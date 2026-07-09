Cum arată dieta lui Leo Messi la 39 de ani. Alimentele pe care nu le consumă niciodată

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Are o disciplină alimentară de la care nu se abate, în ciuda faptului că la începutul carierei Leo Messi era haotic din acest punct de vedere. Ajuns la o vârstă destul de înaintată fotbalistul știe cât de importantă este rutina.

Ce face Leo Messi pentru a fi în formă maximă

Leo Messi (39 ani) este unul dintre cei mai buni jucători profesioniști de fotbal. Campionatul Mondial 2026 îi aduce numeroase satisfacții și nu este deloc de mirare că se . Cei trei sunt favoriții la titlul de golgheter al acestui eveniment.

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Sportivul este considerat cel mai bun marcator. De-a lungul carierei sale a scris istorie cu Barcelona. În cele 778 de partide disputate în tricoul catalanilor a înscris 672 de goluri. Toate acestea pot fi duse la capăt datorită unei rutine foarte bine puse la punct. Starul argentinian se menține în formă maximă datorită unui plan alimentar pe care mizează de multă vreme.

Inițial, nu punea un mare accent pe dietă, însă cu timpul lucrurile s-au schimbat. Pentru a avea o siluetă de invidiat a renunțat definitiv la mai multe lucruri. Printre acestea se numără zahărul, alimentele procesate și băuturile carbogazoase. În schimb, atacantul are câteva produse pe care le consumă în mod regulat.

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Potrivit publicației , Leo Messi are în prezent „5 piese fundamentale”. Nutriționistul italian Giuliano Poser, cu care starul a lucrat în urmă cu 12 ani, susține că este vorba de apă, ulei de măsline de calitate, cereale integrale, fructe și legume proaspete. Acestea ajută la recuperarea musculară a argentinianului.

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Băutura consumată de Leo Messi

În plus, la acestea se adaugă nuci și semințe. De asemenea, fotbalistul consumă proteine slabe, cum ar fi pește și pui, precum și carbohidrați complecși (quinoa). Mai mult decât atât, pentru a compensa lipsa de proteine căpitanul celor de la Inter Miami recurge zilnic la trei shake-uri proteice, mai ales în preajma meciurilor.

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„Ceea ce poți consuma la 18 sau 19 ani nu este același lucru cu ceea ce poți consuma la 27 de ani. Făinurile rafinate sunt, de asemenea, o mare problemă, deoarece în zilele noastre este dificil să găsești grâu necontaminat. Cantitatea de carne consumată în mod normal de argentinieni și uruguayeni este prea mare și este greu de digerat”, a explicat nutriționistul cu care a lucrat Leo Messi, mai arată sursa menționată anterior.

Cum arată planul alimentar al lui Leo Messi

Dieta pe care Leo Messi o folosește nu este una complicată sau greu de gestionat. La micul dejun consumă întotdeauna un pahar cu apă și lămâie, precum și un bol de granola, pâine prăjită cu ulei de măsline și banane acoperite cu miere. Masa de prânz este compusă din proteine și fibre, cum ar fi pește la grătar, legume proaspete și quinoa.

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Una dintre gustările la care apelează fotbalistul constă în nuci, semințe sau fructe pentru un plus de energie fără a adăuga zahăr. În ceea ce privește cina preferă o porție de carne slabă (precum pieptul sau pulpele de pui), alături de legume fierte sau la abur. La capitolul băuturi consumă ceai Yerba Mate, o băutură sud-americană cu cofeină.

Adoptând această rutină alimentară Leo Messi are o formă fizică de invidiat pe teren. În aceeași notă, specialiștii susțin că prin stilul său de viață sănătos și echilibrat reușește să reducă accidentările. Totodată, depășește accesele de vărsături ocazionale pe care le avea uneori înainte de meciurile importante.

În altă ordine de idei, sportivul este în prim-plan și datorită unei . Imaginea a adunat peste 74 de milioane de like-uri, artistul care a realizat-o rememorând mai multe

momente incredibile de la Cupa Mondială. Fotograful a fost prezent la opt turnee finale mondiale în ultimii 40 de ani.