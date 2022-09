Cum arată fata Elenei Mateescu, directorul ANM. Tânăra s-a căsătorit în acest weekend

Cu privire la acest eveniment, Elena Mateescu a declarat că este o mama împlinită având în vedere că fiica ei și-a găsit sufletul-pereche. În plus, cea care conduce ANM a dezvăluit că s-a simțit foarte bine la petrecere.

Acum, directoarea ANM așteaptă nepoțeii

Conform Elena Mateescu le-a transmis tinerilor căsătoriți cele mai frumoase urări: ”A fost o seară minunată alături de părinți, socri, colegi, prieteni.

Sunt tineri, sunt frumoși și le urez casă de piatră, fericire și să se bucure de tot ceea ce au de gând să-și împlinească așa cum este la început de drum.”

De asemenea, directoarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie le-a mulțumit pentru prezență și sprijin tututor persoanelor care au acceptat să vină la nuntă. Altfel, amintim că directoarea ANM dezvăluit , la începutul lunii septembrie.

Cum va arăta vreme în următoarele zile

În ciuda ploilor care au fost prezente în ultimele zile, se pare că maximele vor urca din nou la 30 de grade Celsius. Asta se va întâmpla spre mijlocul săptămânii, adică de la 7 septembrie. Astfel, românii vor mai avea cel puțin câteva zile de vară și în această toamnă.

Din păcate, precipitațiile au fost prezente în cantități mai mari odată cu instalarea toamnei, nu în lunile de vară, când agricultorii aveau nevoie de apă. Amintim că .

”În acest an agricol, Moldova este zona cea mai afectată. În anul agricol 2019 – 2020, cel mai recent an agricol secetos, în Dobrogea am înregistrat cea mai mică cantitate de precipitaţii din istorie, de numai 229,2 litri pe metru pătrat.

În acest an, în Moldova înregistrăm cea mai coborâtă valoare, de 322,6 litri pe metru pătrat”, a declarat Elena Mateescu într-un interviu publicat de la 20 iulie.

În acest context, în multe gospodării.