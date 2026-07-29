FCU Craiova, cu copii de 16 ani! Așa arată echipa lui Mititelu în primul meci oficial după 10 luni

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După aproape un an de la ultimul meci oficial, FCU Craiova 1948 revine pe gazon. Formația patronată de Adrian Mititelu dispută un meci din turul 1 de calificare al Cupei României, împotriva celor de la ACSO Filiași. Din păcate pentru fanii echipei, meciul se dispută la baza de antrenament, cu porțile închise.

Cum arată formația de start a lui FCU Craiova 1948 în primul meci oficial după o pauză de 10 luni

Ultima dată când oltenii intrau pe gazon sufereau o înfrângere categorică cu 0-6 în Liga a III-a, împotriva celor de la Cetatea Turnu Măgurele, iar de atunci problemele administrative au continuat. FCU Craiova 1948 a fost exclusă din competiție, însă acum este gata să revină pe gazon, așa cum Adrian Mititelu a promis în urmă cu puțină vreme.

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Echipa va începe acest sezon în liga a 4-a, dar primul meci oficial al oltenilor va fi în Cupa României, împotriva formației ACSO Filiași. Meciul se va disputa la FCU Football Park – „Tărâmul Leilor”, pe Arena A1 – Petre Deselnicu.

Bineînțeles, echipa lui FCU Craiova 1948 este formată doar din jucători tineri, născuți în 2009 și 2010. Echipa de start arată în felul următor: Dîrmon (C) – Trușcă, Rădoi, Florea, Pătrană, Lupu, Anghel, Tudorache, Voicu, Butaruu-Ioana, Băluță. Rezerve: Stoican, Cioroianu, Segărceanu, Ciovînă, Viespe, Buzărnescu.

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Momentul în care echipele intră pe gazon

FCU Craiova – ACSO Filiași se joacă fără spectatori

Anunțul clubului a fost făcut pe rețelele de socializare cu o zi înainte. Chiar dacă în noul sezon, Partida ce se va disputa la baza de antrenament a celor de la FCU Craiova nu va fi deschisă publicului.

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Iubitorii fotbalului din Craiova vor putea merge totuși, la doar trei ore diferență, la meciul celeilalte echipe din oraș, Universitatea Craiova, care va disputa returul contra lui Levski Sofia din turul al doilea preliminar al UEFA Champions League. Partida are loc de la ora 20:30 și se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco”.