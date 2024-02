Cum arată Ferrari SF-24, monopostul cu care Carlos Sainz și Charles Leclerc vor să triumfe în Formula 1! Foto

Iubitorii Formulei 1 au un motiv în plus pentru a aștepta noul sezon din sportul cu motor. De această dată, Ferrari vine cu un model SF-24, cu care speră să dea lovitura.

Cum arată Ferrari SF-24, monopostul cu care Carlos Sainz și Charles Leclerc vor să triumfe în Formula 1!

Italienii vor să învingă duo-ul , care scrie istorie în Formula 1. Monopostul cel nou prezintă mai multe accente albe și galbene față de sezonul trecut.

Prima sesiune oficială de teste cu noul Ferrari SF-24 va avea loc în perioada 21-23 februarie, la Bahrain, înainte de Marele Premiu al acestui stat. SF-24 este a treia mașină din noua generație introdusă în urmă cu doi ani.

Grupul de designeri condus de Enrico Cardile a lucrat având ca scop principal să le ofere lui Carlos Sainz și Charles Leclerc un monopost ușor de condus. De altfel, pentru spaniol este ultimul sezon în echipa italiană, care , după ce va părăsi Mercedes.

Enrico Cardile, responsabil pentru șasiul și aerodinamica vehiculului explică ce reprezintă noul Ferrari SF-24. „Cu SF-24 am vrut să creăm o platformă complet nouă.

De fapt, putem spune că fiecare zonă a mașinii a fost reproiectată. Am transformat indicațiile piloților cu ajutorul inginerilor și am susținut nevoia acestora de a avea o mașină mai ușor de condus. Am vrut să obținem un monoloc robust și corect”, a spus Enrico Cardile.

Ferrari are mare încredere în noul monopost SF-24!

Enrico Gualtieri, directorul tehnic de la Ferrari: „2024 va reprezenta un an cu provocări interesante. Sezonul cu cele mai multe curse din istoria lui. Asta înseamnă timpi de reacție mai buni și mai puține ore disponibile în afara pistei. În pregătirea noului sezon de Formula 1 am trecut în revistă toate procesele care privesc motorul – pregătire, deliberare și management – pentru a maximiza performanța.

În plus, am lucrat tot timpul cu partenerii noștri pentru a optimiza în continuare procedurile de fiabilitate. De exemplu, datorită monitorizării constante a fluidelor pe care reușim să le efectuăm pe pistă, putem avea în permanență indicații privind starea de sănătate a motorului, a puterii”.

În sezonul 2023 Max Verstappen a ieșit campion mondial, cu 575 de puncte, fiind urmat de Sergio Perez (285) și Lewis Hamilton (234). Charles Leclerc a fost abia al cincilea, cu 206 puncte, în timp ce Carlos Sainz a fost pe 7, cu 200 de puncte. În clasamentul constructorilor din 2023, Red Bul a câștigat detașat, 860 de puncte, fiind urmată de Mercedes (409 puncte) și Ferrari (406).