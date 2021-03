Cum arată femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida la Acces Direct. Motivul pentru care a recurs la un astfel de gest

Mirela Vaida a fost atacată vineri, 19 martie 2021, la câteva secunde după ce a intrat în platoul emisiunii „Acces Direct”, atunci când o femeie dezbrăcată a pătruns în platou cu un bolovan în mână. Iată cum arată atacatoarea prezentatoarei TV și care a fost motivul atacului.

Ziua de vineri a fost una de coșmar pentru Mirela Vaida, care s-a declarat șocată de ceea ce s-a întâmplat și nici acum nu poate înțelege cum a fost posibil așa ceva. Prezentatoarea ar fi putut sfârși lovită de piatra de mari dimensiuni cu care a fost atacată, dacă nu s-ar fi ferit la timp.

„A fost un eveniment pe care nimeni nu a putut să îl anticipeze. Se putea întâmpla ceva cu adevărat dramatic”, a transmis Mirela Vaida.

Cum arată femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida la Acces Direct

Femeia care a venit dezbrăcată în platoul emisiunii „Acces direct” cu gândul de a o ataca pe Mirela Vaida a fost internată la Obregia și nu are discernământ pentru a răspunde penal pentru fapta comisă în după-amiaza zilei de vineri, chiar la începutul emisiunii.

La ieșirea din sediul de la Antena 1, femeia nu s-a calmat, ba chiar a repetat că vrea înapoi banii de la prezentatoareaa TV, așa cum i-a strigat și în momentul ataului.

„Când o văd o omor, îi rup capul. Să îmi dea banii, dacă nu, îi sparg geamul”, a putut fi auzită cum spune atacatoarea, fiind vorba de o femeie trecută de prima tinerețe.

Prezent în ediția de luni a emisiunii de la Anten 1, Sorin Ovidiu Bălan a declarat că atacatoarea era convinsă că Simona Gherghe era cea care prezenta „Acces direct”, pentru că îi rostea încontinuu numele ei în culise.

Mirela Vaida, șocată de atacul în direct

„E un șoc emoțional pe care l-am trăit în aceste zile, nici nu m-am mai machiat, nu îmi arde de nimic. A fost un eveniment pe care nimeni nu a putut să îl anticipeze. Se putea întâmpla ceva cu adevărat dramatic. Nu sunt aici să conving pe nimeni, mulți cred că totul a fost o făcătură. Nu e frumos să spui nebună, dar așa este. Mi se pare diabolic în mintea celor care cred așa ceva. Noi prezentatorii suntem doar niște oameni, viața mea a fost în pericol, nu vreau să vă conving de nimic. Nu mi se pare corect să ne blestemați, să ne înjurați.

Vreau doar să îmi apăr viața, pentru cei trei copii pe care îi am acasă. Am avut pregătit cu familia un weekend la munte, nu am răspuns nimănui la telefon. Le mulțumesc tuturor pentru susținere. Am insomnii, iar întoarcerea în acest loc mă neliniștește. Noi, cei care apărem la TV, ne facem doar datoria. Noi asta facem. Nu cred că am făcut rău voit nimănui vreodată. Am încercat doar să ajut.

La Acces Direct facem subiecte din lumea reală, dacă nu vă place, sunt atâtea variante. Problema este că femeia aceasta, dacă este într-adevăr bolnavă psihic, nu va răspunde penal. Poate intra peste fiecare dintre noi. A fost externată de la Obregia. De ce este liberă pe străzi? Nu cred că putea ști singură că avem o intrare specială a noastră a prezentatorilor. Dacă cineva a trimis-o aici la pont”, a declarat Mirela Vaida în cadrul emisiunii de astăzi.