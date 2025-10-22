Sport

Cum arată echipa ideală a etapei a 13-a din SuperLiga! Leo Grozavu, desemnat antrenorul rundei

FC Botoșani își continuă parcursul extraordinar din această primă parte a SuperLigii. După victoria cu U Cluj, Leo Grozavu a fost ales antrenorul echipei ideale din etapa a 13-a.
Traian Terzian
22.10.2025 | 08:15
Leo Grozavu, antrenorul echipei ideale din etapa a 13-a a SuperLigi. Sursă foto: Flaviu Buboi/SPORT PICTURES
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat componența echipei ideale pentru etapa cu numărul 13 a SuperLigii. Așa cum era de așteptat, antrenorul rundei a fost desemnat Leo Grozavu, cel care a menținut-o pe FC Botoșani pe primul loc.

Leo Grozavu, ales antrenorul etapei a 13-a din o nouă surpriză în SuperLiga

Fără doar și poate că FC Botoșani este marea surpriză a acestei prime jumătăți de sezon regulat, iar minunea a ținut și în ultimul weekend. Formația pregătită de Leo Grozavu s-a impus pe terenul lui U Cluj, scor 2-0, și și-a păstrat poziția de lider în SuperLiga.

”Botoșănenii trec printr-o perioadă de vis! Conduși excelent de pe bancă, moldovenii au câștigat și pe ‘Cluj Arena’ și și-au păstrat prima poziție din clasament”, se arată pe site-ul oficial al LPF la descrierea lui Grozavu.

În echipa ideală a etapei cu numărul 13 a SuperLigii au fost incluși și doi jucători de la FC Botoșani. Este vorba de mijlocașii Alexandru Cîmpanu și Hervin Ongenda, doi dintre artizanii victoriei cu U Cluj.

Cum arată echipa etapei a 13-a din SuperLiga

Alte trei echipe au reușit să mai dea câte doi fotbaliști în echipa etapei. După un derby câștigat în fața lui Dinamo, scor 2-0, Rapid este reprezentată de doi fundași: Cristian Manea și Lars Kramer.

Universitatea Craiova s-a impus lejer în fața Unirii Slobozia, scor 3-1, și îi are în echipa ideală pe Florin Ștefan și Ștefan Baiaram. O altă performeră a rundei este Oțelul Galați, care a câștigat cu 4-0 la Arad în fața celor de la UTA, iar Pedro Nuno și Andrezinho au fost jucătorii remarcați.

Echipa ideală a etapei a 13-a din SuperLiga arată astfel:

PORTAR

  • George Gavrilaș (Metaloglobus) – A fost învins doar din penalty. A contribuit din plin la prima victorie izbutită de Metaloglobos în SuperLigă

FUNDAŞI

  • Cristian Manea (Rapid) – Excelent în defensivă și eficient în ofensivă. A marcat primul său gol din acest sezon
  • Paul Papp (Petrolul Ploiești) – A fost stâlpul defensivei prahovenilor. Experiența lui reprezintă un mare avantaj pentru ploieșteni
  • Lars Kramer (Rapid) – Integralist incontestabil în cea mai bună defensivă din campionat. A avut o nouă prestație consistentă
  • Florin Ștefan (Universitatea Craiova) – A arătat că poate fi oricând o soluție pentru Mirel Rădoi. A oferit două pase decisive

MIJLOCAŞI

  • Alexandru Cîmpanu (FC Botoșani) – Intrat la pauză, a schimbat jocul echipei. A marcat un gol de generic și a pasat decisiv pentru a doua reușită a moldovenilor
  • Pedro Nuno (Oțelul Galați) – Pe lângă golul marcat, a participat la majoritatea acțiunilor ofensive inițiate de gălățeni
  • Soufiane Jebari (Csikszereda) – A marcat un gol spectaculos, primul din cariera sa în SuperLigă
  • Hervin Ongenda (FC Botoșani) – Continuă evoluțiile formidabile! Gol și pasă decisivă pentru o victorie mare

ATACANŢI

  • Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) – Gol și pasă de gol. A pus multă presiune pe adversari
  • Andrezinho (Oțelul Galați) – Gol și penalty scos. Este un jucător care se remarcă în fiecare meci

Clasamentul SuperLigii după 13 etape

Actuala ediție a SuperLigii este una cu adevărat nebună. FC Botoșani este lider după disputare a 13 etape, iar FC Argeș și Oțelul Galați sunt pe locuri care le-ar permite să evolueze în play-off. Și asta în timp ce CFR Cluj și FCSB se află în partea a doua clasamentului pe pozițiile 12 și, respectiv 13.

echipa ideală etapa 13 SuperLiga clasament SuperLiga

Cum arată programul etapei a 14-a din SuperLiga

Etapa cu numărul 14 va avea loc la finalul acestei săptămâni și programează întâlniri interesante. Dinamo joacă în deplasare cu FC Argeș, CFR Cluj primește vizita Farului, FCSB este gazdă în duelul cu UTA, iar Rapid va juca în Giulești cu Unirea Slobozia.

  • Vineri, 24 octombrie
  • ora 17:30 Csikszereda – Petrolul Ploiești
  • ora 20:30 FC Argeș – Dinamo
  • Sâmbătă, 25 octombrie
  • ora 16:00 Oțelul Galați – Universitatea Cluj
  • ora 21:00 CFR Cluj – Farul Constanța
  • Duminică, 26 octombrie
  • ora 14:00  Metaloglobus – Universitatea Craiova
  • ora 20.30 FCSB – UTA
  • Luni, 27 octombrie
  • ora 17:30 FC Botoșani – FC Hermannstadt
  • ora 20:30 Rapid – Unirea Slobozia
