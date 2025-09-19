Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani

, Diana Munteanu, este într-o formă de zile mari. Fosta soție a lui Claudiu Niculescu se menține în formă maximă și nici nu zici că are 46 de ani. Vedeta are o siluetă impecabilă.

Cum arată la 46 de ani Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu

Diana Munteanu și Claudiu Niculescu au fost căsătoriți timp de 7 ani, dar au decis să o ia pe drumuri separate în 2014. Din mariajul lor a rezultat un băiat, care poartă numele David și de care frumoasa vedetă este mândră.

Fosta soție a cunoscutului jucător de fotbal nu lipsește din lumina reflectoarelor, fiind o vedetă apreciată pe social media. În prezent, este una dintre cele mai frumoase co-prezentatoare de la Antena 1, având o siluetă de vis.

Multă lume este impresionată de felul în care arată blondina. Nimeni nu crede că a împlinit 46 de ani pentru că este trasă prin inel și are forme care o pun în valoare. Se menține datorită sportului pe care îl practică în mod constant.

În plus, fosta soție a lui Claudiu Niculescu impresionează de fiecare dată când postează pe social media. Diana Munteanu este lăudată de urmăritorii săi, care remarcă frumusețea sa aparte și trupul sculptat la sala de antrenament.

Ce face Diana Munteanu pentru o siluetă perfectă

Diana Munteanu recunoaște că nu este adepta dietelor, reușind să se mențină în formă datorită unui stil de viață echilibrat. Duce un trai sănătos și are un abdomen tonificat, imaginile din mediul online aprinzând imaginația fanilor.

„Nu țin și nu am ținut niciodată diete. Pentru mine nu funcționează conceptul și cred că nu e nevoie de cineva care să-mi spună ce și cum să fac mai bine decât propriul meu organism.

Dacă suntem puțin atenți la noi și la corpul nostru, știm ce să facem ca să fie bine. Și da, intru lejer în jeanșii din liceu și, de fapt, cred că fizic mă aflu în cea mai bună perioadă a mea.

Cât despre cât de slabă sunt… come on, sunt o persoană absolut normală, la o greutate ideală, care se întreține”, a spus fosta soție a lui Claudiu Niculescu, într-un interviu, relatează .

De ce Diana Munteanu este mereu bronzată

Diana Munteanu este întotdeauna bronzată, având o piele fină de care are foarte mare grijă. Frumoasa vedetă adoră să aibă o piele închisă la culoare și pentru asta merge constant la plajă și la diferite saloane de bronzare.

„Ador pielea bronzată de când mă știu. Mereu mi-a plăcut să stau la soare. Eram în clasele primare când, oricând era soare, stăteam să savurez asta. Și, sincer, mereu am zis că o piele bronzată arată mai bine.

Iarna e mai complicat, dar cum în ultimii ani am furat câteva zile să plec la căldură, e totul ok. Plus că, acum, avem toate variantele de creme și tot felul de lucruri pentru a păstra bronzul.

Folosesc creme și ascult sfaturile lor (n.r. doctorilor), plus că analizez mereu pielea să știu că e totul în regulă. În altă ordine de idei, şi ceea ce mănânc mă ajută enorm. Chiar dacă stau mult la soare, am grijă în primul rând la hidratare.

În al doilea rând la orele recomandate. Mie, de fapt, pe lângă pielea bronzată îmi place efectiv să simt căldura soarelui. Deci nu e numai bronzul, e o stare pe care pur și simplu o ador”, a completat , mai arată sursa citată anterior.

Motivul pentru care Diana Munteanu nu s-a mai căsătorit

Diana Munteanu și Claudiu Niculescu au fost căsătoriți în perioada 2007 – 2014. La un moment dat s-a zvonit că s-a logodit, dar a infirmat acest lucru. Mai mult, a subliniat care este motivul pentru care nu s-a recăsătorit.

Vedeta nu ia în calcul să ajungă la altar în perioada următoare, cu toate că în continuare crede în iubire și relații. Co-prezentatoarea de la Antena 1 este singură de multă vreme, dar nu caută un bărbat alături de care să trăiască.

În schimb, blondina este focusată pe educația fiului său și a fostului soț, Claudiu Niculescu. Diana Munteanu a mai subliniat că nu crede în bărbatul ideal, observând că în ultima vreme este din ce în ce mai greu să găsească oameni care țin la valorile morale.

Ce sport a practicat Diana Munteanu

Diana Munteanu s-a născut la data de 15 decembrie 1978, în Brașov. Cunoscuta prezentatoare de televiziune a urmat cursurile unui liceu sportiv, dar puține persoane știu ce sport a practicat atunci când era mică.

Concret, fosta soție a lui Claudiu Niculescu a făcut atletism vreme de 8 ani. În plus, în copilărie a studiat la Școala de Muzică, compartimentul pian. Și-a urmat pasiunea pentru muzică timp de 4 ani, apoi s-a înscris la facultate.

Frumoasa blondină a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. Ajunsă la vârsta de 46 de ani este una dintre cele mai frumoase prezențe de pe micile ecrane. A apărut prima oară pe sticlă în anul 1995.