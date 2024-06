Cum arată echipa PNL-PSD de la Consiliul Local al Sectorului 1. Bugetara de lux, cu salariu de 300.000 lei, ajunsă la primărie

Potrivit calculelor FANATIK, pe baza datelor provizorii de la Sectorul 1, alianța PNL-PSD va avea 11 din cele 27 de mandate din Consiliul Local. Următoarele formațiuni care au trecut pragul electoral, ADU, AUR și REPER vor avea câte 10, 3 și un mandat. Ar rămâne astfel două mandate de redistribuit, care ar putea reveni celor de la REPER și ADU, după estimările noastre. Practic, majoritatea în Consiliul Local o vor face cei de la AUR, . Pe de altă parte, cu PNL-PSD la nivel local, ceea ce ar însemna că opoziția ar avea majoritatea la Sectorul 1.

Cine sunt cei 11 consilieri locali de la PNL-PSD

Deși nu avem rezultatele finale oficiale pentru Sectorul 1, se pare că primarul George Tuță se va putea baza pe 11 consilieri locali din partea alianței PNL-PSD. Rămâne de văzut dacă și în ce mod va putea construi o majoritate în Consiliul Local, în condițiile în care restul mandatelor se vor duce către AUR și REPER. Rămâne să vedem ce alianțe politice se vor forma la Sectorul 1 după luna septembrie, atunci când noii consilieri își vor prelua oficial mandatele.

Dacă estimările făcute de FANATIK se vor confirma, cei de la PNL-PSD vor avea 11 mandate, 7 dintre acestea revenind unor femei, potrivit listei de candidați depuse la BEC. Altfel spus, dacă nimeni nu se va retrage între timp și va renunța la mandatul său.

Stanciu Daniela și Ramona Porumb, femeile care au deschis lista PNL-PSD

Lista pentru Consiliul Local al Sectorului 1 a fost deschisă de două femei, Stanciu Daniela, de la PSD, și Ramona Porumb, de la PNL. Daniela Stanciu drept „o femeie cu viziune și sensibilitate pentru problemele altora, o femeie cu viziune de stânga” capabilă se vadă dincolo de soluțiile individuale.

Dacă Daniela Stanciu, în prezent președintele interimar al organizației de femei a PSD Sector 1, are o voce proprie nu este evident, cel puțin din campania electorală pe care a purtat-o în mediul online. Dincolo de două postări, una în care se prezintă și în alta în care face un sondaj privind 4 propuneri pe domeniul educației, Daniela Stanciu s-a limitat în a redistribui postările lui George Tuță și Gabriela Firea.

De profesie economist, aceasta a absolvit Facultatea de Administrație și Afaceri a UB, are un master la SNSPA și este doctorandă la ASE. Spune că a lucrat inițial în administrația publică, făcând apoi trecerea în piața privată, unde oferă consultanță pe fonduri europene, fiind manager de proiect.

Din ultima ei declarație de avere aflăm că anul trecut a fost managerul de proiect al unei școli din Pitești, încasând astfel 68.000 lei. Totuși, cea mai mare parte a veniturilor sale, 234.000 lei din dividende, vine de la propria firmă de consultanță, Provest SRL. Firma a fost înființată în 2019, iar anul trecut a reușit să aibă un profit de 234.000 lei la o cifră de afaceri de 432.000 lei. În 2022, firma a beneficiat și de un contrat public important, servicii de consultanță în valoare de 130.000 lei, achiziționat de Spitalul Municipal din Curtea de Argeș.

Are o experiență de circa cinci ani în administrația centrală, lucrând la Senatul României, apoi la Guvern și în final la Ministerul Afacerilor Externe, 2013-2015, unde a ocupat funcția de director. De la MAE a plecat să lucreze la OTP Bank, manager de proiect. Deține două apartamente, și are datorii la bănci de peste 625.000 lei.

În ceea ce o privește pe Ramona Porumb, liberala aflată pe poziția secundă în lista PNL-PSD de la Sector 1, aceasta este actualul vice-primar al Sectorului 1. Salariul încasat de la primărie anul trecut, circa 130.000 lei, este trecută ca singura sursă de venit a acesteia. Nu deține niciun alt bun, iar în bănci are economii de circa 112.000 lei.

Ramona Porumb, care este consilier local din anul 2016, este acționară (20%) la firma Simaco Import-Export, o firmă deținută de un fost lider PNL de la Sectorul 1, Florin Nicolae Diaconescu. Fost consilier local tot la Sectorul 1 între 2008 și 2016, Florin Diaconescu este membru în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale de Iluminat Public. Asta, după ce, începând cu anul 2020, a prins alte două sinecuri în companiile din energie: OPCOM și Formenerg SA.

Florin Diaconescu este acționar în alte 2 firme, împreună cu rude ale sale. Una dintre aceste firme, Print Expert Simaco, înființată în 1994, a avut anul trecut o cifră de afaceri de 3,4 milioane lei. De-a lungul anilor, firma a beneficiat de 461 de contracte de achiziții directe, cele mai multe fiind în 2018, atunci când valoarea acestora s-a ridicat la circa 450.000 lei.

În campania din 2020, firma celor doi liberali a tipărit materiale de campanie pentru PNL, în cadrul unui . Achiziția a fost verificată de cei de la AEP, care nu au văzut vreo problemă. Din 2020, firma Simaco Import-Exp nu a mai înregistrat vreun profit, pierderile totale din ultimii patru ani depășit suma de 40.000 lei. că cei doi liberali ar fi apropiați ai Ioanei Costescu, consiliera fostului primar Andrei Chiliman.

PNL și PSD au mizat pe femeile de la Sectorul 1

Se pare că PNL și PSD au mizat pe candidatele femei la Sectorul 1, asta pentru că și pozițiile 3 și 4 au fost ocupate de două femei, Popa Daniela (PSD) și Raluca Haliț (PNL).

În ceea ce o privește pe Daniela Popa, aceasta este consilier local la Sectorul 1 începând cu anul 2016, atunci când a fost aleasă pe listele PSD-UNPR. Absolventă a Facultății de Istorie (UB), Daniela Popa a fost membră a UNPR înainte de a trece la PSD. Presa a scris despre aceasta că era o apropiată a fostului milionar, Liviu Goncea. Acesta din urmă este fostul președinte al UNPT Sector 1, trecut apoi la PMP și PSD, fiind unul dintre consilierii apropiați ai fostului primar Daniel Tudorache. De altfel, în anul 2016, înainte ca ambii să fie aleși în Consiliul Local la Sector1, Daniela Popa era angajată la patru firme ale fostului milionar, decedat în 2023, toate firmele cu contracte publice cu statul.

Anul trecut, Daniela Popa a fost angajată și la Secretariatul General al Guvernului, consilier la cabinetul vice-prim ministrului, dar și director de cabinet la Agenția Națională pentru achiziții publice. Însumate, veniturile din cele două joburi la stat însumează 100.000 lei. Între anii 2016- 2020 a ocupat poziția de viceprimar la Sectorul 1.

Și Raluca Haliț este în prezent consilier local la Sectorul 1, din partea PNL, urmând să-și continue mandatul și după luna septembrie. Absolventă de Științe Politice (2014) și Universitatea Națională de Apărare (2016), a lucrat în administrația centrală încă din timpul studiilor. Astfel, între 2015 și 2016 a fost consilier al unui secretar de stat al ministrului dezvoltării, Vasile Dîncu, din cabinetul Cioloș, iar anul viitor avea să fie consilier la cabinetul viceprim-ministrului din Guvernul Grindeanu.

Lucrează ca director comercial la o companie internațională, acolo unde câștigă cât un parlamentar, plus are și propria firmă de consultanță, Overall Marketing Solutions, unde deține 50% din acțiuni. Firma n-a raportat datele financiare decât pentru primul an de activitate, 2018, când a înregistrat pierderi de 60.000 lei.

Cristian Tudose, milionarul din CS Sector 1

Cristian Adrian Tudose, primul bărbat pe lista PNL-PSD și probabil unul dintre cei mai bogați politicieni din administrația locală a Capitalei. Debutul său în politică și-l face în anul 2012, atunci când a candidat pentru un mandat de senator din partea PP-DD, partidul lui Dan Diaconescu, iar în Consiliul Local al Sectorului 1 a fost ales începând cu anul 2016.

CV-ul său lipsește atât de pe site-ul primăriei cât și de pe cel al , acolo unde a fost numit în consiliul de administrație.

Potrivit ultimei declarații de avere, depuse în luna aprilie, Tudose Adrian și soția sa deține patru terenuri intravilane, 3 apartamente, o casă de 600 mp în Chitila, și alte două case de vacanță, una din ele în Grecia. Are obiecte de artă în valoare de peste 140.000 euro, iar în bănci, în cele circa 27 de conturi, acesta menționează economii de 300.000 euro, 140.000 USD și peste 5,5 milioane de lei.

Banii provin din cele două firme pe care le deține împreună cu soția, SC Media Advertising SRL și SC Clean World SRL. FANATIK , și acuzațiile care au fost vehiculate la adresa sa cu privire la contractele publice pe care firmele politicianului le-au câștigat în ultimii ani. Veniturile declarate din dividende în anul 2023, pe numele soției, se ridică 515.000 lei. (Principalele venituri vin de la firma de publicitate, care anul trecut a avut un profit net de 1,4 milioane lei)

Ion Enache, omul de afaceri din Mehedinți

Primul nume nou care va face parte din Consiliul Local al Sectorului 1 este omul de afaceri Ion Enache. Acesta este de loc din Mehedinți, la fel ca și noul primar al sectorului, George Tuță.

Ion Enache este patronul firmei de papetărie Zenon Group Store, cu o cifră de afaceri de 4,7 milioane lei în anul 2023, când a realizat un profit net de 336.000 lei. Firma are o vechime de 15 ani, iar anul trecut contractele de achiziție publică obținute au depășit suma de 700.000 lei. De altfel, începând cu anul 2017, firma a avut, în medie, contracte publice de jumătate milion de lei în fiecare an.

Acesta este acționar la alte două firme, tot de birotică, însă rezultatele financiare ale acestor firme nu sunt la fel de spectaculoase. Potrivit declarației de avere, Ion Enache a încasat anul trecut din „dividentele” de la două din firmele sale aproape 200.000 lei.

Oamenii lui Tudorache păstrați de George Tuță

Pe poziția a cincea în listele PNL-PSD, și viitor consilier local la Sectorul 1, o găsim pe Iuliana Feclistov. Aceasta este fosta șefă a Serviciului Achiziții Publice din Primăria Sectorului 1 în perioada fostului primar Dan Tudorache, trimis în judecată de DNA în dosarul diamantelor.

Membră de bază a PSD Sector 1, Iuliana Feclistov a fost numită în martie 2022 în fruntea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP). Salariul încasat în această funcție depășește 110.000 lei. Înainte să ajungă la ANAP, aceasta a fost angajată consilier la Ministerul Transporturilor.

Soțul acesteia este inginer, angajat la o firmă de construcții. Până în octombrie 2023, atunci când a fost radiată, a fost unicul acționar al firmei Berg FF Instalații SRL, firmă care a beneficiat de contracte publice de aproape 300.000 lei de-a lungul anilor.

Pe poziția a noua în listele PNL-PSD de la Sectorul 1 îl găsim pe Alberto Iosif Caraian, care figurează tot ca membru PSD. , la o ședință a Consiliului Local de la duș. Incidentul i-a adus faimă națională, însă imediat a fost forțat de partid să-și dea demisia din PSD.

Din păcate pentru Alberto Caraian, acesta doar ce fusese numit consilier la Ministerul Dezvoltării, iar patru luni mai târziu avea să-și dea demisia și din această funcție. A mai figurat angajat și în cadrul SGG. Acum, în ultima declarație de avere, singura mențiune pe care o trece este venitul de 13.000 lei, net pe an, de la Consiliul Local.

În ciuda demisiei din PSD, Caraian pare să fi fost reales pe listele social-democraților în Consiliul Local. El nu apare însă în fotografia de grup de la Biroul Electoral de Sector, împreună cu primarul George Tuță, atunci când aceștia și-au luat certificatele de validare a mandatelor.

Șefa de la ANCOM cu salariu de sute de mii de lei

Pe poziția a opta, și viitoare consilieră locală la Sectorul 1, o găsim pe Mădălina Gavrilă. Membră a PNL Sector 1, dar și cu o funcție de conducere a Institutului de Studii Liberale, Mădălina Gavrilă menționează că este și acționară la firma SC Q Holiday Solutions SA. Firma a avut anul trecut un profit de peste 100.000 lei, în scădere cu 30% față de anul precedent. Potrivit platformei Termene.ro, Mădălina Gavrilă mai este asociată la alte două firme, Art Parchet SRL și TEG Gaming SRL, niciuna nu apare în declarația ei de interese.

Potrivit profilului de LinkedIn al acesteia, Mădălina Gavrilă a lucrat toată viața la ANCOM, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, agenție renumită pentru sinecurile plătite politicienilor ajunși aici (astăzi, agenția este condusă de Valeriu Zgonea, iar în trecut l-a avut în frunte pe Sorin Grindeanu).

Mădălina Gavrilă și-a început cariera aici în anul 2008, ca asistent, ajungând zece ani mai târziu șef serviciu, iar din ianuarie 2019, director al unui departament. Salariul pe care l-a încasat anul trecut a fost de 317.367 lei. Venitul lunar echivalează cu peste 26.000 lei.

Ultimele două nume ce ar putea face parte din echipa PNL-PSD de la Sectorul 1 sunt Cican Isabela, din partea PNL, și Florea Iordan, din partea PSD. În ceea ce o privește pe Isabela Cican, aceasta a ocupat funcția de director de marketing la compania ministerului energiei Formenerg SA. Potrivit declarației de avere, aceasta a încasat anul trecut 35.000 lei, din două funcții de director. La această sumă se adaugă alți 40.000 lei, diurna de secretar al Consiliului de Administrație. Deși nu menționează, datele publice arată că este vorba de CA-ul CET Grivița, compania din subordinea Primăriei Sector 1.

În ceea ce-l privește pe Iordan Florea, din partea PSD, acesta are deja două mandate la Sectorul 1, și, după redistribuirea voturilor, l-ar putea prinde și pe al treilea. În ultimii patru ani, potrivit declarațiilor de avere ale acestuia, singura sursă de venit a fost indemnizația de la Consiliul Local. Lucrurile s-au schimbat abia în anul 2023, când apare angajat și la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, dar și la Ministerul Cercetării.