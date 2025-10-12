Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”

Gică Hagi este un familist convins, având două surori mai mari cu care se mândrește. Cum arată Elena, sora fostului jucător, despre care multă lume spune că este una dintre cele mai importante persoane din viața ”Regelui”.

Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi

Elena este una dintre surorile lui Gică Hagi. Acesta mai are încă o soră pe nume Sultana, ambele fiind extrem de discrete. Apar foarte rar în spațiul virtual, motiv pentru care puține persoane știu cum arată, de fapt.

Fostul sportiv, supranumit de fanii din lumea întreagă , nu are multe imagini împreună cu sora sa, Elena. Aceasta apare puțin în văzut oamenilor, cu toate că merge frecvent la meciurile pe care le dispută Farul Constanța.

În plus, nu lipsește de la partidele în care joacă nepotul său, Ianis Hagi. Fotografii o prind rar în fotografii, una dintre acestea fiind realizate în anul 2019. Imaginea a fost surprinsă de către jurnalistul Daniel Nanu.

În poza făcută în urmă cu mai bine de 5 ani, sora lui Gică Hagi apare alături de soțul său, Petre Fulina, și cunoscutul gazetar. Fotografia esta una rară, dovadă că Elena este o persoană care nu dorește să apară în lumina reflectoarelor.

Sora lui Gică Hagi, sfătuitorul fostului fotbalist?

Elena Fulina este văzut drept sfătuitorul fostului mare jucător de fotbal. Dezvăluirea a fost făcută în timpul unui podcast de către Decebal Rădulescu, care susține că sora lui Gică Hagi este un bun sfătuitor în lumea fotbalului.

„Un om pe care îl apreciez este Gheorghe Hagi. Foarte multă lume spune despre el că este un… Dar nimeni nu îl știe pe Hagi așa cum e, în măruntaiele lui.

Hagi a refuzat echipa naționala anul trecut, înainte de venirea lui Mircea Lucescu, pentru că el se sfătuiește cu sora lui. Puțină lume știe asta. Și sora lui i-a zis: «Băi, Gică, ce îți trebuie ție acum?».

Nu neapărat că i-a spus asta, dar se sfătuiește cu sora lui. Hagi este un familist convins, are idei, are ambiții. E un exemplu pentru noi toți”, a declarat Decebal Rădulescu, la „Un Podcast”, scrie .

Gică Hagi și pasiunea surorilor sale pentru fotbal

Gică Hagi a dezvăluit la un moment dat că în familia sa toată lumea este atentă la ce se întâmplă în sport. Surorile sale au o pasiune mare pentru fotbal și nu ezită să-și spună părerea legat de acest domeniu de activitate.

Fostul fotbalist român, considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi în Europa anilor ’80, are numai aprecieri pentru apropiații săi. Acesta susține că Elena Fulina spune ce are în minte atunci când are de luat o decizie importantă.

„Sora-mea cea mai mică se bagă în discuții de genul ăsta, are păreri de-ale ei. O las să vorbească, ce să fac?”, a spus în urmă cu ceva vreme, Gică Hagi, la televiziunea Orange Sport, conform .

„Ea are noțiuni de fotbal, dar nu, nu se bagă. Asta ar fi culmea!”, a completat patronul Farului Constanța despre , Marinela, mai arată sursa citată. Gică Hagi și partenera sa de viață sunt împreună de peste 3 decenii.

Gică Hagi, despre drama din familia sa

Gică Hagi a dezvăluit în urmă cu ceva vreme că familia sa a fost marcată de o mare suferință. Sportivul, cunoscut drept ”Regele”, a mărturisit că este cel mai mic copil, însă părinții săi au pierdut un urmaș. Se numea tot Gheorghe.

„Eu am fost cel mai mic din familie, după un băiat care a murit, între cele două surori pe care le am. Am fost…. Nimeni nu avea voie să se atingă de nimic până nu spuneam eu dacă e da sau nu.

Părinții mei au avut un băiat care la 9 luni a murit, îl chema tot Gheorghe. După aceea am venit eu și eram o bijuterie pentru ei, pentru tata, el își dorea băiat. Am fost cocoloșit de familie.

Tot ce era mai bun îmi dădeau mie ca să nu mă supere și să nu pățesc nimic. Acasă vorbeam în aromână, și acum vorbim”, a povestit Gică Hagi, în cadrul emisiuni Profesioniștii, de la TVR 1, potrivit primei surse.