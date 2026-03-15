Cum arăta echipa lui Gigi Becali la ultima prezență a lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a roș-albaștrilor. Acum 11 ani folosea un vârf de atac inedit

Mirel Rădoi revine pe banca actualei campioane, în meciul din prima etapă a play-outului. FCSB întâlnește azi, de la ora 20.30, ultima clasată, Metaloglobus, echipă care n-a obținut niciun succes în deplasare.
Pentru fostul căpitan al roș-albaștrilor va fi o revenire după 11 ani pe banca echipei patronate de Gigi Becali. În primul său mandat, el și-a dat demisia după meciului cu Astra Giurgiu, pierdut, cu scorul de 0-1, la Piteşti, în etapa a XIX-a a sezonului 2015-2016.
Meciul a fost decis de un gol marcat de Valerică Găman, la ultima fază, care a trimis toate cele trei puncte la echipa lui Marius Șumudică. Echipa lui Rădoi bifa atunci al șaselea meci fără victorie, fapt care l-a determinat pe Rădoi să plece.
El preluase conducerea echipei în luna iunie 2015, înlocuindu-l pe Constantin Gâlcă, tehnician căruia finanţatorul echipei nu i-a prelungit contractul, deşi a câştigat cu formaţia bucureşteană campionatul intern, Cupa României şi Cupa Ligii.
Rădoi avea 34 de ani și se afla la prima experienţă de antrenor principal după retragerea din activitatea de fotbalist. El a figurat în organigrama clubului ca director sportiv, deoarece nu avea licenţa Pro, necesară pentru a fi antrenor principal. Pentru a-i acoperi spatele, lângă el a stat, ca antrenor principal, Dumitru Dumitriu.
La vremea respectivă, cu Rădoi pe bancă, Steaua a fost eliminată în turul al treilea al Ligii Campionilor şi în play-off-ul Ligii Europa. În campionat, el a lăsat echipa pe locul 4, cu 30 de puncte (opt victorii, şase egaluri şi cinci înfrângeri), la zece puncte de liderul clasamentului, Astra Giurgiu, după 19 etape.
În urmă cu 11 ani, la ultima prezență a lui Rădoi pe bancă, roș-albaștrii au arătat astfel: Niță – Papp, Varela, Carp, Toșca – Filip, Breeveld – Adi Popa, Stanciu, Hamroun – Chipciu Rezerve: Cojocaru, Rîpă, Alcenat, Tade, Tudorie, Guilherme, Tahar.
În lot, se mai aflau Stăncioiu, Tamaș, Latovlevic, Muniru, Aganovic, Pintilii, Vlad Achim și Gabi Iancu. Rădoi a terminat mandatul la echipă, așa cum l-a început. 0-1 contra celor de la ASA Tg. Mureș a fost primul lui meci, 0-1 cu Astra, ultimul lui meci.
În total, Rădoi, care a demisionat pe 30 noiembrie 2015, a condus atunci echipa în 29 de meciuri. A obținut 13 victorii și 7 egaluri și de 9 ori a pierdut. Echipa a marcat atunci 39 de goluri și a primit 33, iar procentajul lui de reușită a fost de numai 44%.
După prima lui experiență ca antrenor, Rădoi a fost selecționerul naționalei U21 și apoi a primei reprezentative. A mai antrenat apoi Universitatea Craiova, Al Tai, Al Bataeh, Al Jazira și din nou Universitatea Craiova.