Cum arată Elon Musk la bustul gol. Miliardarul a devenit ținta glumelor după ce s-a afișat fără cămașă

Miliardarul a devenit ținta glumelor după ce s-a afișat la bustul gol, în timp ce se distrează pe un iacht, într-o stațiune superbă din Grecia. Vedeta a fost surprinsă în Mykonos, în compania unor prieteni apropiați.

Elon Musk, luat peste picior după ce a apărut la bustul gol. Cum a reacționat miliardarul

Elon Musk a apărut fără cămașă și toată lumea a putut vedea cum arată fondatorul Tesla în timpul celor trei zile pe care le-a petrecut în Grecia. a făcut baie în Marea Egee și nu s-a sfiit să apară la bustul gol, notează .

A făcut o scufundare în apă, iar când s-a întors pe ambarcațiune a savurat un cocktail înainte ca grupul să plece să exploreze insula. Imaginile în care miliardarul apare pe iacht au devenit imediat virale și oamenii din lumea întreagă au glumit pe seama sa.

A devenit ținta răutăților, internauții fiind de părere că nu are tocmai o siluetă trasă prin inel. Și nu doar kilogramele în plus au fost observate, ci și faptul că Elon Musk are o piele foarte albă.

Cel mai probabil fondatorul Tesla nu stă foarte mult în bătaia razelor solare și nu se expune foarte des la lumină având în vedere acest aspect.

Elon Musk, reacție după ce a apărut la bustul gol

Avalanșa de glume a ajuns și la urechile lui Elon Musk care îi încurajează pe toți să-și arate bustul. Miliardarul a pornit o mișcare pe Twitter, intitulată „free the nipple”, prin care le-a răspuns celor care l-au atacat.

„Haha, la naiba, poate ar trebui să-mi dau jos cămașa mai des… eliberează-te!!”, a scris celebrul om de afaceri pe respectiva rețea de socializare.

Călătoria de lux pe Marea Egee, unde a navigat pe iahtul de lux Zeus, vine după ce a anunțat că nu mai vrea să cumpere Twitter. Se pare că a fost dezinformat cu privire la numărul real de utilizatori ai platformei.