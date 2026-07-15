Cum arată echipamentul FCSB din noul sezon! Tricourile de rezervă, ca la naţionala Olandei. Foto şi video

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FCSB ține pasul cu adversarele din SuperLiga. Bucureștenii și-au prezentat miercuri, 15 iulie, noile echipamente pentru sezonul 2026/2027. Sute de fani au fost prezenți pentru a vedea cu ce „haine” se îmbracă echipa favorită în noua stagiune, dar mai ales pentru poze și autografe cu eroii lor.

FCSB, împreună cu Sport Time Trade, distribuitorul oficial Nike în România, au prezentat astăzi, în cadrul unui eveniment organizat la magazinul Nike ParkLake, noua colecție oficială de joc a clubului pentru sezonul competițional 2026-2027. Aceasta este alcătuită din echipamentul pentru meciurile de acasă (tricoul albastru cu detalii roșii – pantalonul roșu – jambierele albastre), echipamentul pentru deplasare (tricoul alb cu accente negre – pantalonul negru – jambiere negre), și echipamentul de rezervă (tricou portocaliu cu accente negre – pantalon portocaliu – jambiere negre).

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Colecția păstrează identitatea vizuală consacrată a FCSB, dar introduce și elemente grafice și cromatice moderne pentru echipamentele secundare. Realizate din materiale ușoare și respirabile, cu tehnologia Nike Dri-FIT, echipamentele sunt concepute pentru confort, libertate de mișcare și performanță la cel mai înalt nivel. Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Ștefan Târnovanu și noul transfer, Ronny Labonne, au fost jucătorii de la FCSB prezenți la marele eveniment.

Cum arată echipamentul FCSB din noul sezon

Mihai Stoica s-a ținut de cuvânt. Sigla FCSB-ului apare modificată pe echipamentele noi de joc

FCSB are pe noile echipamente de joc un detaliu important. Stema (culoarea ei) a fost schimbată,

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„Noua colecție oficială de joc reflectă identitatea FCSB și dorința noastră permanentă de a oferi jucătorilor produse de cea mai bună calitate, dezvoltate împreună cu unul dintre cele mai importante branduri sportive din lume. Ne bucurăm să continuăm acest parteneriat de tradiție cu Nike și Sport Time Trade și să prezentăm suporterilor colecția pentru noul sezon competițional.”, a declarat Mihai Stoica, Președinte CA FCSB.

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Noua colecție oficială de joc FCSB pentru sezonul 2026-2027 este disponibilă spre vânzare în magazinul Nike ParkLake până la finalul lunii iulie.

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FCSB, eveniment special cu ocazia prezentării echipamentelor din sezonul 2026/2027

FCSB colaborează de mai bine de două decenii cu sponsorul tehnic Nike. În ultimii ani, , după ce, în trecut, păstra un echipament timp de două sezoane, alternând între cel de acasă și cel din deplasare (singurele diferențe erau fontul și culoarea numerelor de pe tricou).

Stagiunea trecută a însemnat pentru FCSB toate având inserții albastre. Miercuri, 15 iulie, de la ora 15:00, echipa a organizat în magazinul Nike din ParkLake Shopping Center lansarea noilor echipamente de joc pentru sezonul 2026/2027. Fanii s-au strâns în număr mare, aproximativ 300, cu o oră înainte de startul evenimentului. Chiar dacă echipa vine după un sezon modest, interesul acestora tot a rămas unul crescut.

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Mihai Stoica laudă calitatea echipamentelor primite de FCSB. „Barcelona, Inter și Tottenham mai au așa!”

Mihai Stoica povestea recent că este foarte mulțumit de colaborarea dintre FCSB și Nike, lăudând calitatea materialelor echipamentelor. El a spus că doar granzi precum Barcelona, Inter sau Tottenham mai primesc kit-uri realizate atât de atent și din materiale premium.

„A început să vină echipamentul. Azi ne-au ajuns 50 de cutii din alea mari și încă nu am văzut echipament de antrenament și nici echipamentul de joc de acasă. Se schimbă tot. Se schimbă toate rândurile de echipament. Se menține doar calitatea materialelor. Sunt tot premium. Ce avem noi, mai au Barcelona, Inter și Tottenham. Designul este asemănător, dar se va schimba cromatica. Nu va mai fi echipamentul negru”, punea Mihai Stoica, în luna iunie, la