimi când a primit vestea despre transfer. Și-a dorit să rămână în Marea Britanie, însă a fost nevoită să-l urmeze pe fotbalistul de 34 de ani, de origine algeriană.

Acum, a oferit o privire detaliată asupra vieții pe care o duce în Arabia Saudită. Soția lui Riyad Mahrez a declarat că a avut parte de numeroase provocări odată ce fotbalistul a decis să joace pentru Al-Ahli, în urmă cu 2 ani.

Așa se face că Taylor Ward a trebuit să se adapteze la noul trai. Viața în Arabia Saudită îi oferă siguranță și confort, dar cu toate acestea a fost nevoită să caute o casă modernă, dar în același timp modestă pentru familia sa.

„A fost mai greu în Arabia Saudită să găsim o casă suficient de mică pentru noi. Aveau case cu 16 dormitoare. Mi s-a părut ridicol”, a spus blondina într-un interviu pentru publicația .

Provocările întâmpinate în Arabia Saudită

Mutarea într-o casă modestă din Jeddah nu a fost singura provocare prin care a trebuit să treacă soția lui Riyad Mahrez. Din fericire, artenera fotbalistului algerian a găsit în cele din urmă o vilă spațioasă cu opt dormitoare, într-un cartier liniștit.

Cu toate că are o casă din care nu-i lipsește nimic, Taylor Ward a simțit din plin dificultățile din . Atunci când merge la cumpărături nu găsește produsele sau ingredientele pe care în Marea Britanie le cumpăra cu ușurință.

De asemenea, susține că diferențele culturale nu trebuie trecute cu vederea. A fost nevoită să fie mai atentă la vestimentația pe care o are atunci când iese pe stradă. Vara temperaturile depășesc 40 de grade Celsius, însă meciurile sunt programate de fiecare dată seara.

În schimb, influencerița vede acest aspect ca un avantaj, deși viața de soție de fotbalist nu este deloc ușoară. În felul acesta are o rutină foarte bine stabilită și apreciază acest lucru la lumea sportului din Arabia Saudită.

Soția lui Riyad Mahrez, un cerc mic de prieteni

Pentru a-și ocupa timpul liber soția lui Riyad Mahrez merge frecvent la cinema alături de sportiv și de fiica sa, precum și de copiii acestuia din primul mariaj. În prezent, Taylor spune că are foarte puțini prieteni, comparativ cu cei din Marea Britanie.

De cele mai multe ori se simte singură. Susține că cercul său de prieteni se rezumă acum doar la câteva persoane. Încearcă să se acomodeze mai bine la viața din Arabia Saudită, precizând că are o mare susținere de la părinții săi.

„Poate fi greu, da. A trebuit să mă mut departe de toată familia mea și să trăiesc în cealaltă parte a lumii, într-o țară complet diferită din punct de vedere cultural. Încet, dar sigur, mă obișnuiesc cu traiul în Arabia Saudită.

Am prieteni care mă vizitează. Zboară din UK pentru mine, părinții mei trăiesc în Dubai, așa că vin în vizită, ceea ce este foarte frumos”, a completat partenera lui Riyad Mahrez, mai arată sursa citată.

Cine este Riyad Mahrez

Riyad Mahrez este un fotbalist cunoscut la nivel internațional. S-a născut pe 21 februarie 1991, în localitatea Clichy, Île-de-France, Franța. Sportivul are origini algeriene, părinții săi provenind din regiunea Sétif din Algeria.

A crescut într-o familie modestă, fiind influențat de-a lungul copilăriei sale de cultura franceză, dar și de cea algeriană. A început să joace fotbal încă de la o vârstă fragedă, evoluând la diferite echipe locale și academii.

Datorită ambiției sale a fost remarcat de mai multe cluburi mici înainte de a ajunge la Le Havre, unde a debutat profesionist. Fotbalistul și-a consolidat cariera odată cu plecarea la Leicester City, cu care a câștigat Premier League 2015–2016.

Apoi, sportivul de origine algeriană a semnat cu Manchester City, cucerind multiple titluri interne. În momentul de față, evoluează pe postul de mijlocaș lateral la Al-Ahli din Liga Profesionistă din Arabia Saudită.

Riyad Mahrez și legătura cu Algeria

Riyad Mahrez s-a născut în Franța, dar nu a uitat niciodată de originile sale. Acesta este motivul pentru care a ales să se implice în acte de caritate în Algeria. În plus, a decis să reprezinte această țară la nivel internațional.

A cucerit Cupa Africii pe Națiuni în 2019. Pe plan internațional, vedeta are 98 de prezențe la națională pentru Algeria. A câștigat premiul pentru cel mai bun jucător al anului în BPL din sezonul 15-16. În același sezon a fost încoronat campion.

Fotbalistul e autorul a 17 goluri și 11 pase decisive în 37 de jocuri în această campanie din Premier League. Mai mult decât atât, Riyad Mahrez este primul african care a câștiga premiul pentru cel mai bun jucător al anului.

Cine este fosta soție a lui Riyad Mahrez

Riyad Mahrez este căsătorit din anul 2024 cu Taylor Ward, însă acesta nu este primul mariaj. Anterior, sportivul a fost însurat cu Rita Johal, de profesie cântăreață și model. Nunta cu vedeta din Marea Britanie a avut loc în anul 2015.

Pe parcursul căsniciei au venit pe lume două fete. Neînțelegerile dintre cei doi parteneri au dus la separate. Se pare că stilurile diferite de viață au avut un cuvânt greu de spus în relația jucătorului de fotbal cu prima soție.

Fosta parteneră de viață a declarat că separarea s-a produs odată cu transferul lui Riyad Mahrez la Manchester City, în 2018. De atunci au început să apară certuri aprinse, sportivul luând decizia să se mute din căminul conjugal la un hotel.

„Riyad, care era iubitor, umil și atent, a dispărut. A lăsat faima să-i urce la cap. A început să mă ignore. A început să facă petreceri și să se comporte ca un star. A plecat și s-a cazat la un hotel.

Ne-a părăsit pe mine și pe copii. Am încercat să-l conving să se întoarcă, dar a spus că se simte prea presat de fotbal”, a susținut Rita Johal după divorțul de Riyad Mahrez, potrivit .