Cum arăta echipa lui Gigi Becali la ultima prezență a lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a roș-albaștrilor. Acum 11 ani folosea un vârf de atac inedit

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi revine pe banca actualei campioane, în meciul din prima etapă a play-outului.

Mirel Rădoi revine la FCSB după 11 ani

. În primul său mandat, el și-a dat demisia după meciului cu Astra Giurgiu, pierdut, cu scorul de 0-1, la Piteşti, în etapa a XIX-a a sezonului 2015-2016.

ADVERTISEMENT

Meciul a fost decis de un gol marcat de Valerică Găman, la ultima fază, care a trimis toate cele trei puncte la echipa lui Marius Șumudică. Echipa lui Rădoi bifa atunci al șaselea meci fără victorie, fapt care l-a determinat pe Rădoi să plece.

El preluase conducerea echipei în luna iunie 2015, înlocuindu-l pe Constantin Gâlcă, tehnician căruia finanţatorul echipei nu i-a prelungit contractul, deşi a câştigat cu formaţia bucureşteană campionatul intern, Cupa României şi Cupa Ligii.

ADVERTISEMENT

Țiți Dumitriu i-a asigurat spatele în 2015

Rădoi avea 34 de ani și se afla la prima experienţă de antrenor principal după retragerea din activitatea de fotbalist. El a figurat în organigrama clubului ca director sportiv, deoarece nu avea licenţa Pro, necesară pentru a fi antrenor principal. Pentru a-i acoperi spatele, lângă el a stat, ca antrenor principal, Dumitru Dumitriu.

ADVERTISEMENT

La vremea respectivă, cu Rădoi pe bancă, Steaua a fost eliminată în turul al treilea al Ligii Campionilor şi în play-off-ul Ligii Europa. În campionat, el a lăsat echipa pe locul 4, cu 30 de puncte (opt victorii, şase egaluri şi cinci înfrângeri), la zece puncte de liderul clasamentului, Astra Giurgiu, după 19 etape.

A jucat cu Alex Chipciu vârf de atac

În urmă cu 11 ani, la ultima prezență a lui Rădoi pe bancă, roș-albaștrii au arătat astfel: Niță – Papp, Varela, Carp, Toșca – Filip, Breeveld – Adi Popa, Stanciu, Hamroun – Chipciu Rezerve: Cojocaru, Rîpă, Alcenat, Tade, Tudorie, Guilherme, Tahar.

ADVERTISEMENT

În lot, se mai aflau Stăncioiu, Tamaș, Latovlevic, Muniru, Aganovic, Pintilii, Vlad Achim și Gabi Iancu. Rădoi a terminat mandatul la echipă, așa cum l-a început. 0-1 contra celor de la ASA Tg. Mureș a fost primul lui meci, 0-1 cu Astra, ultimul lui meci.

În total, Rădoi, care a demisionat pe 30 noiembrie 2015, a condus atunci echipa în 29 de meciuri. A obținut 13 victorii și 7 egaluri și de 9 ori a pierdut. Echipa a marcat atunci 39 de goluri și a primit 33, iar procentajul lui de reușită a fost de numai 44%.

După prima lui experiență ca antrenor, Rădoi a fost selecționerul naționalei U21 și apoi a primei reprezentative. A mai antrenat apoi Universitatea Craiova, Al Tai, Al Bataeh, Al Jazira și din nou Universitatea Craiova.