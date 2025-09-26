Cum arată familia lui Carlos Alcaraz. Cu ce se ocupă, de fapt, frații câștigătorului US Open 2025

Cum arată părinții și frații lui Carlos Alcaraz. Pe câștigătorul US Open 2025 îl cunoaște o lume întreagă, însă puțini sunt cei care îi știu pe cei mai mari suporteri ai tenismenului. Iată cu ce se ocupă frații și părinții lui Alcaraz!

ADVERTISEMENT

Cei mai înfocați susținători ai lui Carlos Alcaraz sunt chiar părinții lui

Carlos Alcaraz scrie istorie în lumea tenisului. Spaniolul a fost desemnat câștigătorul US Open 2025, iar victoria a venit la 3 ani după succesul din 2022. Atunci, Carlos Alcaraz avea doar 19 ani și devenea . Ulterior, pentru el au urmat victoriile consecutive de la Wimbledon în 2023 și 2024, precum și cea de la Roland Garros, tot din 2024.

Carlos Alcaraz împarte bucuria fiecărei victorii cu familia sa, care îi este mereu alături. Părinții Carlos Alcaraz Gonzalez, Virginia Garfia Escandon și cei trei frați, Alvaro, Sergio și Jaime sunt cei mai mari susținători ai câștigătorului US Open 2025. Poate că nu multă lume știe, însă pasiunea pentru tenis este o adevărată trăsătură de familie acasă la Carlos Alcaraz.

ADVERTISEMENT

În familia Alcaraz, tenisul este o tradiție care rezistă de generații întregi. Bunicul tenismenului a transformat un club de vânătoare din orașul natal, El Palmar, într-un club de tenis și înot. Tatăl lui Alcaraz, la rândul lui, este de zeci de ani directorul secției de tenis, după ce a avut propria sa carieră ca profesionist.

Familia lui Carlos Alcaraz apare într-un serial de pe Netflix

În multe dintre interviurile sale, Carlos Alcaraz a recunoscut că o mare parte din victoria sa îi este atribuită familiei. Tenismenul este conștient că fără susținerea și fără motivația celor dragi nu ar fi ajuns să se bucure de astfel de rezultate.

ADVERTISEMENT

„Cred că sportul este în sângele nostru. Cu toții am jucat de mici. Familia mea, prietenii mei sunt oameni minunați. Pentru mine, asta e extrem de important. Am rezultate mari în tenis datorită oamenilor pe care îi am lângă mine.”, a spus Carlos Alcaraz, pentru

ADVERTISEMENT

Fanii au avut ocazia să cunoască anul acesta. În primăvara lui 2025, Netflix a lansat o serial-documentar „Carlos Alcaraz: My way”, special pentru ca publicul să descopere viața starului dincolo de terenul de tenis.

Cele trei episoade lansate în aprilie 2025 au dezvăluit fanilor detalii intime despre viața modestă a campionului. Filmările au arătat că locuiește încă acasă, în Spania, împărțind o cameră simplă și un pat mic lângă vitrina plină de trofee.

ADVERTISEMENT

Cine sunt, de fapt, părinții și frații lui Carlos Alcaraz

Tatăl lui Carlos Alcaraz, Carlos Alcaraz Gonzales, a fost și el jucător profesionist de tenis. Potrivit The New York Times, Alcaraz González a fost jucător de tenis clasat la nivel național în Spania în adolescență. În 1990 a intrat și în clasamentele mondiale, ajungând pe locul 963 ATP. Totuși, spre deosebire de fiul său, el a fost nevoit să renunțe la cariera profesionistă pentru că statutul financiar nu i-a permis să continue.

Cu aproximativ patru decenii în urmă, bunicul lui Alcaraz a construit terenuri de tenis și o piscină în El Palmar. În scurt timp, clubul a devenit cunoscut pentru cele mai bune terenuri de zgură din regiune. După ce a renunțat la tenisul profesionist, tatăl lui Alcaraz a devenit directorul clubului. Acolo, Carlos a pus mâna pe prima rachetă la vârsta de 4 ani și a început antrenamentele.

„Am iubit tenisul din prima clipă. Tatăl meu mi-a adus prima rachetă, iar din momentul în care am jucat prima oară, m-am îndrăgostit.”, a spus Carlos Alcaraz pentru .

Fratele mai mic al lui Carlos Alcaraz, Jaime, îi calcă pe urme

Carlos Alcaraz are trei frați: pe Alvaro, fratele mai mare și pe Sergio și Jaime, frații mai mici, care joacă și ei tenis. Álvaro a jucat la dublu, conform profilului ATP, ultima sa competiție fiind în februarie 2020. Sergio și Jaime practică și ei sportul. Cel mai mic dintre frați începe deja să se facă remarcat pe circuitul juvenil.

În iulie 2023, Jaime, fratele lui Carlos Alcaraz, a câștigat un turneu Rafa Nadal Tour la Madrid, la categoria sub 12 ani. Din 48 de participanți, el a urcat pe primul loc și s-a calificat la Mastersul de final de an la academia lui Nadal din Mallorca.

Coincidență sau nu, și Carlos a câștigat același turneu în 2015 (U12) și 2016 (U14). De asemenea, Jaime a fost invitat de două ori și la IMG Future Stars Invitational Tournament, un eveniment exclusivist care reunește cei mai buni 48 de juniori U12 din lume.

Alvaro este cel mai mare susținător ale fratelui său

Deși nu mai joacă la nivel competițional, Álvaro îl însoțește adesea pe Carlos Alcaraz în turnee. La US Open, cei doi au stat în aceeași cameră de hotel. Înaintea finalei cu Casper Ruud au urmărit împreună filmul 300, potrivit Vogue.

Álvaro l-a însoțit pe fratele său atât la marile victorii, cât și la înfrângeri. La finala Mastersului de la Cincinnati din 2023, când Carlos a pierdut dramatic cu Djokovic, Álvaro era în tribună. Momentul emoționant dintre frați, surprins la ceremonia de premiere, a făcut înconjurul internetului.

„Și fratele meu e aici. E minunat să te am lângă mine, să mă susții zi de zi, să mă ajuți să devin un om mai bun, să învăț de la tine. Îți mulțumesc că ești mereu cu mine.”, spunea Alcaraz, în urmă cu doi ani.

Mama lui Carlos Alcaraz a lucrat la IKEA

Potrivit , mama lui Alcaraz, Virginia Garfia Escandón, a lucrat ca vânzătoare la IKEA. Aceasta nu a lipsit niciodată de la cele mai mari meciuri ale fiului său, fiind prezentă inclusiv la semifinala de la Wimbledon 2023, unde a sărbătorit victoria din tribune alături de soțul ei și de fiul cel mic.

După ce a câștigat Madrid Open în 2023, Carlos i-a dedicat mamei sale un mesaj scris pe cameră: „Por ti, Mamá” („Pentru tine, mamă”). Nu am avut timp să îi cumpăr un cadou, așa că sper că i-au plăcut cuvintele. O voi îmbrățișa tare după meci… Ea m-a susținut mereu de acasă și e minunat să o am aici, bucurându-se de reușitele mele.”

Deși se bucură de succes și este cunoscut la nivel mondial, Carlos Alcaraz continuă să fie modest și apropiat de familie. Pentru publicația , campionul a recunoscut că iubește să sărbătorească fiecare victorie alături de familie și de cei dragi.

„Sincer, să mă întorc acasă, să fiu din nou cu familia, să mănânc cu ei. Mi-e dor. Mi-e dor de rutina din satul meu, de prieteni, de a fi acasă, fără să fac mare lucru, doar să mă bucur de liniște și de câteva râsete alături de ei.”, a spus Carlos Alcaraz.