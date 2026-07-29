Sport

FCU Craiova, cu copii de 16 ani! Așa arată echipa lui Mititelu în primul meci oficial după 10 luni

FCU Craiova 1948 dispută primul meci oficial după o pauză de aproape un an! Iată cum arată formula de start în meciul cu ACSO Filiași, din turul 1 preliminar al Cupei României
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
29.07.2026 | 17:33
FCU Craiova cu copii de 16 ani Asa arata echipa lui Mititelu in primul meci oficial dupa 10 luni
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Cum arată echipa lui FCU Craiova la primul meci oficial după 10 luni de inactivitate. Foto: Colaj FANATIK
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După aproape un an de la ultimul meci oficial, FCU Craiova 1948 revine pe gazon. Formația patronată de Adrian Mititelu dispută un meci din turul 1 de calificare al Cupei României, împotriva celor de la ACSO Filiași. Din păcate pentru fanii echipei, meciul se dispută la baza de antrenament, cu porțile închise.

Cum arată formația de start a lui FCU Craiova 1948 în primul meci oficial după o pauză de 10 luni

Ultima dată când oltenii intrau pe gazon sufereau o înfrângere categorică cu 0-6 în Liga a III-a, împotriva celor de la Cetatea Turnu Măgurele, iar de atunci problemele administrative au continuat. FCU Craiova 1948 a fost exclusă din competiție, însă acum este gata să revină pe gazon, așa cum Adrian Mititelu a promis în urmă cu puțină vreme.

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Echipa va începe acest sezon în liga a 4-a, dar primul meci oficial al oltenilor va fi în Cupa României, împotriva formației ACSO Filiași. Meciul se va disputa la FCU Football Park – „Tărâmul Leilor”, pe Arena A1 – Petre Deselnicu.

Așa arată gazonul de pe terenul unde FCU Craiova o va întâlni pe ACSO Filiași, în Cupa României
Așa arată gazonul de pe terenul unde FCU Craiova o va întâlni pe ACSO Filiași, în Cupa României

Bineînțeles, echipa lui FCU Craiova 1948 este formată doar din jucători tineri, născuți în 2009 și 2010. Echipa de start arată în felul următor: Dîrmon (C) – Trușcă, Rădoi, Florea, Pătrană, Lupu, Anghel, Tudorache, Voicu, Butaruu-Ioana, Băluță. Rezerve: Stoican, Cioroianu, Segărceanu, Ciovînă, Viespe, Buzărnescu.

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Foaia de joc cu echipa de start a lui FCU Craiova din meciul contra lui ACSO Filiași.
Foaia de joc cu echipa de start a lui FCU Craiova din meciul contra lui ACSO Filiași.

Momentul în care echipele intră pe gazon

FCU Craiova – ACSO Filiași se joacă fără spectatori

Anunțul clubului a fost făcut pe rețelele de socializare cu o zi înainte. Chiar dacă Adrian Mititelu le-a promis suporterilor că vor revedea echipa la treabă în noul sezon, momentan fanii nu își pot urmări formația favorită. Partida ce se va disputa la baza de antrenament a celor de la FCU Craiova nu va fi deschisă publicului.

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Iubitorii fotbalului din Craiova vor putea merge totuși, la doar trei ore diferență, la meciul celeilalte echipe din oraș, Universitatea Craiova, care va disputa returul contra lui Levski Sofia din turul al doilea preliminar al UEFA Champions League. Partida are loc de la ora 20:30 și se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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