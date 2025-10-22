Cum arată echipa ideală a etapei a 13-a din SuperLiga! Leo Grozavu, desemnat antrenorul rundei

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat componența echipei ideale pentru etapa cu numărul 13 a SuperLigii. Așa cum era de așteptat, antrenorul rundei a fost desemnat Leo Grozavu, cel care a menținut-o pe FC Botoșani pe primul loc.
Fără doar și poate că FC Botoșani este marea surpriză a acestei prime jumătăți de sezon regulat, iar minunea a ținut și în ultimul weekend. Formația pregătită de Leo Grozavu s-a impus pe terenul lui U Cluj, scor 2-0, și și-a păstrat poziția de lider în SuperLiga.
”Botoșănenii trec printr-o perioadă de vis! Conduși excelent de pe bancă, moldovenii au câștigat și pe ‘Cluj Arena’ și și-au păstrat prima poziție din clasament”, se arată pe site-ul oficial al LPF la descrierea lui Grozavu.
În echipa ideală a etapei cu numărul 13 a SuperLigii au fost incluși și doi jucători de la FC Botoșani. Este vorba de mijlocașii Alexandru Cîmpanu și Hervin Ongenda, doi dintre artizanii victoriei cu U Cluj.
Alte trei echipe au reușit să mai dea câte doi fotbaliști în echipa etapei. După un derby câștigat în fața lui Dinamo, scor 2-0, Rapid este reprezentată de doi fundași: Cristian Manea și Lars Kramer.
Universitatea Craiova s-a impus lejer în fața Unirii Slobozia, scor 3-1, și îi are în echipa ideală pe Florin Ștefan și Ștefan Baiaram. O altă performeră a rundei este Oțelul Galați, care a câștigat cu 4-0 la Arad în fața celor de la UTA, iar Pedro Nuno și Andrezinho au fost jucătorii remarcați.
Echipa ideală a etapei a 13-a din SuperLiga arată astfel:
PORTAR
FUNDAŞI
MIJLOCAŞI
ATACANŢI
Actuala ediție a SuperLigii este una cu adevărat nebună. FC Botoșani este lider după disputare a 13 etape, iar FC Argeș și Oțelul Galați sunt pe locuri care le-ar permite să evolueze în play-off. Și asta în timp ce CFR Cluj și FCSB se află în partea a doua clasamentului pe pozițiile 12 și, respectiv 13.
Etapa cu numărul 14 va avea loc la finalul acestei săptămâni și programează întâlniri interesante. Dinamo joacă în deplasare cu FC Argeș, CFR Cluj primește vizita Farului, FCSB este gazdă în duelul cu UTA, iar Rapid va juca în Giulești cu Unirea Slobozia.