Cum arată echipa ideală a României pentru barajul CM 2026! Rămâne Rațiu titular în partea dreaptă? „Slab! Nu mi-a plăcut”

Singura șansă a României de a ajunge la CM 2026 a rămas barajul din primăvara anului viitor, iar analiștii FANATIK SUPERLIGA știu ce trebuie să regleze Mircea Lucescu pentru ca naționala să reușească. Cum arată echipa ideală și care au fost minusurile tricolorilor la Zenica, în Bosnia – România 3-1.

Ce trebuie să schimbe România pentru barajul CM 2026. Cum arată echipa ideală

Horia Ivanovici și analiștii FANATIK SUPERLIGA au încercat să găsească formula ideală pentru România în vederea meciurilor de baraj din primăvara lui 2026.

Prima condiție esențială a fost exprimată de Adi Ilie: „să revină jucătorii accidentați și suspendați”. România a suferit la Zenica în defensivă, unde Drăgușin, accidentat, și Burcă, suspendat, au lipsit.

Faza defensivă, călcâiul lui Ahile pentru Andrei Rațiu. Ar trebui să fie titular în barajul pentru CM 2026?

Dacă în centrul defensivei nivelul ar crește cu revenirile lui Drăgușin și Burcă, rămân probleme pe lateralele terenului. Analiștii FANATIK SUPERLIGA îl văd în continuare pe Andrei Rațiu titular în banda dreaptă. Motivul: altul nu avem, așa cum a observat același Adi Ilie.

Totuși, . „Dar slab! Nu mi-a plăcut… Nervos, a avut vreo două momente când n-a mai revenit în apărare. Frustrat, că nu știe minge… S-a enervat. Bă, Rațiule, că joci și că îl ții pe Vinicius… una e una și alta-i alta! Cum adică tu te superi și îi pedepsești pe colegii tăi?”, s-a enervat Horia Ivanovici.

Andrei Rațiu, distrus în direct la FANATIK SUPERLIGA

Adi Ilie și Dănuț Lupu au pus și ei tunurile pe fundașul dreapta. „Face și un gest ciudat, în loc să se oprească și să fugă înapoi, își continuă alergarea și țopăie pe acolo. Era supărat că i-a luat Man mingea”, a punctat cel dintâi. Iar Lupu a observat un alt aspect: „ieri mi-a dat impresia că s-a și îngrășat cu trei, patru kilograme. Nu joacă nici 50% din ce juca anul trecut”.

Marius Șumudică a dus analiza mai departe și i-a dat un sfat internaționalului român: „El e preocupat mai mult de faza ofensivă. Și, pe fază ofensivă, are calitate, unu la unu poate face diferența. Ieri a trecut în viteză, a driblat, a mai intrat în interior, a intrat în combinații. Dar, în primul rând, tu trebuie să-ți faci treaba defensiv. După care, dacă ai și potențial pentru faza ofensivă, e ok, ești un jucător complet, dar fă faza defensivă cum trebuie!”.

Bosnia – România 3-1, unde s-a pierdut meciul

Horia Ivanovici și invitații săi au încercat să deslușească și cauzele înfrângerii de la Zenica. „Joci impecabil prima repriză… Dar n-a înțeles nimeni ce s-a întâmplat în a doua. Păi cum adică, tu ești pe ăia călare, îi domini tactic, joci perfect, nu au nicio ocazie, și în a doua repriză tu, în minutul 46, te retragi în propriul careu?”, a întrebat indignat moderatorul.

Adrian Ilie a găsit explicația: „Nici în prima repriză n-a fost așa impecabil să jucăm, doar că am făcut ambele faze bine”. „Și am câștigat și dueluri la mijlocul terenului. În repriza a doua nu am prea câștigat dueluri”, l-a completat Dănuț Lupu.

De ce nu a reacționat Mircea Lucescu la schimbările tactice ale adversarului

La pauza meciului, la scorul de 1-0 pentru . „Și ofensiv am făcut lucrurile bine pe contraatac, și defensiv am jucat bine în anumite momente. Până în a doua repriză când Bosnia mai introduce încă un atacant, un fundaș dreapta care nu-i fundaș dreapta și a mizat mult pe atac și tu te retragi și începi prost. Și de acolo ajungi să ai un eliminat… Hai să spunem că și Nea Mircea trebuia să aibă o reacție, dar cade golul repede. Nici nu ai timp să reacționezi”, a observat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

„Automat, blocul se mută mult mai jos și e normal că echipa cealaltă prinde încredere și te ține acolo. Cade și golul foarte repede”, a continuat Marius Șumudică.

Mircea Lucescu, un antrenor fără noroc

Dănuț Lupu crede că și norocul a jucat un rol important. Sau, mai bine zise, lipsa lui pentru Mircea Lucescu și tricolori. Golul egalizator marcat de Dzeko a fost „ghinion imens. Dă cu capul, îl lovește pe ăla în spate. Nea Mircea nu e norocos niciodată”.

„În a doua repriză, Bosnia nu are decât patru șuturi. Patru spre poartă și trei pe poartă și dă 3 goluri. Cam asta este situația”, a punctat și Adrian Ilie.

Ianis Hagi și Vlad Dragomir, sub nivelul lor

Nici Ianis Hagi și Vlad Dragomir nu au scăpat de critici. Cei doi mijlocași centrali nu s-au ridicat la nivelul necesar. „Modest rău aseară Vlad Dragomir. Slab rău de tot. Și Ianis a jucat sub…”, a punctat Horia Ivanovici.

„Am pierdut mijlocul terenului în repriza a doua. Dacă te uiți la Ianis, prima pasă o greșește. A doua o greșește. Și, trebuie să recunoaștem, el nu e jucător de luptă, nu e de contre. Și aseară l-au luat puțin mai tare”, a observat Dănuț Lupu.

Cât a contat eliminarea lui Denis Drăguș

Bosnia a intrat montată după pauză. „În a doua ne-au bătut și la fotbal. N-am mai atins mingea, ne driblau… Ăsta capătă încredere cu golul de 2, gol de kinogramă”, a observat moderatorul. „Dar joci în 10…”, i-a replicat Adrian Ilie.

Însă Horia Ivanovici a sesizat corect că superioritatea numerică a bosniacilor a fost din vina lui Denis Drăguș: „Da, joci în 10. Dar acum, și Drăguș trebuia să fie atent, să se informeze!”.

Trebuia eliminat Denis Drăguș?

Eliminarea lui Denis Drăguș a fost și ea analizată la FANATIK SUPERLIGA. Dănuț Lupu a admis că atacantul român merita cartonașul roșu, dar crede că exista posibilitatea ca arbitrul să-l ierte. „E roșu, dar atât timp cât nu te uiți și nu vezi că vine fundașul din spate, putea să nu-i dea roșu. Fiindcă Drăguș nu se duce să-l lovească, se duce să preia…”

Ipoteza șocantă a lui Marius Șumudică: „Tot nu câștigam!”

Marius Șumudică, nașul lui Denis Drăguș, a declarat răspicat că atacantul a greșit: „Este o greșeală, nu pot să-l condamn ca gest. Din asta are de învățat. E păcat că suferă toată lumea…”.

Dar nu pune înfrângerea României pe seama eliminării. „Eu sunt ferm convins – vă spun cinstit – și dacă rămâneam 11 la 11 tot nu câștigam”. Iar Dănuț Lupu a mers chiar mai departe: „Da, tot ne băteau”.

„Nu știu dacă ne băteau, dar nu știu dacă am fi câștigat”, a încercat moderatorul să echilibreze balanța. Totuși, o remiză nu ar fi contat atât de mult. „Și la egal, îți spun eu că le convenea egalul cu Austria, făceau egal și nu avem nicio șansă”, a explicat Marius Șumudică.

Atitudinea, cheia pentru România în barajul pentru CM2026. „Să joace 90 de minute, nu 45”

Așadar, ce ar trebui să schimbe ? În primul rând, atitudinea jucătorilor. Horia Ivanovici a pus o întrebare grea: „Așa se joacă un meci de calificare, cum au jucat bosniaci?”

„Da”, a răspuns categoric Mariuș Șumudică. Însă Dănuț Lupu a pus degetul pe rană: „Aici e și problema la echipa națională. N-avem un jucător să țipe o dată!”. „În niciun compartiment”, a completat Șumudică.

Iar moderatorul a adresat întrebarea evidentă „Bun… și ce facem? Că fotbalul merge mai departe…”. „Îți spun eu ce o să facem. Nea Mircea o să reușească până în martie să facă acești jucători să înțeleagă că trebuie să se joace 90 de minute și nu 45!”, a concluzionat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.