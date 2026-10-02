Cum arată echipa de start a României cu Polonia. “UAU!” – reacție genială în direct

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România se pregătește pentru un meci extrem de important cu Polonia, iar Gică Hagi pare să fi conturat deja formula pe care o va trimite pe teren la Varșovia. „Tricolorii” vin după două înfrângeri în primele două partide din Liga Națiunilor, iar selecționerul este așteptat să apeleze din nou la o parte dintre jucătorii importanți ai naționalei, după ce a efectuat mai multe schimbări la partida cu Bosnia și Herțegovina. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a prezentat echipa care va intra, cel mai probabil, în această seară, iar Mircea Rednic a avut o reacție spectaculoasă.

Cristi Coste a anunțat echipa României pentru duelul cu Polonia

Cristi Coste a prezentat în direct . Potrivit informațiilor prezentate în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, 95% dintre titulari ar fi deja stabiliți, în cazul în care nu apare o schimbare de ultim moment.

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„Ca să discutăm la concret, 95% asta va fi echipa, în cazul în care nu apare vreo surpriză de ultim moment. Va fi Hindrich în poartă, Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu, deci vor fi patru pe linia de fund. Apoi, la mijloc, Tudor Băluță, Răzvan Marin, în fața lor Man, Ianis și Mihăilă și Bîrligea singurul vârf de careu!“, a spus Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK a aflat că România, în cazul în care nu se va întâmpla ceva deosebit până la ora meciului, va începe partida contra Poloniei cu următoarea formulă (4-2-3-1): Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – Băluță, R. Marin – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.

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Mircea Rednic a reacționat imediat: „UAU! Așa arată naționala acum”

Formula anunțată în direct de Cristi Coste a provocat o reacție imediată din partea lui Mircea Rednic, care a analizat inclusiv . Fostul internațional consideră că Alexandru Cicâldău merită luat în calcul, mai ales prin prisma formei și a ritmului de joc pe care le are la Universitatea Craiova.

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„UAU! Așa arată naționala acum. A schimbat sistemul, dar în rest sunt cam aceiași jucători. Băluță, de exemplu, e ok cu el, dar la un moment dat el nu juca nici la Craiova. Tot am zis, Craiova a făcut diferența sezonul trecut“, a declarat Mircea Rednic.

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Mircea Rednic a explicat că, în opinia sa, Alexandru Cicâldău traversează un moment în care poate reprezenta o soluție importantă pentru echipa națională. Fotbalistul Universității Craiova se află printre jucătorii convocați pentru această acțiune, însă nu este anunțat în formula de start pentru duelul cu Polonia.

„Uite Cicâldău. În momentul de față, la experiența pe care o are, Cicâldău este peste Stanciu. De ce nu joacă Cicâldău? Trebuie să câștigi, pentru că ai zero puncte. În momentul de față, Cicâldău este peste Ianis Hagi. Are ritm, goluri marcate, pase, joacă foarte bine, face diferența la Craiova. Dacă îi rotim și căutăm formula magică pentru European, aș fi început cu Cicâldău. Nu am nimic cu Ianis, dar contează și unde joacă, că nu e în formă, că nu are ritm și minute“, a mai punctat Mircea Rednic.

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